Carlos Barbosa Lima traerá la magia de su música a El Salvador

Con el fin de deleitar el oído de todos aquellos amantes de la buena música, la Asociación Mangoré de El Salvador extiende su invitación al concierto del maestro brasileño Carlos Barbosa Lima, quien se presentará este próximo 20 de junio en las instalaciones del Museo MARTE, de San Salvador, desde las 7:45 de la noche.

La entrada al evento será totalmente gratis y contará con las mejores canciones de Barbosa Lima, así como con su enorme talento, exquisitez y armonía.

Barbosa Lima es un reconocido músico latinoamericano, quien comenzó su proyección internacional en 1960, tras haber comenzado sus estudios musicales de guitarra con Luis Bonga y Isaías Savio, este último en la escuela de guitarra clásica de Brasil.

Barbosa Lima ha sido profesor en la Manhattan School of Music, Julliard School of Music y el Royal College of Music.