Aparece copia del manuscrito de "Cien años de soledad"

La copia se la obsequió Gabriel García Márquez a uno de sus mejores amigos en México, el crítico literario Emmanuel Carballo, según informa el diario El País de España, y tiene "correcciones del autor. El mecanografiado está protegido por una caja roja en forma de libro en la que se destaca su lomo con dos franjas negras. En la primera se lee el nombre del autor y de la obra que desató el ‘boom’ de la literatura latinoamericana; en la segunda, reza la leyenda en mayúsculas: ‘Copia mecanografiada de la novela obsequiada a su corrector el escritor mexicano Emmanuel Caballo’. Más abajo dice con letras doradas: ‘En México, 1965 – 1966’".

El diario español agrega que el autor "fabricó una leyenda sobre los pormenores de su legendaria obra. Jugaba al despiste, aseguraba que tuvo que mandar el original en dos partes a la editorial Sudamericana porque se quedó sin dinero en la oficina de correos y solía decir que no sabía dónde estaban los manuscritos".

Según el artículo, para Álvaro Santana-Acuña, investigador de la Fundación García Márquez y autor del libro "Ascent to Glory: How ‘One Hundred Years of Solitude’ Became a Global Classic", el autor "se refirió en varias ocasiones a esos manuscritos que había perdido de vista. Habla de su historia, lo que pasa es que él endulzó el relato, dice que no sabe si hay otras copias de las cuales no tiene conciencia, lo que dudo, porque no se ajustan a la evidencia material y a la génesis del texto que yo he podido rastrear".

Y es que según los registros de la Real Academia Española, hay cuatro manuscritos, "Pera Araiza (quien se encargó de pasar a limpio el texto escrito a mano) había mecanografiado el original con tres copias".

En este año, García Márquez comienza a escribir "Cien años de soledad" y, en el otoño de ese mismo año, el autor busca a Carballo y le dice: "Estoy empezando a trabajar en esta novela, me gustaría que tú la leas".