A subasta obra de pintor Caravaggio

Por última vez hasta su subasta, el próximo 27 de junio, el público pudo ver el viernes la polémica obra "Judith y Holofernes", encontrada en una buhardilla de Toulouse en 2014 y atribuida al pintor Caravaggio, aunque su autenticidad sigue siendo debatida.

La obra, expuesta por unas horas en la casa de subastas Drouot, tiene un valor estimado de entre $112 a $170 millones, pero partirá de una base de 34 millones de dólares en la venta que tendrá lugar en la localidad francesa de Toulouse en la "maison" Marc Labarbe, quien la halló.

"No tengo ninguna duda porque he trabajado en él durante cinco años. Considero que puedo hablar tanto como tantos que no lo han visto y dan su opinión. Cuando presentamos el cuadro en Italia sabíamos que comenzábamos una carrera entre escuelas porque los expertos se odian entre ellos", dijo Labarbe.

Perdido por 397 años

Al cuadro, fechado en 1607, se le perdió la pista en 1617 y solo unas cartas entre mercaderes, así como una copia del pintor Louis Finson, amigo y agente de Caravaggio, testimoniaban su existencia.

Su autenticidad divide con violencia a los expertos, si bien sus descubridores defienden que cada vez más especialistas se convencen de la autoría de Caravaggio por la calidad de los trazos.