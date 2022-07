"Así fue como comencé a vender piedras": Ronald García, el artista de las rocas

En San Salvador, El Salvador, hay una persona que vende piedras, y no son precisamente rubís, zafiros ni esmeraldas. Se trata de Ronald García, de 35 años, que vende piedras que se encuentran en algunas playas del litoral salvadoreño, y en ellas plasma la imagen de las mascotas de sus clientes y otros animales silvestres.

Su técnica realista sorprende a muchos quienes no dudan en enviarle vía Whatsapp, Facebook o Instagram la fotografía de su "gatijo", "perrijo" o cualquier a que sea la mascota que alegra el hogar, para que la reproduzca sobre un piedra que luego sirva como decoración. Para ello, Ronald utiliza pintura acrílica y barnizadas, para un acabado duraredo.

Según el artista, en 2001, durante un viaje a la playa junto a su familia vio una piedra con la característica forma de un zapato marca All Star; la imaginó pintada y la llevó a la casa. La pintó tal como la había imaginado y la creación tuvo tal éxito que muy pronto la vendió en una exposición.

Estas fueron las primeras piedras que pintó Ronald. Foto: LPG / Jorge Carbajal

Pasaron muchos años antes de que volviera a implementar aquella idea. En el año 2020, cuando estallara la pandemia de covid-19, tuvo que cerrar su negocio de artesanías en la ciudad de Ataco por tiempo indifinido, como les ocurrió a todos los empresarios o comerciantes.

En esos días regresó a San Salvador y, confinado y sin ingresos en su casa, comenzó a idear una forma de generar dinero para pagar sus cuentas, comprar alimentos y sostener a su familia.

"Me acordé de aquel zapato y comencé a pintar mascotas en unas piedras; las publiqué en Facebook y la gente comenzó a preguntar por los tamaños, precios, técnica aplicada, de todo un poco. Fue así que comencé a vender piedras", comentó el emprendedor salvadoreño.

Muchos de sus clientes quieren recordar alguna mascota ya fallecida inmortalizándola con el dibujo en piedra. Foto: LPG / Jorge Carbajal

Las piedras son del mar, las que arrojan las olas hasta la orilla de la playa. Allá va Ronald, las observa cuidadosamente, su textura y tamaño, y se lleva a casa aquellas que tienen las cualidades para ser un buen "lienzo".

"Forma, textura y tamaño son las tres cosas que hay que ver en una piedra para que el dibujo de la mascota quede bien, lo más parecido posible para que el cliente quede satisfecho", agregó el artista, quien también pinta murales y elabora otros artículos como buzones decorados, porta llaves de madera y depósitos decorados para cualquier objeto pequeño del hogar.

Entre hacer murales en casas y negocios como restaurantes y hoteles; elaborar objetos de decorativos para el hogar y las piedras con figuras de mascotas, Ronald ha encontrado así la forma de ganarse la vida y sacar adelante a su familia. Según explicó, su hija Mayela también "trae la vena artística", por lo que la va a apoyar para que siga sus pasos.

Foto: LPG / Jorge Carbajal

Dos viajes a la costa salvadoreña le permitieron a Ronald traer dos camionadas de piedra para tener en la casa y atender cualquier demanda, aunque en estos momento solo tiene el tamaño normal y el mediano, ya que la piedra grande se le terminó. La piedra normal tiene un paso de cinco libras y se pintan por $15 dólares; la piedras siete libras, que es la mediana, se pinta por $20 y la grande, por $25 dólares.

Ronald es capaz de pintar cualquier clase de mascota en las piedras. Foto Jorge Carbajal.

Hasta el momento, calcula que ha vendido unas 350 piedras decoradas, y recuerda que en diciembre de 2020, durante el primer año de la pandemia en El Salvador, vendió más de 10 piedras solo ese mes.

Dependiendo del tipo de mascota, Ronald elige la piedra del jardín de su casa y comienza el proceso. Con la fotografía que el cliente le manda, la abre en el teléfono, toma su paleta de colores, los pinceles y comienza a trabajar.

Acrílico y barniz son los materiales para pintar las piedras. Foto: LPG / Jorge Carbajal

"Al principio los dibujaba con lápiz y luego comenzaba a pintarlos, pero por tantas piedras que he pintado, ahora pinto de una sola vez, ya no dibujo. La práctica me ha permitido acelerar ese proceso", agregó.

Ronald sube vídeos y fotografías de sus obras, entre piedras, murales y trabajos más grandes como en senderos, fincas, a sus redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, donde aparece como Creartes.SV, y su Whatsapp es el 7165-3574.

Los últimos trabajos de Ronald han sido en el hotel y restaurante Beraka, en Ataco, donde también ha pintado tigres, tigrillos, tortugas, iguanas y lagartijas en grandes piedras de los senderos, algunos de ellos en 3D.

Ronald trabaja en diferentes proyectos turísticos, por ejemplo este sendero en un hotel en Ataco. Foto cortesía

Foto: Cortesía

Los trabajos de piedras y mascotas también han sido enviados a varias ciudades de Estados Unidos, México, Ecuador, Colombia y Argentina por encargos, asegura.

El precio de envió de las piedras al extranjero cuesta más que su obra y dice que los clientes le han hecho esa observación, pero el salvadoreño explica que le da satisfacción cuando el cliente recibe la figura de su mascota inmortalizada en una piedra del mar.

"Algunas personas han llorado frente a mí cuando ven a su mascota como si estuviera viva", concluyó el ocurrente emprendedor.

Foto: LPG / Jorge Carbajal

Graduado de licenciado en Administración de Empresas en el año 2014, Ronald se ha inclinado más que todo por el arte. Si bien cerró su negocio de artesanías en Ataco, no renuncia a la idea de volver con un nuevo emprendimiento.

"Me puse como meta tener una carrera universitaria y lo logré, tener mi propio negocio, y lo hice, pero la pandemia me golpeó duro y tuve que cerrar. Hoy estoy con estos otros proyectos, ya que siempre hay que ponerse metas y sacarlas adelante, ya que está la familia, las cuentas y los recibos llegan todos los meses", declaró.