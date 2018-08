“A Fernando lo vieron como el loquito, pero es el gigante de la familia Llort”

El arquitecto José Roberto Suárez participó directamente en las obras de reconstrucción de Catedral Metropolitana de San Salvador, en los años 90, por lo que conoció de cerca el trabajo de Fernando Llort al elaborar el mosaico “Armonía de mi pueblo”. La construcción y fin de esa obra fueron los momentos en los que estuvo más cerca del artista, quien falleció la noche del viernes 10 de agosto. También fue parte de la conferencia de prensa tras la destrucción del mosaico, en 2011.

¿Cómo era Fernando Llort?

De joven fue un chamaco intenso, tenía la Banda del Sol que tocaba música de protesta, quería dejar lo establecido de este sistema. Se fue a lo opuesto, a querer encontrar el amor a través de la gente más sencilla y por eso se fue a La Palma. Pudiendo haber estudiado cualquier carrera en cualquier universidad, sus papás se la pagaban. Llegó allá, se enamoró y ahí hizo su vida, no solo por él, sino que para todos. Era un personaje increíble.

El arquitecto Suárez (el primero desde la izquierda) acompañó a la familia Llort en la conferencia de prensa tras la destrucción del mosaico en Catedral. Foto archivo.

Tuvo la capacidad de perdonar la destrucción del mosaico en Catedral cuando se trataba de su obra más importante.

Era una persona que el 90 % del tiempo pasaba conectadísimo con Dios. Era un alma como que estaba aquí de pasada haciendo, creando y entregándose. Su familia toda salió adelante, sus hermanos son exitosos y a Fernando siempre lo vieron como el loquito, el músico, el peludo, que se fue a vivir a La Palma... pero el gigante de esa familia es Fernando. El baboso vivía en otra naturaleza.

¿Cuál fue su relación con el beato Óscar Romero?

Era bien amigo, era su padre espiritual. Cuando monseñor Romero llegó a La Palma se encontró que en cada vivienda había una fabriquita familiar de dibujos, de colores, y que no había violencia ni ladrones. Le presentaron a Fernando y le causó tanta impresión que dijo en su homilía del domingo que si en casa departamento hubiera un Fernando Llort, El Salvador fuera un paraíso. A las personas no solo les enseñaba a pintar, sino que les pregonaba la palabra de Dios, oraban antes y después de trabajar. Les decía a ellos que eran canales y que Dios se manifestaba a través de su arte. La Palma se transformó, y tan fuerte es que ahí se negocia la paz de El Salvador. En todo el mundo hay artesanías de La Palma.

Llort se trasladó a vivir a La Palma, Chalatenango, lugar donde conoció a su esposa. Foto archivo.

Y recordó a Romero en "Armonía de mi pueblo".

Él ahí representó a monseñor Romero: en la parte de arriba, una casita, con un símbolo maya. Para Fernando (esa casita) era monseñor Romero dando su palabra. Había un montón de simbolismos que tenían que ver con El Salvador. Él sufrió (cuando el mosaico fue retirado de la fachada de Catedral), pero inmediatamente dijo que era algo que Dios mandó y se lo quitó. Dijo que Dios crea la tempestad y Dios crea la calma. Y él volvió a entrar en armonía y al final fue una cosa positiva lo que hizo ese señor.

¿Por qué cree eso?

Los jóvenes ya no conocían a Fernando, un montón de gente ya lo había olvidado y tuvo un renacer. Se comenzaron a volver a vender las cosas de La Palma. Entonces cuando ves toda la película en "fast forward" decís vos: mirá qué vergón que sucedió todo esto. Al final terminás agradeciendo.

El artista visual en uno de sus momentos de creación. Foto archivo.

¿Cuál cree que fue el motivo para la destrucción del moisaco?

Puedo concluir que fue por ignorancia del señor que lo mando a destruir o que no le gustaba y era una cosa personal. Estaban pegados de tal forma que se pudieron haber arrancado con una sierra para armarse en otra parte. No hacía falta destruirlo; se ocuparon taladros que lo hicieron polvo. Fernando no se quiso pelear ni discutir. Era paja que el mosaico se podía caer. Tenía dos milímetros de grueso y fueron pegados con epóxico. Si hubieran sido pegados con chicle, tampoco se caían, si no pesaban nada.

¿Siendo alguien de mucha fe, habría puesto símbolos masones en el mosaico en Catedral Metropolitana como se dijo en algún momento?

Cuando quien ordenó quitarlo vio que decir que estaba deteriorado no era una alternativa, empezó a decir que el ojo de arriba era masónico. Pero es un ojo que viene desde la época egipcia. Fernando tenía mucho arte egipcio en los ojos y mucho simbolismo por la simplicidad del dibujo para poderlo enseñar a la gente de La Palma. Ese era el ojo de Dios. En la parte superior había un retablo y Fernando dijo que en lo más alto está Dios. ¿Y cómo lo podés representar? Lo hizo como un ente de luz que nos está viendo y cuidando.

Llort en una entrevista en septiembre de 2013, tras ganar el Premio Nacional de Cultura. Foto archivo.

¿Cuál cree que es el legado de Fernando Llort?

Es un arte que hemos adoptado todos los salvadoreños como propio. Lo lindo del arte es cuando logra un acercamiento que lo adoptás como tuyo, como identidad nacional. Algo es considerado obra de arte cuando disuelve el espacio entre la obra y el observador. Cuando estás enamorado sentís que dejás de ser y la belleza es el mismo paralelo del amor. Creo que la obra de Fernando logró conectar y disolver las distancias en todo nivel social y cultural.