CUANDO LA IMAGINACIÓN RESPIRA SIN MIEDO, TODAS LAS VENTANAS INTERIORES APLAUDEN ILUSIONADAS

EL CLIMA NOS SIGUE LA PISTA

La pregunta hubiera sido superflua en tiempos anteriores, cuando las estaciones mostraban una puntualidad impecable, pero hoy era perfectamente normal:

--¿Ya comenzaría el invierno?

--Ahí está el calendario. Buscá la fecha.

--Hoy es 2 de junio. ¡Ah, caramba, me acuerdo de cuando yo era niño: por estos días llegaba el primer temporal de año, que se quedaba por varias jornadas con vacación completa! ¿Vos te acordás?

--Vagamente, porque yo prefiero que el aire me sorprenda. Mirá por la ventana: ya el cielo se va poblando de nubarrones que casi nunca caen. Los árboles siguen resecos.

Ellos dos, que eran compañeros de trabajo en una compañía cercana, se hallaban en aquella cantina al aire libre, tomando cervezas, como era su costumbre. Pero en ese justo instante, tal si quisieran desmentir lo que acababan de oír, ellos se levantaron y se fueron cada uno por su lado, con un simple: "¡Hasta mañana, men!"

Y así llegó el día siguiente, aunque pronto se dieron cuenta de que lo que no llegaba era el mañana. Nadie volvió a verlos por los entornos en las fechas posteriores. Pero como eso es común en esta época –que la gente aparezca y desaparezca sin previo aviso— no hubo inquietud al respecto, sobre todo porque las respectivas familias eran desconocidas.

El clima, por su parte, volvió al ritmo de siempre. Hasta que un día aquellos dos desconocidos reaparecieron; y en ese instante, ya a fines de julio, el verano se hizo sentir…

ESPEJOS GIRATORIOS

Eran primos hermanos que se habían tratado como hermanos desde la más remota infancia porque las respectivas madres, que eran hermanas, vivían en casas separadas por un pequeño muro, y que eran la principal herencia que recibieron ambas de sus padres, ya muertos. Pero física y anímicamente no había entre ellos ninguna señal que los identificara como parientes tan cercanos; más bien parecían provenientes de familias que ni siquiera parecían connacionales, y eso, desde el principio les dio a los dos la sensación de no tener nada en común.

En la niñez eso no significaba nada, pero al llegar la adolescencia las cosas empezaron a cambiar: el estar siempre juntos les fue despertando sensaciones sentimentales que rápidamente derivaron en anhelos de buscar otra forma de cercanía. Los dos experimentaban lo mismo, y eso iba asustándolos progresivamente. Hasta que llegó el punto en que ya no pudieron resistir, y se propusieron hablarlo con sus padres.

Reunidos, era notorio el contraste de las actitudes y los gestos. Los padres sonreían y los hijos parecían agobiados.

--Bueno –dijo uno de los padres--: vamos a aclarar las cosas. Para empezar les decimos que nosotras no somos hermanas de sangre. Somos adoptadas.

--¡Gracias, Dios mío! –exclamaron los dos jóvenes a la vez.

Los cuatro padres se miraron entre sí:

--Pero hay algo más. Las hermanas de sangre son ustedes, porque las dos son hijas de nosotros dos. Perdón por la confusión. Ahora ya podemos vivir en paz.

Los cuatro muchachos se levantaron y se fueron de prisa, sin decir más.

EL LADRIDO MAYOR

Todas las noches, los perros de los entornos comenzaban a ladrar a la misma hora, respondiendo puntualmente a su devoción nocturna. Eso despertaba a todos los vecinos que habitaban en el mismo cantón, muchos de ellos desde que tenían memoria, y había sido así siempre. Pero en los tiempos más recientes habían llegado a ubicarse ahí gentes nuevas, que no podían pagar viviendas en la ciudad vecina, que crecía en forma descontrolada.

Algunos de esos nuevos habitantes eran impacientes por naturaleza, y comenzaron a protestar por la bulla de los animales, algunos domésticos y otros callejeros. Preguntaron si había alguna organización de vecinos, y cuando les dijeron que no se dispusieron a organizar una. No todos estuvieron de acuerdo, pero los que se plegaron fueron más. Nació la organización y lo primero que se planteó fue controlar aquel concierto que no fallaba noche tras noche.

Reunidos, uno de los recalcitrantes dijo:

--Lo único posible es alejarlos de aquí como se pueda, y en última instancia hacerlos desaparecer…

Silencio. Y entonces se oyó aquella voz que no se alcanzaba a saber de dónde venía:

--¡Si alguien se atreve a atacar a alguno de esos seres inocentes, ya verá…!

El silencio fue aún más intenso, y allá a lo lejos se oyó algo muy semejante a un ladrido,

que hizo que de inmediato viniera la desbandada. ¡Final feliz!

Y aquella noche el concierto de ladridos parecía una serenata emocionante.

HERMANOS GEMELOS

--Pues no lo parecen, y con tenerlos enfrente nadie podría imaginárselo.

--Ah, pues eso es lo que nos dicen siempre –respondió sonriendo uno de los aludidos. Y nos extraña, porque en realidad nosotros crecimos creyéndonos gemelos idénticos, porque eso era lo que siempre decían nuestros padres…

--Jajajá. Se los domaron, jóvenes, porque ustedes físicamente no tienen nada en común. Y lo digo sin ningún ánimo de tomarles el pelo. Bueno, y es que en el pelo comienzan las grandes diferencias. Vos son murusho y vos sos canche. Cualquiera diría que vienen de dos zonas distintas del mundo.

Ahí quedó aquella plática, como siempre. Pero en ellos, también como siempre, siguió haciéndose creciente la inquietud por hallar pistas sobre su verdadero origen.

Y en esa búsqueda fueron apareciendo datos diferenciadores; como, por ejemplo, la condición del sueño: uno de ellos dormía como un tronco durante toda la noche, y el otro padecía nicturia, que es la necesidad imperiosa de orinar a cada rato durante la nocturnidad. En verdad, nada relevante. ¿Y entonces?

Las cosas se quedaron ahí hasta que apareció Dulia, la mujer madura que los cautivó a ambos a la vez. Y los dos, en armonía impecable, se fueron a vivir con ella. Y ella soltó entonces su carcajada característica:

--Gracias, mis niños lindos. Ustedes son los nietos gemelos que siempre soñé. Su gemelitud me llena el alma… ¡Vénganse, vamos a dormir abrazados, luego de darles pecho!

FECUNDIDAD ASTRAL

El matrimonio se realizó muy poco tiempo después de que se formalizara el noviazgo, que tuvo lugar unas cuantas semanas después de que ellos se conocieran por casualidad. Y pese a que todo parecía estar marcado por el signo de la superficialidad, ambos sentían en sus respectivas interioridades que aquella era una alianza para siempre. Lo único que faltaba para completar el círculo virtuoso era que comenzara a fluir la descendencia, para lo cual se esforzaban con plena disciplina.

Pero al acercarse la fecha en que cumplirían tres meses de la boda, él se animó a decir:

--El tiempo pasa y deberíamos consultar por qué no llega lo que anhelamos…

Ella simplemente asintió como si se sintiera apenada, y al día siguiente fueron, en pareja, a ver al ginecólogo que había seguido el proceso. Él sólo le dijo que no veía nada anormal y que esperaran… Ellos fueron a ver de inmediato a otro doctor, que les dijo lo mismo. Y así a cinco más. Y lo mismo. AL cabo de un año, el médico de nuevo consultado tuvo la primera reacción diferente:

--Alguno de ustedes tiene un problema de infecundidad. Hay que investigarlo cuando ustedes lo decidan.

En ese mismo instante, ambos se levantaron y salieron despavoridos. Preferían no saber nada antes que poner en riesgo su alianza.

Esa noche, en su terraza y a la luz de la luna llena, renovaron sus votos con besos y abrazos. Esa fecundidad jamás la pondrían en riesgo.

CASA PARA VIVIR

Nunca tuvieron casa propia, ni cuando eran niños, ni cuando eran adolescentes, ni cuando al abordar la adultez se conocieron y se casaron. La razón era que los recursos de sus padres y luego los propios no alcanzaban para eso, aunque las presuntas facilidades parecieran presentarse cada vez más. Y como ambos estaban dispuestos a hacer vida en común en forma indefinida, el apremio por tener un lugar propio, que ellos pudieran arreglar a su estilo, se les fue volviendo más y más imperioso.

Así se dispusieron a residir en aquel espacio que, al mínimo precio posible, les encontró un pariente que se dedicaba a la compraventa y al alquiler de propiedades.

--¿De quién es este changarrito? –le preguntó él luego de revisar el casi inexistente espacio, que estaba evidentemente abandonado.

--Pues que yo sepa, de nadie. A mí me dio el dato de que esto estaba disponible un amigo que murió pocos días después. Y no alcanzó a decirme de quién era.

--¿Y a quién le pagamos el alquiler?

--Pues a mí, porque no hay más. Voy a pasarles un papel con las cifras.

Lo curioso fue que, desde aquel momento, el pariente no volvió a aparecer para cumplir lo ofrecido. Ellos, haciendo un gesto de incomprensión, y ante la necesidad que tenían de ubicarse en alguna parte, tomaron sus pocas cosas y fueron a ubicarlas en el sitio vacante. Desde ese momento no se supo más de ellos. Y el lugar, cuando nadie más apareció por ahí, suspiró aliviado.