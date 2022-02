Bukele pone primera piedra tras llamar “inservible” a la antigua biblioteca

El jueves por la noche, el Gobierno salvadoreño colocó la primera piedra para la construcción de la nueva Biblioteca Nacional, un proyecto financiado por la República Popular de China, como parte de una cooperación no reembolsable que asciende a los $54 millones y será emplazado en su antigua ubicación, en el Centro Histórico.

Desde un inicio, el anuncio de la construcción de la moderna biblioteca generó posturas encontradas ya que implicó la demolición del antiguo inmueble de la Biblioteca Nacional (BINAES) declarado Patrimonio Cultural en 2008 y de toda la manzana, donde se encontraban otros dos edificios protegidos: el del Banco Hipotecario y el Rodríguez Porth.

Una resolución del ministerio de Cultura, firmada por la directora de Patrimonio Cultural y Natural, Ana María Isaura Aráuz, el 17 de septiembre de 2019, argumenta sin dar detalles que la actual BINAES ha sufrido graves daños que la comprometen y ponen en riesgo a los usuarios, lo que justifica su demolición.

Durante el acto público de la colocación de la primera piedra del edificio, el mandatario justificó su demolición porque la edificación que data de la década de los 50 "sufría daños estructurales que daban miedo".

"No sé si conocieron el edificio que había acá pero no tenía nada de hermoso", expresó Bukele durante su intervención. "Ahí está el edificio hermosísimo que votamos, a mí me parece de mal gusto además, que además nadie la ocupaba… Todo estaba corroído, podrido, oxidado, sin mantenimiento", reiteró al tiempo que señalaba una pantalla con imágenes del edificio derrumbado.

La destrucción de la ahora exbiblioteca ha sido rechazada por varios sectores. En septiembre del año pasado, un grupo de casi 150 profesionales solicitaron al ministerio de Cultura y a la comisión de Cultura y Educación de la Asamblea Legislativa una justificación para dicha demolición. La petición fue ignorada.

"Los que firmamos ese acuerdo solicitamos que se presentara un documento concreto de un ingeniero estructuralista de respeto, acompañado de un estudio que demuestre que hay daños estructurales en el inmueble, porque no hay ningún documento que compruebe que el edificio estaba dañado o era inhabitable", explicó ayer a LA PRENSA GRÁFICA -vía telefónica- uno de los arquitectos que firmó la misiva y quien solicitó anonimato por temor a represalias.

El experto hizo énfasis en la riqueza de la edificación, que formaba parte del Centro Histórico y fue nombrado patrimonio cultural, una realidad de la cual ayer el presidente se desmarcaba con unos comentarios de este orden: "Nosotros no estamos destruyendo patrimonio cultural, estamos destruyendo un edificio inhabitable, que no servía para nada". Mientras Bukele decía tales cosas, lo flanqueaba la Embajadora de China, Ou Jianhong.

El mandatario agregó que el diseño para la nueva biblioteca fue realizado por un estudio de diseño de China pero pensado para El Salvador, y que su estilo se mezclará con el ambiente y arquitectura del Centro Histórico. El especialista consultado por este medio piensa exactamente lo contrario: "No tiene nada que ver con El Salvador, aunque a nivel de imaginación parece que sí, pero si usted ve la arquitectura del centro no tiene nada que ver".

El arquitecto detalló que los profesionales que intervienen en los Centros Históricos deben mantener el respeto por las edificaciones, para que se conserve su estilo, pero este no es el caso. "La nueva biblioteca no consigue mezclarse con el Centro Histórico ni en dimensiones, ni estilo arquitectónico", explicó.

La nueva biblioteca, que se ha dicho estará abierta las 24 horas, contará con áreas de trabajo lúdicas, zonas de lectura, colección bibliográfica, auditorio pequeño para 250 personas, sala de conferencias, una zona de café, área para investigadores, restaurante y una sala Braille; el presidente no detalló la fecha en la que la obra estará finalizada.