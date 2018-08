Arrancó el festival de cine "Sabores de Taiwán"

La Embajada de la República de China (Taiwán) organizó, con el apoyo del Ministerio de Cultura de El Salvador, el Festival de Cine Culinario de Taiwán, "Sabores de Tawián".

La primera presentación se realizó ayer en el Museo Nacional de Antropología David J. Guzmán (MUNA). Se proyectó la película "Zone pro Site: The Moveable Feast", sobre una mujer llamada When Wan quien, al regresar a su casa tras fracasar en su carrera como modelo, se encuentra que el negocio familiar de banquetes está en un momento crítico.

Las funciones continuarán el próximo sábado 28 de agosto, así como el 1.º y el 8 de septiembre.

El 28 de este mes se exhibirá a las 3 de la tarde en el auditorio del MUNA "Eat Drink Men Woman", un retrato del maestro cocinero Chu, quien está semirretirado y es viudo. El reto de su familia es recuperar la fe en él, mientras la sociedad y los negocios modernos amenazan el tradicional arte culinario taiwanés.

El 1.º de septiembre será el turno de "Joyful Reunion". La cinta presenta a Wa’er, cuyo padre dirige un restaurante vegetariano. Su novio es Zhang Quan, un diseñador de juegos de computadoras de Taipéi. La llegada de la tía de Quan, Apple, genera tensión. Pero el restaurante los unirá a todos.

Para el 8 de septiembre se presentará "Anywhere Somewhere Nowhere", película basada en una historia real. Presenta a Lee y su amigo quienes planean un viaje cuando ambos enfrentan sus retos más grandes en la vida.

"Joyful Reunion" y "Anywhere Somewhere Nowhere" también se proyectarán a las 3 de la tarde en el MUNA.