Artistas urbanos de la inmovilidad

Mario Vásquez, Melvin Mendoza y Edgardo López son tres salvadoreños que desde hace cinco años se adentraron en el arte urbano del estatuismo, que ante diferentes circunstancias se reinventaron y ahora son parte de un movimiento artístico en apogeo.

"Siempre fui un niño que le encantaba el arte. A los 10 años era bailarín de danza moderna y danza folclórica. En el 2006 me uní a las filas de la Compañía de Teatro El Salvador, de la cual aún formo parte como actor, donde desarrollé la técnica del estatuismo, presentándome en eventos privados. Tiempo después, gracias a la insistencia de amigos, decidí hacer estatuismo en las plazas", trae a la memoria Mario Vásquez, de 34 años, originario de Santiago Nonualco y estudiante de la licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica.

"Yo empecé haciendo estatuismo gracias a un amigo. En un momento de crisis económica que estaba pasando. Al perder mi negocio me dediqué a ir con él a las intervenciones cuando el Centro Histórico ya había sido remodelado, y con el tiempo aprendí. Ese fue mi arranque, ese impulso me ayudó a poder amar este bello arte", recuerda Melvin Mendoza, de 29 años, otro de los estatuistas.

Mientras Edgardo López, de 22 años, el más joven del grupo, aseguró: "Me interesé después de que llegaran al centro escolar donde estudiaba a impartir clases de teatro y pintura. Poco a poco fui conociendo a otras personas que hacían estatuismo, las cuales me ayudaron. Con esto he logrado salir adelante, pues mi madre y yo somos de escasos recursos".

De su particular inmovilidad y mirada fija, la ilusión del estatuismo abarca elementos como el vestuario y el maquillaje con los que cada artista se prepara antes de salir a las calles.

Para adentrarse al personaje, cada uno invierte desde 30 minutos hasta más de una hora, esto depende del detalle y la complejidad del personaje.

Por ejemplo, Mario Vásquez quien personifica al Sombrerero Loco de Johnny Depp, asegura que trata que el maquillaje y el vestuario sean lo más parecido al del actor de la película de Tim Burton, "Alicia en el país de las maravillas".

"Primero limpiamos el rostro, después procedemos a aplicar y difuminar todo el maquillaje (rostro y cuerpo). Ya aplicado comenzamos a cambiarnos", detalla Melvin Mendoza sobre el proceso de creación para darle vida a San Miguel Arcángel.

En cuanto al maquillaje, Vásquez dice que no debe ser tóxico, algo que ha descubierto a través de los años: "En mi caso todo el maquillaje que utilizo son cosméticos profesionales para no dañar la piel". Mientras que López, el minero, hace uso de aerosoles y pintura de payaso.

El estatuismo como un tipo de arte y expresión cultural, también tiene un trasfondo en la búsqueda de oportunidades no encontradas por los jóvenes en El Salvador, como es el caso de malabaristas y zanquistas ubicados en semáforos de las calles y avenidas de la capital.

Un trabajo desvalorado

Los tres artistas concuerdan en que el mayor reto es "hacer entender a las personas que este es un trabajo como cualquier otro"; un trabajo que conlleva tiempo, dinero, destreza y un grado de esfuerzo que requiere "pasar horas parados y aguantar el calor del Sol y el peso del traje". Y que representa para ellos una fuente de ingreso, dinero que al mismo tiempo les ayuda a seguir recreando nuevos personajes y mantenerse trabajando.

El valor del estatuismo radica en su resiliencia. Desde una mirada indiferente hasta la sonrisa y el abrazo de un niño. Estos jóvenes resisten en un mundo convulsionado, ante una sociedad salvadoreña oprimida y poco tolerante.

"Es poder llevar no sólo un arte sino una enseñanza, una historia de superación que podamos transmitir a niños y jóvenes, como una manera de salir adelante con esfuerzo", reflexiona Mendoza.

Materiales. Para hacer realidad su personaje de minero, Edgardo López, de 22 años, hace uso de pinturas, aerosoles y accesorios que necesita para parecer lo más real posible.

Postura. Una vez terminado el proceso de maquillaje, una de las claves es encontrar la postura correcta que le permita al artista pasar varias horas en la misma posición. Todo un arte que es poco valorado en nuestro país.

Interacción. Cada vez que alguien le deposita una colaboración, el estatuista se mueve y accede a tomarse una fotografía.

Melvin Mendoza, de 29 años, interpreta seres celestiales de la fe católica como San Miguel y San Rafael Arcángel.

Mario Vásquez, de 34 años, es actor de teatro y personifica al icónico Sombrerero Loco.

Técnica. La inmovilidad y la mirada fija son dos de las técnicas principales del estatuismo.