Arte pop desde San Miguel

Gracias a su padre, un amante de la música rock y pop en inglés de los 60, 70 y 80, Manolo Rugamas adquirió el gusto por agrupaciones como Pink Floyd, o The Beatles a quienes hoy, a través del arte pop, les rinde tributo y admiración.

El artista, arquitecto de profesión, se inició en la pintura hace cinco años mientras estudiaba el tercer año de su carrera en la universidad.

Para entonces, el aprendizaje del dibujo técnico, perspectivas, aplicación de los colores, mano alzada y otras técnicas para hacer planos, terminaron por despertarle la pasión por la pintura.

Aunque recuerda que sus primeros trazos fueron realmente "aficionados" por sus "líneas tontas y gruesas", la práctica, consistencia y el estudio autodidacta del arte le permitieron ir creando retratos "más apegados a la realidad", inclinados desde el principio al estilo pop.

"Elegí el ‘pop art’ porque me hizo sentir cómodo, libre de pintar lo que a mí me gusta, y me impulsa y lleva por el camino que quiero", estableció.

Comentó que esta línea de la pintura es además "llamativa, moderna y gustosa" y se beneficia de las tecnologías actuales que, "los artistas clásicos no pudieron conocer ni aprovechar".

Dedicido

Manolo reveló que en esta etapa de su vida (28 años) está dedicado a la pintura y casi nada a la arquitectura, pues solo lo primero le satisface.

"No he encontrado el trabajo estable en el que me sienta realizado, pero en el arte sí y por eso me arriesgué en esto", afirmó.

De hecho, sus referentes actuales son artistas. Uno de ellos es "Butcher Billy", un brasileño que ha ganado fama por sus ilustraciones de superhéroes.

Una pintura de Joaquín Phoenix como Joker, es un "mashup" (integración fácil y rápida) de una obra de Billy.

Otro de sus iconos es el austríaco VOKA, creador del "realismo espontáneo", una técnica basada llena de colores contrastantes. "Es algo en lo quiero adentrarme", contó.

Entre sus planes también está la creación de una serie de retratos de los deportistas más famosos del mundo, pues también a través de su arte, les demuestra su reconocimiento.

Por otra parte, mientras no dibuje edificios para algunas construcciones reales; el "arqui" Rugamas seguirá pintándolos en sus cuadros, donde encuentra la realización profesional.

Variedad. Aunque al principio solo pintaba cuadros sobre iconos de la música; ahora ha expandido su arte con otros retratos y creaciones.