Ballet para todos a un solo clic

Si alguna vez quisiste aprender ballet pero por algún motivo no te fue posible, ahora es el momento para que hagas realidad ese sueño. A partir de hoy Lucía Figueroa maestra y primera bailarina de la Compañía Ballet te enseñará todos los pasos, posturas, coordinación, estiramientos y más que requiere esta disciplina.

El único requisito que necesitas para ser parte de estas prácticas es tener una fuerte motivación, ya que en él pueden participar personas de todas las edades adultos, adolescentes y niños. Además, ha preparado diferentes paquetes para que puedas elegir el que mejor se adapte a sus necesidades e intereses. ¡No necesitas experiencia previa! Aunque ahora es el inicio, las inscripciones seguirán abiertas para que te incorpores cuando quieras.

Según Figueroa, una de las razones por las que construyó este espacio virtual es porque quiere también romper con el tabú de que solo algunas personas pueden experimentar con el ballet o la danza en general. "Mi objetivo es que las personas puedan disfrutar de los beneficios de la danza, que son tantos, desde su hogar, y romper con el paradigma que bailar sólo es para ciertas personas, tipos de cuerpo o edades".

"En nuestra sociedad hay mucho el estereotipo de ´ ya no tengo edad para bailar´ ´es que yo soy muy tieso´ ´el ballet es sólo para mujeres´ . Y yo personalmente creo que quién quiera bailar para aprender y divertirse, no hay límite que se lo impida", explica.

Por otra parte, si cuentas con algún tipo de experiencia o ya eres un bailarín que busca seguirse entrenando este taller también es para ti ya que de igual forma hay paquetes orientados para niveles intermedios y avanzados.

Sobre cómo surge la iniciativa explica que el advenimiento de la pandemia y su amor por la danza fueron los principales motores. "Este año toda la rutina que yo tenía ha cambiado. Estaba acostumbrada a presentarme en el teatro más o menos cada dos meses, a viajar y bailar fuera del país, siempre había una obra en el futuro cercano y eso me mantenía muy ocupada. Estos últimos meses nada de eso ha existido. En los 15 años que tengo de bailar no había pasado tanto tiempo sin pisar un escenario. Ahora debo buscar otras alternativas a mi trabajo y buscar la manera de hacer de mi profesión algo rentable, especialmente en estos tiempos que los teatros y escuelas están cerrados. Por otro lado, he querido aprovechar las ventajas que nos brinda la tecnología para poder dar clases virtuales y llegar al hogar de cualquier persona", comenta Figueroa quien en 2019, fue bailarina principal en Tango Women Ballet y BaRock Ballet, presentado y llevado en tour por la compañía Pasodos Dance Company de Mallorca, España.

Todo sobre las clases y cómo participar

"Tengo dos clases que son para todo público, una clase especialmente para niños, y dos clases para bailarines que ya han iniciado su formación", detalla Lucía Figueroa y a continuación te las detallamos: Ballet fitness, Siempre quise aprender ballet, Ballet Kids, Ballet técnica/Nivel Intermedio y Aprende una coreografía.

Puede participar cualquier persona que desee darse un momento para sí misma, para ejercitarse, conectar con sus emociones y liberarlas a través de la danza. Las clases se impartirán por medio de la plataforma Zoom, hay un horario establecido pero si te pierdes la clase no te preocupes, quedará grabada para que la puedas practicas después.

Únicamente necesitarás ropa de danza o deportiva, un espacio relativamente amplio y libre, buena conexión a Internet y un usuario de Zoom. El pago es por medio de transferencia bancaria. Para más información y preguntas puedes escribir a [email protected] o a su Instagram lucia_figueroaf.

Un "zoom" con Lucía

Con la Compañía Ballet de El Salvador ha seguido sus entrenamientos desde casa a pesar de no tener funciones programadas. También ha continuado impartiendo clases de la Escuela de Danza Alcira Alonso y ha sido invitada a impartir clases virtuales por academias en el extranjero y a participar en galas de ballet virtuales.

Ha aprovechado la infinita cantidad de recursos en línea para continuar su formación como bailarina y ha cursos en flamenco, jazz y contemporáneo. "Además me he dedicado a cocinar y tomarme un tiempo para mí misma, que hacía mucho venía de actividad en actividad sin tiempo para parar ni respirar. Dar clases a través de Zoom, en principio me parecía muy difícil. No sabes si el alumno te está viendo con claridad, si realmente entiende los detalles del movimiento, si escucha bien la música. Pero después de estos meses he visto en mis alumnos una mejoría grande, y ahora me alegra poder hacerlo así", asegura.

Sobre su trayectoria y preparación en la danza ha sido Primera bailarina con la Compañía Ballet de El Salvador desde 2014. Aquí ha protagonizado los ballets de "Carmen", "Romeo y Julieta", "La Bella Durmiente", "La Bayadere", "Lago de los Cisnes", entre otros. Además ha participado en Galas Internacionales de Ballet en San Francisco, México y Nicaragua. Complementó sus estudios como aprendiz en Joffrey Academy of Dance de Chicago y The Washington School of Ballet. También ha realizado cursos intensivos con algunas de las escuelas más prestigiosas de Estados Unidos, como American Ballet Theater, Pittsburgh Ballet, The Kirov Academy of Ballet, y Bolshoi Ballet en Nueva York y obtuvo el título de solista "Solo Seal Award" de la Royal Academy of Dance, otorgado únicamente a 13 bailarines alrededor del mundo en 2014, desde ese mismo año es maestra en la Escuela de Danza Alcira Alonso.