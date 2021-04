Cómo elegir un buen máster

¿En mi región, en mi país o en el extranjero? Sin duda, estudiar en el extranjero es una buena opción por varios motivos: conocer otra cultura, mejorar el idioma (aunque es necesario tener un buen nivel de partida), tejer redes de trabajo fuera de nuestro país (alumnos, profesores e incluso empresas) y la oportunidad de tener una experiencia que no será fácil que pueda plantearse en ningún otro momento de su vida.

¿Nuestra recomendación? Elija un país seguro y con un buen nivel de vida. No se deje llevar por la moda e intente compensar el gasto con una beca o algún trabajo dentro de la propia universidad.

Obviamente, debe tener en cuenta su situación personal (si tiene pareja o no, por ejemplo), sus vínculos familiares (no todo el mundo se “desapega” o quiere hacerlo). Tenga en cuenta que no es improbable que si estudia fuera termine trabajando allí.