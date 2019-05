Biblioteca y Teatro Presidente afectados por las lluvias

El Teatro Presidente y la Biblioteca Nacional de El Salvador Francisco Gavidia (BINAES) resultaron con diversos daños tras las primeras lluvias y ayer se anunció que cerrarán sus puertas.

De acuerdo con el director de la BINAES, Manlio Argueta, el edificio sufrió problemas de filtración de agua e inundaciones en la hemeroteca.

Argueta aseguró que recibieron la visita de personas del Ministerio de Cultura especializadas en infraestructura y prevención de riesgos para evaluar los daños y tomar medidas con el fin de evitar un daño mayor en la literatura.

Por su parte, el personal de la biblioteca y de su asamblea, trabajaba secando pisos y muebles y reordenando literatura. El también escritor sostuvo que la situación es preocupante y ayer por la tarde se confirmó el cierre temporal hasta el 6 de mayo.

"La Biblioteca Nacional estará CERRADA mañana 3 mayo (hoy) para evacuar el patrimonio bibliográfico de zona afectada. Se reanudarán actividades el lunes 6", publicó la BINAES en Twitter.

El director de la BINAES dijo que en este esfuerzo por diagnosticar de dónde proviene el daño, se sumó el equipo de mantenimiento del Banco Hipotecario, y se avanzó que de ahí vendría la filtración.

El literato no obvió mencionar que, de momento, se le informó por parte del Ministerio de Cultura que no existen fondos suficientes para palear la situación; incluso, no los hay para hacerlo levemente. "Es difícil lo de la biblioteca, existe una pobreza en finanzas y no hay dinero ni para plástico para tapar los libros", confió.

El teatro, cerrado

Mientras tanto, la ministra de Cultura, Silvia Elena Regalado, confirmó a LA PRENSA GRÁFICA que en el Teatro Presidente están suspendidas todas las presentaciones luego de que el techo resultó dañado y el sótano inundado.

"Hemos decidido suspender las actividades mientras trabajamos en el lugar. Se está dando mantenimiento con el personal de prevención de riesgos", apuntó Regalado.

La ministra dijo que continúa a la espera de los estudios técnicos que ya se están realizando para actuar a fondo, y confirmó que los edificios que administra la dependencia no cuentan con "grandes mantenimientos".

Regalado apuntó que podrían echar mano de la economía salarial mensual (de $25 mil a $30 mil), los fondos circulantes y hasta pedir refuerzo a Hacienda.