10 recomendaciones de libros para leer en cuarentena

Los libros siempre serán excelentes compañeros y, en tiempos de emergencia nacional para frenar la pandemia del coronavirus, aún más.

Así lo confirman escritores y artistas salvadoreños quienes, al igual que muchos de nosotros, han tenido que suspender sus actividades y proyectos para resguardarse en sus hogares y, para pasarla mejor, sumergirse en la escritura.

Viajar a cualquier parte, descubrir al culpable, aprender de la historia, imaginar otros mundos, educarse y más, no son una misión imposible si te haces del texto correcto.

"Cuando me gusta un libro vuelvo a leerlo varias veces", cuenta el director de la Biblioteca Nacional de El Salvador, Manlio Argueta, mientras confiesa que está en "resguardo de acuerdo a normativas institucionales".

El libro que ha vuelto a atrapar a Manlio es "La velocidad de la luz", de Javier Cercas, pero ese no es el único; también lo ha vuelto a hacer el tercer tomo de la triología "1Q84", del japonés Haruki Murakami, porque le hacer recordar al cineasta Quentin Tarantino.

No es el único que lee a todo tren. La mayoría de los aquí citados lo hacen, aludiendo a su contexto profesional -en parte- y recomendando que, de acuerdo al género favorito de cada uno de nosotros, lo hagamos también.

La maestra de ballet, Alcira Alonso está sumergida en "Shakespeare, nuestro contemporáneo", del polaco Jan Kott; El escritor Alberto Pocasangre, de Editorial Barrilete, va con tres títulos al día, "Confesiones de una editora poco mentirosa", de Esther Tusquets; "La peste", de Albert Camus y "Parábolas y paradojas", de Frank Kafka.

El presidente del Patronato Cultural de Suchitoto, Pascal Lebailly se concentra en "21 lecciones para el siglo XXI", del Dr. Yuval Noah Harari; el director artístico y coordinador de Grupo Hamlet, José Antonio Ramírez va, libro a la vez, devorando "El oficio del mal", de Roberth Galbraith; "Circo Máximo" y "Los asesinos del emperador", de Santiago Posteguillo.

El actor Óscar Guardado, por su cuenta, disfruta de "El lápiz del carpintero", de Manuel Rivas; mientras el director del Teatro Luis Poma, Roberto Salomón ya acaba con "AUSTERLITZ", de W.G. Sebald; "SIDI", de Arturo Pérez Reverte y luego va con "Días del Olimpo", de Miguel Huezo Mixco y completará con "Terra Alta", de Javier Cercas.

Finalmente, el director editorial de Índole Editores, Carlos Clará, completa el título, "Solo soy humano: notas de vida y artículos reunidos", de Orlando de Sola Wright.

“La velocidad de la luz”

“En este libro se hacen amigos en España, un ex soldado norteamericano que fue un asesino y ahora es un excéntrico profesor, y el español narrador de la obra. El profesor regresará a su país y el español obtendrá una beca para estudiar allá y descubrirá la verdad sobre su amigo”.

Manlio Argueta.

“1Q84”, tercer tomo

“Es un título raro, pero me gusta el tercer tomo porque me hace recordar al director de cine Tarantino, que tocan temas fuertes de violencia y misterios con gran originalidad. Se deja leer con facilidad, y no dan ganas de despegarse”.

Manlio Argueta.

“Shakespeare nuestro contemporáneo”

“Este libro, escrito a mediados de los 60, me pareció particularmente interesante como nos presenta un Hamlet, no como símbolo de nada, sino como un hombre en medio del desastre, adverso a sus situaciones, en un entorno atemporal, aplicado a cualquier contexto y según el momento en el que el lector esté viviendo”.

Alcira Alonso.

“La peste”

“Estoy releyéndola ahora desde el contenido moral que tiene la novela no solo por el aspecto de la epidemia; sino por el aspecto metafórico y la manera de como el ser humano se comporta al estar acorralado”.

Alberto Pocasangre.

“Parábolas y paradojas”

“Son anécdotas y fragmentos que él toma de sus cuadernos y anécdotas de él mismo, partes de novelas y cuentos. Algunos tienen un poco de luz, pero siempre nos dejan de que algo nos hace falta por encontrar a los humanos, al estilo particular del escritor”.

Alberto Pocasangre.

“21 lecciones para el siglo XXI”

“Harari es un joven doctor en filosofía, historia y antropología que se ha convertido en el gurú de la Silicon Valley, en EUA, por poner en la mesa preguntas pertinentes sobre la evolución de la humanidad. Es una proyección al futuro, clara, brillante, que ayuda a entender mejor las transformaciones sociales profundas que estamos viviendo”.

Pascal Lebailly.

“El oficio del mal”

“Es un caso detectivesco escrito por Robert Galbraith, que es el pseudónimo de de J.K. Rowling, autora de la serie de Harry Potter. Pronto lo terminaré de leer. Es muy interesante, intrigante y recomiendo que lo lean porque lo estoy viviendo día a día en cada capítulo”.

José Antonio Ramírez.

“El lápiz del carpintero”

“El lápiz del carpintero, fue un regalo que me hicieron unos amigos… Es una novela histórica sobre la guerra civil española… coincide con la situación en el mundo, gente presa, en contra de la dictadura y que vivieron haciendo música en la cárcel, escribiendo y pintando y lo estoy viviendo en esta coyuntura mundial”.

Óscar Guardado.

“AUSTERLITZ”

“La verdad es que desde que cerramos el teatro el jueves 12 de marzo, he estado un poco como zombi… pero zombi de la tercera edad, autocuarentenado… y leeré este libro y otros tres más”.

Roberto Salomón

“Solo soy humano: notas de vida y artículos reunidos”

“Es necesario entretenerse y divertirse y es importante informarse y cabe la reflexión sobre los temas atemporales, por ejemplo repensar el país y una de las dos secciones del libro se concentra en El Salvador como país a nivel de órganos y de la constitución que nos rige y es sano tener esos puntos de debate”.

Carlos Clará.