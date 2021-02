ANIMACIONES FANTASMALES

LA VOZ DE LA RAZÓN

Cuando llegó a nuestro vecindario, ninguno de los vecinos pareció sorprenderse de que apareciera esa presencia desconocida. Con los días, dicha presencia comenzó a despertar inquietudes, aunque sin alarma de ningún tipo. Pero de pronto el nuevo vecino se esfumó, y entonces alguno de nosotros empezó a correr la bola que se hizo viral:

--Ese desconocido podía ser un malviviente o un profeta. En cualquier caso, nuestra normalidad se puso en peligro. ¡Preparémonos!

APRENDIZAJE INMEMORIAL

La colonia se fue volviendo peligrosa, a medida que los grupos delincuenciales tomaban posesión de sus espacios. Nosotros vivíamos justo en el límite entre las dos maras principales, y ambas nos amenazaron con victimizarnos si intentábamos escapar. Entonces nos resignamos, y eso nos fue volviendo expertos en el arte de sobrevivir en el filo de la navaja. Ahora hemos logrado perfeccionar ese arte, y nos sentimos aptos para sobrevivir no sólo aquí sino también en el más allá…

ESTRELLA RECIÉN VENIDA

Estaba arribando la época veraniega y cada día los cielos eran más transparentes. Y aquel sábado por la noche eso parecía aún más notorio. Nos asomamos, abrazados, a la terracita que daba hacia el aire abierto:

--Hoy se ven más estrellas que nunca.

--¿Cómo lo sabes?

--Porque esa estrella que está sobre nosotros nunca había aparecido.

--¿Y no será acaso la luz concentrada de nuestro amor?

INSPIRACIÓN DEL VIERNES

Soy alumno muy aplicado, y por eso sobresalgo en las clausuras del año escolar, que son siempre el 31 de octubre. Y este año no es la excepción, salvo por un detalle: no podré asistir al acto con mi madre y con mi abuela porque he amanecido extrañamente indispuesto. Este año el 31 de octubre cae en viernes, y eso me hace sentir más indispuesto aún, porque el viernes ha sido siempre mi día favorito. Me quedaré meciéndome en la hamaca, frente a los árboles, para que el aire fresco me consuele…

PERFECTO enlace

El mar está muy cerca del campo donde vivimos, y eso me ha dado, desde el principio de la vida, la oportunidad de conocer de primera mano la mayor trinidad natural: tierra, agua y aire, a más de que esta es una zona volcánica en la que el fuego se hace presente cuando menos se espera. Como si los hubiera invocado, esta tarde los cuatro elementos han venido de visita, a su estilo. Después de la sacudida terrestre con retumbos, la lluvia inesperada entre ráfagas nerviosas… ¡Perfecto anochecer!

EL JARDÍN MÁS ÍNTIMO

Algunos nos sentimos constantemente inclinados a coleccionar jardines en la memoria. Pero no con todos ellos tenemos la misma relación. En algunos nos sentimos más próximos a nuestra propia identidad; y eso es lo que a mí me pasa con el jardincito con el que vengo soñando periódicamente desde que tengo conciencia. Anoche soñé con él, y me alarmó que al final del sueño parecía estarse disolviendo. Pero una voz interior me tranquiliza: --Calma: sólo es que ese jardín ya es parte de tu ser para siempre…

AVENTURA QUE NUNCA SE DEFINE

Este es, evidentemente, mi primer viaje hacia el fondo del tiempo; es decir, de mi tiempo, porque para cada quien ese es el único que en verdad existe. Y lo emprendo con la naturalidad con que se hacen las cosas que dependen de nuestra voluntad pero que a la vez no dependen de ella. Al final de cuentas, somos un puñado de intuiciones volátiles, y cada quien tiene las suyas. Aquí lo dejo, pues, porque lo que viene se identificará por sí mismo. La única certeza previa es el indefinible e irrenunciable estar aquí…

EXCURSIÓN FRUSTRADA

Hay ocasiones en que el día funciona como si hubiera extraviado su dignidad astral. Las nubes apenas asoman, la luz rebota en todas las superficies que encuentra, las aves pareciera que buscan refugio donde les sea posible… Y nosotros, los arrogantes seres humanos, deambulamos por las calles y los senderos de nuestra propia irrealidad. En esta fecha, para el caso, sábado 23 de enero, sentimos que el mediodía viene a invitarnos a deambular por los alrededores, y no nos animamos porque el aire nos mira de reojo.

TRANSFIGURACIÓN VECINAL

Podía haber muchas razones para que hubiera comenzara a manifestarse el éxodo de familias. Muchos ya no podían costear los alquileres por efecto de la crisis pandémica; otros estaban aprovechando el hecho de que adquirir vivienda fuera más fácil por la misma causa, y no faltaban los que se proponían emigrar con más premura. Llegó así el momento en que el vecindario comenzó a parecer espacio abandonado. Y entonces arribó aquella caravana de gente de fe. Tomaron posesión del ambiente, que se volvió de inmediato un parque florido.

LOS SUEÑOS HABLAN

--Déjame preguntarte algo muy importante para mí.

--Adelante: te escucho.

--¿Qué te dicen tus sueños sobre lo nuestro?

--A ver, a ver… Los escucho hablar sobre nosotros, pero nunca soy capaz de descifrar lo que dicen…

--¿Cómo así?

--Es que no sé si te has dado cuenta: los sueños siempre hablan en lenguas…

EL PARAÍSO JAMÁS SE CERRÓ

Y lo afirmo porque la razón historiada me lo repite con puntualidad reiterada. El Paraíso sigue ahí, aunque evidentemente personalizado para cada quien. Lo que sí es cierto es que para cumplir esa misión evolutiva ha tenido que multiplicarse tantas veces como seres humanos existen y han existido. Busquemos, pues, nuestra respectiva puerta de acceso, lleguemos hasta ella y propongámonos abrirla. Ya adentro, reconozcamos nuestra pertenencia; y desde ahí avancemos hacia la felicidad posible.

CONFLUENCIA DE RUTAS

Desde siempre deambulo por vías urbanas donde vivo y eso me ha forjado una condición que ya me es perfectamente natural, aunque los reflujos rurales permaneces intactos en mi ser consciente, lo que me permite gozar, con igual intensidad, ambos ambientes. Este día me he puesto ante el dilema: "¿Ciudad o campo?" Y como no pude tomar una decisión, regresé a mi biblioteca apiñada, y ahí, como era de esperar, tuve la respuesta: "En los libros abiertos conviven ambos, sólo es cosa de deambular libremente…"

DESCUBRIR EL OTOÑO

Aquel año tuve la inesperada oportunidad de alzar vuelo transoceánico, de San Salvador a París durante la primera quincena de noviembre. Como provengo de una zona geográfica en la que sólo hay dos estaciones, ir a experimentar el otoño en vivo se me volvió una típica ilusión de adolescente, que es lo que yo era entonces. La atmósfera nublada y friolenta se me coló debajo de la piel. Y entonces percibí que el otoño es una lámpara que circula de conciencia en conciencia, iluminando rincones.

LAS HORAS CONTADAS

Una vez, en algún recodo del camino cotidiano, mi abuela me dijo: "No hay que contar las horas, porque entonces se desvanece la ficción del tiempo sin fin". Pero la vida es tan cruel con nosotros que le va poniendo límites temporales a todo. Ella, desde luego, se cura en salud, y es lo único que no tiene límite conocible por anticipado. Y esa es una autoprotección indispensable para que la vida funcione. Hay, pues, ignorancias protectoras, y esa es la más útil de todas; ojalá que la ciencia, con su tentación reveladora, no vaya a malograrla.