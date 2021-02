CONVIVIO DE AZARES

AVENTURA EN EL LÍMITE

Se encontraron aquella tarde en un parquecito casi rústico de los alrededores. Ambos vivían en una urbanización vecina, que estaba todavía en proceso de expansión constructiva, pero curiosamente, aunque eran jovencitos andarines, nunca se habían cruzado hasta aquel momento. Al verse, sin embargo, ambos sintieron que estaban pasando a otra dimensión, y dijeron al unísono como si fuera un guión de película:

--¡Que la luz nos abrigue en esta nueva época: gracias, destino!

RITO INMEMORIAL

--¿Qué te pasa, hija? Pareces necesitada de reposo y acabas de despertar…

--Ay, mamá, es que estuve soñando con el futuro…

--Eso es lo más natural del mundo… ¿Qué es lo que te asusta?

--La sensación de pender de un hilo.

--Pues eso es lo más natural del mundo…

--¿Cuál mundo?

--El único que de veras existe: el de los sueños imposibles…

¿CUÁNDO REGRESA ÁNGELA?

Me dijo que tenía que ausentarse por unos días para cumplir compromisos de trabajo. Ella labora en una empresa de productos electrónicos en el ámbito de la comunicación. Nos tenemos gran confianza mutua, y no indagué detalles; pero al paso de los días sin noticias comencé a inquietarme. Intenté llarmarla, pero no hubo respuesta. Y entonces la inquietud se fue volviendo alarma. Ahora esa alarma se ha extinguido de pronto. Ángela me ha comunicado que no volverá. Sin más. ¡Qué alivio!

VIAJAR EN CÍRCULO

Somos millennials, y eso nos da una libertad inimaginada. Sentimos que el tiempo está de nuestra parte, y esa es la sensación más inspiradora que existe. Pero de pronto nos ha comenzado a invadir una duda: ¿Esto es sano para para la perduración del amor? Ambos –Dayanara y yo-- nos mirados a los ojos y al fondo de los mismos se nos aparece la misma imagen en movimiento. Es el sentimiento de estar aquí y de no estar aquí a la vez. Qué miedo. ¿No será mejor distanciarnos tomados de la mano?

ENTRE LAS RAMAS HÚMEDAS

La Providencia traza líneas de vida que uno nunca puede descifrar de antemano. Ahora lo sé, después de vivida la experiencia. Regresé a mi lugar de origen con la ilusión de retomar con ansia tiempos perdidos, y ahora entiendo que no hay nada por recuperar: el tiempo es como una arboleda que surge y desaparece cada día. Hoy estoy aquí sin ninguna posibilidad de reinventarme. Camino a la deriva entre las ramas humedad de mi propio destino, y eso es lo único con que cuento…

BURT LANCASTER, TONY CURTIS Y GINA LOLLOBRIGIDA…

Aquella tarde de invierno en París me dirigí hacia el Cirque d´Hiver. No hacía mucho que había visto el film "Trapecio" en un cine de San Salvador, y las imágenes de los tres actores balceándose en el aire las llevaba prendidas en la memoria.como hilos anhelantes. La película había sido filmada en el Cirque d´Hiver y llegar ahí era como transitar entre imágenes. Todas esas imágenes estaban aguardándome en la entrada. Les hice un gesto de saludo, y mi adolescencia floreció en el instante.

YA VA A LLEGAR EL COMETA

Para saberlo voy a hurgar entre mis libros esotéricos, porque sólo en ellos puede haber información confiable. Y ahí encuentro una frase que no por enigmática es menos esclarecedora: "Abre a diario tu ventana más íntima y desde ahí lo verás asomar". Comencé al instante, y lo que me sorprendió fue la claridad del aire, que parecía decirme: "El cometa está frente a ti". Me quedé ahí hasta la medianoche, y así todos los días siguientes hasta hoy. El cometa, ya en confianza, se acomoda en mi almohada.

ARBOLEDA FUGAZ

No hay que sorprenderse de que esos árboles cambien constantemente, porque en definitiva todo lo que nos rodea tiene tal condición. Nosotros mismos, como seres de vida y de muerte, mostramos ese vaivén vital . Lo he constatado este día, al despertar rodeado de un jardín animoso, cuando anoche me dormí envuelto por los ramajes más ásperos. Entonces le pregunto a la luz, que es mi única consejera: --De veras, ¿dónde estoy? Y ella sonríe, como diciéndome: --¿Tengo que explicárte lo de nuevo?

CUANDO LA LUNA SE EXTRAVÍA

Somos transeúntes espaciales por vocación profunda, y tal raíz anímica se nos manifiesta con puntualidad infalible cada vez que lo pensamos. Pero en esta oportunidad de seguro algo nuevo está ocurriendo porque nos sentimos confundidos por las señales atmosféricas. Asomémonos, pues, a la ventana más próxima que da hacia el cielo abierto, y lo que tenemos a la vista es un extravío insospechado: la luna se mueve como un péndulo irreal, y eso es el anuncio de que el tiempo ha perdido la ruta…

REVELACIÓN DEL SÓTANO

Desde que tuvo conciencia de sus entornos se sintió individuo de horizontes. Y eso se le hizo más marcado y más determinante porque siempre vivió en casas con azotea disponible. Sus contemplaciones cotidianas desde ahí definieron su sentido de la vida. Pero de pronto había comenzado a surgirle una inquietud insidiosa: ¿Qué pasaba en su interioridad desconocida? Y entonces decidió abrir un sótano para indagarlo. Lo hizo, y desde entonces nadie lo ha vuelto a ver en su antigua azotea.

IDENTIDAD DESCIFRADA

--¿Y tú crees en Dios?

--No sólo creo, sino que siempre lo tengo junto a mí…

--¿Cuidándote?

--Más que eso: vigilando mi destino.

--Ah, ¿entonces Dios es un guardián?

--Más que eso: un consejero anónimo.

--Así se entiende entonces que se mantenga al margen. ¡Qué suerte!

AZARES Y AZAHARES

--¿Qué quieres que te dé como regalo de bodas?

--Dos cosas muy sencillas: un jardincito por hacer y una vida por realizar…

--Pues ambas cosas ya son tuyas porque yo soñaba con lo mismo.

--¡Fabuloso! La armonía es lo que más amo.

Vino la ceremonia. Vino el viaje de bodas. Vino la vida.

--Han pasado veinte años. ¿Cómo está el jardín? ¿Cómo está el destino?

--Todo florece. Y esa sonrisa lo dice todo…

HOLA, MISTERIO

Aquella temporada lluviosa fue partticularmente intensa, y eso produjo grandes daños. La pequeña famila de Wendy resultó al principio muy afectada, pero de pronto la suerte empezó a cambiarle. ¿Qué estaba pasando? Wendy, que era madre soltera con dos niños del mismo padre que había emigrado al Norte, se lo preguntaba sin palabras y se lo respondía en un murmullo: "Estoy aprendiendo a sobrevivir sin que nadie me lo enseñe". Y ella misma agregaba: "Bueno, sí me lo está enseñando alguien: la fe en lo desconocido…"

CLAVE EXISTENCIAL

De repente se sentía invadido por la sensación de que todo en su existencia se iba revolviendo sin control, y eso le despertaba emociones contradictorias: por una parte, ansiedad cargada de expectativas y por otra, serenidad que brotaba por todos los poros. Lo que no sabía identificar era lo que estaba en el centro. Lo estuvo experimentando por días, semanas y meses, hasta que una lucecita parpadeante le dio la pista: sí, lo que estaba en el centro de sí mismo era un nudo, el nudo del azar.