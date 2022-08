Aquello que no cabe en la coyuntura

Era una conversación relajada de chupadero. Ya íbamos por la cuarta o quinta, quizá, y alguien de la mesa me preguntó que por qué sigo escribiendo sobre sentimientos. La pregunta no fue agresiva, pero sí incriminatoria. Sobre todo, el remate: "con el país y el mundo hundiéndose, ¿no creés que es más importante hablar de la coyuntura?".

Y apareció la palabrita. "La coyuntura". Esa por la que varios, incluyéndome, comemos. Y la que nos hace creer que, a veces, sentimos la velocidad a la que gira la Tierra.

Recuerdo que yo dije que claro que sí es importante hablar de la coyuntura del mundo que se hunde. Y que hay muchos que ya lo hacen. Pero que también es importante hablar de lo complejo de las emociones y de los sentimientos humanos. Porque de eso estamos hechos.

Ese alguien se limitó a negar con la cabeza y a dejarme ir, sin salivazo, un "en el país en el que vivimos, a nadie le importa hablar de los sentimientos tuyos o de otros".

La discusión detrás de esta conversación podría girar en torno a la banalización de los sentimientos. A la idea errónea de que el único que existe es el amor. Y no cualquier amor, sino ese de las novelas del seis entre las 9 y las 11 a.m. Pero eso es harina de otro costal.

Sí, hay corrupción. Hay crisis. Hay dictaduras. Las hay, siempre las hubo, y, pues sí, quizá siempre las haya. Pero creer que la creación artística tiene que girar en torno a estos temas a ojos cerrados es una postura banal y hueca. Es, incluso, hasta mediocre, diría yo.

¿Cuál es el contenido más incendiario, al menos, en redes sociales? Sin ánimos, claro, de ponerme de coach de contenido digital. El contenido que mueve es el político. El de posturas. La coyuntura.

Y en días en los que las palabras más populares en redes son régimen, odio, oposición, corrupción, parecería que no queda mucho espacio para otras palabras. Para otros mundos. Una metáfora actualizada y tenebrosa podría ser la del tuit en un pajar. Escriba algo que no sea político en Internet y mire cómo se pierde en mares de contenido de ese tipo. Publique algo que no lleve el hashtag #Régimen o #Corrupción y vea cómo desaparece sin pena ni gloria.

Pasa lo mismo con la creatividad. Sí, cada cierto tiempo nace una nueva camada de escritoras y escritores comprometidos. Y sí que son necesarios. Pero no olvidemos que la literatura también tiene función catártica.

La creación artística se trata de ver mundos en donde solo hay paredes. Se trata de mostrar con adornos y licencias bien justificadas toda la desgracia que hay allá afuera. Todo con lo que cargamos por el simple hecho de llamarnos humanos. Incluso aquello que no lleva el hashtag coyuntura. Y es que por ser humanos, sentimos, somos y vivimos complejo.

Y es ahí donde la creación artística nos recuerda que no somos ni hashtag ni postura. Que somos humanos y no tuits, notas duras o reportajes a profundidad. Que sentimos y que eso tiene un nombre. Que estamos hechos de cosas que difícilmente logran abrirse campo entre las peleas en redes sociales. Que, en realidad, somos todas las cosas que no caben en la coyuntura.