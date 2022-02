CUENTOS DE CAMINO REAL QUE SE VAN REFUGIANDO EN LOS RECODOS DE LA MEMORIA ÍNTIMA

DESTINO IMAGINADO

Allá, a lo lejos, se seguían oyendo los retumbos de los truenos que quedaban como resaca de la tormenta que había cesado sólo unos cuantos momentos antes. Por el cristal de la ventana se podían percibir los destellos de los rayos aún presentes. Érika se apartó de dicho mirador que era uno de sus sitios favoritos a toda hora, aun cuando la oscuridad lo iba envolviendo todo, y se fue a revisar su computadora, que se le había convertido en una práctica predominante en el diario vivir.

Pero lo que se le hizo presente en aquel momento no le había pasado nunca: las imágenes que aparecían en la pequeña pantalla, siempre tan obediente a sus órdenes,

ahora iban y venían sin cesar. Se sorprendió y se alarmó, porque aquella maquinita era su compañía más fiel. La cerró y la abrió varias veces, sin que el fenómeno cesara; y entonces dispuso llamar al técnico al que muy de vez en cuando le pedía consejo:

--No entiendo lo que me quieres decir, Luis, con eso de que "deje que el aparato me exprese sus inquietudes". ¿Qué me quieres decir, por la puta?

Al otro lado de la línea se oyó una risa contenida:

--Pues, hombre, que acabés de entender que hoy los aparatos electrónicos también son seres vivos, como nosotros; y por eso nos envían señales y mensajes cuando necesitan hacerlo…

Él, entonces, cabreado como estaba, puso gesto de resignación. ¿Esa era la nueva normalidad que el destino nos tenía reservada? Tal pregunta quedó en suspenso, hasta la próxima era, que llegaría algún día.

LOS LATIDOS DEL KARMA

Acababa de concluir su último ciclo de la carrera que estudiaba y ahora se hallaba inmerso en una especie de vacación que no dependía del calendario sino de su propio rumbo de vida. Aunque era un poco mayor que sus compañeros porque empezó el estudio con alguna tardanza, en su comportamiento cotidiano actuaba como el menor de todos, y por eso le decían "el rezagado", algo que a él, en vez de molestarlo, le daba más ánimos para seguir.

Las horas, como siempre, se desplazaban por las distintas rutas del hacer diario, según el mapa personal de cada quién. Y en el caso de él, nada de lo que le pasaba respondía a planes preconcebidos. Era un improvisador por excelencia, y más aún en el ámbito de los sentimientos. Pero ahí, de pronto, apareció Elisa.

--¡Dios mío!, ¿qué es esto?

--¿Me hablas a mí? –le preguntó la muchacha que corría a su lado.

Sin perder el ritmo de su ejercicio, ambos bajaron la carrera a lo mínimo. Jadeaban.

--Soy Félix, y corro para que mis neuronas se mantengan activas.

--Yo soy Elisa, y lo haga para que mis fantasías se conserven sanas.

Se rieron con afinidad espontánea. E inmediatamente llegó el silencio. Un silencio que hizo que la risa regresara en sonrisa. Y dentro de esa cápsula anhelante fueron surgiendo los latidos. Ellos se acercaron. Se tomaron de las manos. Se sintieron bendecidos. Y es que el karma es el mejor sacerdote…

CAMBIO DE ESTACIÓN

--¿Qué es lo que más extrañás de aquellos años en que viviste en la finca?

--Pues para ser sincero, el establo.

Las risotadas de sus actuales allegados nunca dejaban de estar ahí cada vez que le hacían la misma pregunta por costumbre, ya que la respuesta era reiteradamente conocida. Hasta que un día él se puso serio y los calló:

--¡Cómo se ve que ustedes nunca han tenido contacto con la Naturaleza viva!

Luego de tal exabrupto, el tema salió de la plática corriente y fue a esconderse en el rincón de las expresiones casuales. Ahí se quedó palpitando sin cansarse.

Aquella tarde, los amigos, entre los que él tenía siempre un rol que se parecía mucho al liderazgo, celebraban el cumpleaños de uno de ellos en un bar de los muchos que frecuentaban. Estaban brindando con entusiasmo cuando un trueno les hizo reaccionar con asombro:

--¿Qué es esto, si apenas estamos a mediados de marzo? Falta mucho para que el invierno comience.

--Pues si estamos a la intemperie, vámonos corriendo al establo, a protegernos entre las vacas…

--¡Ah, vuelven a las mismas! Pero esta vez yo también los acompaño –dijo el aludido.

En este justo instante comenzó a soplar una brisa amablemente veraniega, como si se hubiera sentido aludida. Todos aplaudieron. Y un mugido colectivo coronó la circunstancia.

LAS AGUAS NO SE DETIENEN

Desde que traspasó el límite de la niñez hacia la adolescencia tuvo la invencible inclinación de ver todas las cosas como fenómenos originales y enigmáticos. Era, sin duda, una característica de su modo de ser, y así lo sintió y lo vivió desde un principio y cada vez con mayor intensidad; lo cual también se aplicaba, desde luego, a las experiencias emocionales. Por eso, cuando conoció a Lissette tuvo la inmediata sensación de estar ante una imagen perfectamente conocida y a la vez imposible de identificar. Enigma que lo ponía casi en éxtasis.

Era una muchacha que proyectaba libertad en todas cada una de sus actitudes y sus palabras; y esa libertad se le iba prendiendo a él --que la observaba sin atreverse a acercársele-- en las redes volátiles de la conciencia.

--Hola –dijo ella entonces cuando él menos se lo esperaba.

--¿Me hablas a mí? –reaccionó él, sorprendido.

--¿Y a quién más si has estado mirándome desde que aparecí por aquí?

--Es que creí que te conocía, pero no encontraba ningún detalle para reconocerte…

--¡Jajá, qué divertido! Te voy a acabar llamando el Señor Olvidadizo.

--Pero aclarame, por favor: ¿Nos conocemos o no nos conocemos?

Ambos se rieron casi abrazándose.

--Lo único que imagino es que somos dos ríos que se encuentran en un cruce de caminos y que desde ahí tienen que fluir juntos hasta el fin…

LA PROVIDENCIA MANDA

Como tantos niños en el ambiente, su familia inmediata se ocupó muy poco de él, sobre todo en las etapas iniciales de la vida. Le daban lo necesario, materialmente hablando, pero hasta ahí. El afecto envolvente que tanto necesitamos los seres humanos, sobre todo en esos tiempos en que la vida comienza a despuntar, no aparecía por ninguna parte. Y aunque a muchos seres recién llegados eso les produce una sensación de vacío que no se llena nunca, él lo que sentía era el ansia creciente de descubrir nuevos horizontes anímicos poblados de sorpresas.

Y entonces vino la catástrofe familiar que hizo que su padre y su madre dejaran de existir en el accidente automovilístico en el que él sobrevivió por milagro. El velatorio se hizo en una funeraria sencilla y apartada, y hasta ahí llegó aquel desconocido al que sus abuelos llamaron de inmediato Ángel, su nombre de siempre, y que se había ido muchísimos años antes al Norte y hacía muy poco que estaba de vuelta en el país, con el propósito de quedarse definitivamente aquí, para lo cual se disponía a instalar su propia empresa de productos naturales enlatados para exportar.

Ángel vio al ahora huérfano casi acurrucado en un rincón, y se le acercó luego de indagar quién era:

--Mira, muchachito, yo he venido aquí a hacerte compañía. Acabo de hablar con tus papás, y están de acuerdo. ¿Querés irte conmigo?

El cipote, ya casi a un paso de la adolescencia, lo miró como diciendo: "¡Al fin llegaste!"

EN EL SAGRADO REFUGIO

Iba calle arriba y calle abajo todas las mañanas y todas las tardes, hacia y desde el colegio donde estudiaba los grados iniciales de la enseñanza primaria. Dicho colegio

estaba ubicado a la par de la Iglesia de San José, donde él, desde los inicios, entraba con gran frecuencia a encontrarse con la Virgen y con su Hijo. Y sobre todo en los atardeceres de lluvia, como el de aquel día de junio, nublado al máximo. La borrasca lluviosa se desató de pronto con fuerza inusitada, y él ya no pudo salir del templo donde no había nadie más.

Ahí se quedó, pues, en el extremo de una de las bancas que se encontraba casi al final de la fila, como para que nadie fuera a percatarse de su presencia. Pasó el tiempo, y él, pese a la sed que tenía, se recostó en el rígido asiento de madera y cerró los ojos. A la hora habitual fueron clausuradas todas las puertas del templo.

A la mañana siguiente, muy temprano, la iglesia fue abierta para cuantos quisieran entrar en ella. Él continuaba dormido, inmerso en un sueño poblado de presencias angelicales. Y de seguro por eso tenía aquella expresión de dulzura extrema.

Su familia, al ver que no aparecía, dio parte a las autoridades, que comenzaron la búsqueda en la madrugada. A nadie se le ocurrió ir a revisar el interior de la iglesia, y cuando al final lo hicieron ya entre la lumbre del día, lo encontraron y todos respiraron aliviados. Él, en cambio, reaccionó con sorpresa:

--Yo aquí he estado tranquilo y feliz. ¿Pueden dejarme unos momentos más? ¡Abue, mamá, compréndanme, please!