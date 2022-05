Camila Bará, la salvadoreña que llevó su arte a París

Camila Bará participó en una de las exposiciones de arte moderno más importante del mundo, con apenas 19 años esta joven salvadoreña presentó su obra en el Salón de Artistas Independientes de París, en la exposición de Art Capital 2022 en el Grand Palais Ephémére de Francia, donde participaron 2,000 artistas locales y de otros países para el mes de febrero.

Este logro lo califica como una experiencia inolvidable y de muchas satisfacciones. "Hoy puedo decir que es un sueño hecho realidad, creo que años atrás no hubiera imaginado llegar a este lugar", compartió a LA PRENSA GRÁFICA.

Con entusiasmo recuerda que la oportunidad llegó en 2020 cuando inició el proceso de selección y a través de la Unión Artística de París y con Lilian Solano, una profesional del arte con mucha trayectoria en Francia, quien se convirtió en su guía y mentora.

"Esta experiencia me trajo muchas vivencias, consejos de artistas muy destacados en el medio internacional y regresé encantada de ver tanta belleza de pinturas y esculturas en toda la exposición", señala.

Antes de viajar a París, también participó en la exposición virtual "M.A.D.S. Art Gallery" con base en Milán, Italia y Fuerte Ventura, Islas Canarias, España, celebrada en 2021. Su obra fue basada en un formato establecido por la organización, con la mujer histérica del siglo XVIII, donde presentó "Mis abominaciones", un cuadro bicromático que expresa las diferentes facetas emocionales de la mujer.

Su pasión por el arte y la pintura comenzó cuando era niña y con el tiempo fue creciendo. A lo largo de los años ha ido desarrollando y descubriendo sus diferentes fases y técnicas. Bará trabaja con acrílico, óleo, grafito, pluma, entre otras técnicas. Su estilo artístico se inclina por el realismo y el surrealismo, y también le gusta experimentar con la paleta de colores.

Precisamente los colores intensos y las imágenes cotidianas son elementos frecuentes en su trabajo, y los fusiona para crear sus obras. Camila explicó que se identifica con los colores vibrantes e intensos, y le gusta experimentar con la paleta para crear diferentes combinaciones.

Actualmente, Bará estudia Diseño Gráfico en la Universidad Matías Delgado. Se describe como una persona muy creativa. Su inspiración y trabajo constante la ha llevado a participar en diferentes exposiciones internacionales como "América Un Nuevo Horizonte" y "Las Mujeres y lo Cromático".

"En nuestro País hay mucho talento. Los invito a que trabajen duro por sus sueños y que los hagan realidad, no tengan miedo, las cosas a veces no son fáciles y no siempre salen como uno las quiere o las espera, pero si les puedo decir que se hacen realidad cuando mantienes un compromiso de alma y corazón", concluye la artista.