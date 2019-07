Bibliotecas dentro de las cárceles de El Salvador, nueva iniciativa del Ministerio de Cultura

La ministra de Cultura, Suecy Callejas, dijo esta mañana en la entrevista Frente a Frente, que el jueves sostuvo charlas con el director de Centros Penales, Osiris Luna, para poder armar bibliotecas dentro de las cárceles, esto como parte de la segunda fase del Plan Control Territorial que se impulsa desde el gobierno central.

Dicha iniciativa es para “poder implementar más allá de los cursos de panadería y carpintería” con los reclusos, apuntó la ministra. “¿Qué pasa si armamos bibliotecas? Porque estoy segura que muchos de ellos no han tenido acceso (a la lectura). No es que la gente aquí no lee, es que nos han negado el acceso”, afirmó.

Ministra @suecallejas informa que se implementarán planes con jóvenes que viven en zonas altamente excluidas por sus niveles de violencia. También se impulsarán acciones en los @CentrosPenales como creación de bibliotecas. #PlanControlTerritorial #FaseII #Oportunidades pic.twitter.com/tEx0rd5Nuv — Secretaría de Prensa de la Presidencia (@PrensaBukele) July 5, 2019

Dentro del Plan Cuscatlán, documento presentado por Nayib Bukele, en su candidatura a la presidencia de la república, el Ministerio de Cultura contempla 12 ejes de acción. El sexto: “Plan nacional de bibliotecas, lectura y escritura”, no contempla la creación de estos espacios en las cárceles.

Tampoco se plantea en el séptimo eje: “Descentralización de la riqueza cultural salvadoreña” que en su estrategia uno plantea la construcción de nuevas bibliotecas públicas (una por cada cabecera departamental).

En este sentido, la noticia dada por Callejas resulta novedosa.

Ejemplos en América

La creación de bibliotecas en centros penitenciarios ya ha sido implementada en otros países de América como Brasil o Chile. En este último se ha implementado un programa que lleva por nombre “Leer te hace libre” de la fundación “Había una vez”.

“Leer te hace libre” tiene la idea es lograr un acercamiento a la generación del hábito lector y que a través del encuentro con los libros, las personas privadas de libertad lleguen a una mejor comprensión de los fenómenos humanos, sociales y culturales.