Cortometraje salvadoreño preseleccionado para nominación a premio Oscar

El cortometraje "Los Comandos", que narra las vivencias de los voluntarios de Comandos de Salvamento, ha sido preseleccionada a un premio Oscar, en la categoría de Mejor Cortometraje Documental.

Dirigida por la cineasta Marcela Zamora, "Los Comandos" ha entrado a la lista preliminar de las nominadas en esta categoría, en la cual se encuentran otras nueve producciones de diferentes nacionalidades.

La lista final se dará a conocer el 22 de enero, y la ceremonia de premiación se realizará el 24 de febrero, en su edición 91.

"Los Comandos" se centra en las hazañas y el trabajo que los voluntarios socorristas de Comandos de Salvamento realizan día con día. En la producción se refleja como se atienden las emergencias que son reportadas y el arduo trabajo que se hace.

La producción fue estrenada en octubre del 2016 y tuvo buenas críticas, especialmente por el tema que tocaba. El día de estreno, Zamora declaró a la prensa que "Comandos es un cambio de tema en mi carrera, ya que en mis películas generalmente le doy voz a las víctimas y en esta ocasión estoy hablando de héroes. Para mí es un orgullo retratar a estas personas, a estos héroes que son un ejemplo ciudadano de pasión y entrega que arriesgan su vida para ayudar y servir a los demás".

Galardones para el cine salvadoreño



El cine salvadoreño poco a poco ha ido dando pasos importantes, con producciones que han sobresalido nacional e internacionalmente, siendo premiadas y reconocidas en importantes festivales.

El primer salvadoreño en ganar un premio tan importante y prestigioso como un Oscar fue Andre Guttfreund, quien en 1977 obtuvo la estatuilla en la categoría de Mejor Cortometraje de Ficción, por "In The Region of Ice", realizada en conjunto con Peter Werner.

Otras producciones como El Tigre y El Venado, dirigida por Sergio Sibrián, han sido reconocidas y premiadas en importantes festivales como el Encuentro de Cine Latinoamericano y el Encuentro Hispanoamericano de Cine y Video Documental Independiente Contra el Silencio Todas las Voces.

"Café Salvador", un cortometraje escrito y dirigido por Ángel Somoza Umaña fue seleccionado para el Festival Ícaro y fue ganador de la categoría Mejor Cortometraje de Ficción del Festival Audiovisual (FAV) organizado por la Escuela de Comunicaciones "Mónica Herrera".