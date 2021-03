DE REGRESO AL VITRAL DE LAS LUCIÉRNAGAS

ANOCHECER DE ENERO

Dadas las condiciones globales del clima ya se hacía cada vez más común adjudicarle a la atmósfera una especie de volatilidad sin precedentes. Y por eso aquella noche, cuando los tres amigos se reunieron para cenar en reiterada compañía en aquel que era desde hacía muchos años su restorán favorito, iban vestidos como si fuera inicio de invierno.

--Estamos preparados para la borrasca que se anuncia –dijo el más locuaz.

--De seguro estamos invitándola a que aparezca –acotó el más provocador.

--No seamos tan ilusos –sentenció el más práctico.

--Pues por ahora brindemos –invitó alguno de ellos.

Y una vez que lo hicieron la conversación fluyó al ritmo de las ráfagas de brisa húmeda que anunciaban lluvia inesperada.

No tardó en desatarse el acontecer borrascoso. Entonces ellos se quedaron callados, como anhelantes espectadores de un acontecimiento insólito, que ya no lo era.

Y así siguieron hasta despedirse, ronroneando en sus interioridades, que estaban volviéndoseles espacios cada vez más habitables.

AMANECER DE FEBRERO

El sol esplendoroso trababa de colarse por todas las rendijas y rincones. Eran los primeros días de la vacación anual, que ahora, a estas alturas de la vida, tenían curiosamente más sorpresas que las de entonces, porque su infancia fue reducida al mínimo, su adolescencia estuvo marcada por el distanciamiento familiar y su juventud se halló limitada por la necesidad de contar con ingresos propios desde un inicio.

Por fortuna, encontró a Marianella en un cruce de caminos entre el ayer y el mañana. Formaron pareja de inmediato, y se fueron a vivir juntos, en las afueras de la ciudad y en la ruta hacia el mar animoso.

Ahí todo empezó a desenvolverse según lo previsible, con los alientos y las dificultades que eran de prever. Y eso también les llenaba la vida cotidiana, como si se estuvieran volviendo aliados fraternales del tiempo.

Entonces sintieron que sus vidas avanzaban hacia un nuevo amanecer.

--¿Te sentís feliz? –le preguntó él sin énfasis.

--¿Y tú?

--Yo soy aliado del sol que regresa. Lo he sido siempre. Y ahora sé por qué.

MEDIODÍA DE MARZO

Aquel año, la Semana Santa cayó a finales de marzo, y como nunca antes en lo que permitía ver la memoria, el espíritu del aire hacía de las suyas por todas las vías imaginables, con esa extremosidad caprichosa tan común en esta época de excesos en todos los órdenes de la vida.

Él miró su reloj de puño y constató que eran las doce del mediodía. Algo entonces se le removió por dentro, y no precisamente en el estómago. Preguntó entonces hacia la cocina, en voz alta:

--¿Hay algo ya listo para morder?

La respuesta en voz femenina llegó envuelta en risa:

--¿Y dónde querés morder, atrevido?

--Pues a mí me gustaría abajito del ombligo… ¡Jajajá!

--¡Uy, qué atrevimiento! Estamos en tiempo santo, no lo olvidés…

--Nunca lo olvido, señora bonita. El tiempo santo es el más inspirador.

--Ajá. Pero antes vamos a rezar por lo menos un eslabón del rosario…

--¡Perfecto! Eso, en circunstancias como estas, es el mejor estímulo…

--Ah, pues arriba corazones, que la ropa estorba…

ATARDECER DE ABRIL

Todos los colores de la atmósfera iban dejando entrar los destellos de la estación entrante, cuyos pasos ya se escuchaban por los senderos vecinos. Y aquella tarde, a la hora del retorno a casa luego de la jornada de trabajo, él los observaba a través del cristal medio turbio del taxi que lo llevaba casa porque su carro estaba en el taller.

Cuando se bajó del vehículo recibió en todo el cuerpo el efluvio fresco de la lluvia que se hallaba a las puertas. Y fue como si en ese instante retornara al ambiente de la finca donde pasaba las vacaciones y los fines de semana en el ya remoto ayer. Y entonces oyó una voz:

--Niño José, ya nos vamos. El cerro está esperándonos.

¿Pero cómo era eso, si estaba atardeciendo? Cerró los ojos, y cuando los abrió la luz se había encendido de súbito. Fue de inmediato a sacar su mochila y se dispuso a la caminata ascendente. Carmen, la señora del servicio con la que tenía un vínculo tan entrañable, lo tomó de la mano:

--¡Vámonos ahorita, porque el sol ya no está tan fuerte!

Él se sorprendió con aquel comentario. Y la tarde le hizo un gesto de silencio.

MEDIANOCHE DE MAYO

Temprano por la tarde había comenzado a llover al estilo de lo que se da por esos días, cuando el invierno se hace sentir con entusiasmo inicial; y ya cuando las sombras se fueron haciendo más y más densas, la lluvia arreció, hasta volverse borrasca líquida en algunos momentos, y a medida que la oscuridad crecía, la sensación de alarma iba haciéndose más inquietante.

Él se levantó y fue a revisar la ventana para ver si estaba bien cerrada.

--¿No se cuela nada, verdad? –le preguntó ella desde la cama.

--No, pero tengo temor por el cielo falso, que tiene ya tanto tiempo…

Ella esbozó una sonrisa audible:

--El cielo nunca es falso, mi amor. Ya deberías saberlo…

En ese preciso instante el retumbo lo sacudió todo, y el torrente sacudió la atmósfera, como augurio de un quebranto atmosférico inminente.

Y al unísono, el reloj de mesa que habían adquirido en su primer viaje a la India sonó como si quisiera unirse a la voz de alarma. Medianoche agónica.

--¡Vamos a dormir, que sólo el sueño puede servirnos de tabla de flotación! Y si amanecemos, que la luz nos encuentre abrazados…

JUNIO SIN SÁBANAS

--¿Y entonces te vas a ir? –le preguntó ella.

En lo oscuro de la noche, la pregunta sonaba fantasmal.

--Si ya lo sabés, ¿para qué me lo preguntás?

--Te vas con ella, ¿verdad?

--Umm… ¿Y quién es ella?

--No te hagás el sorprendido.

--Pues la verdad es que pueden ser varias…

--¡No seas más cabrón, por favor!

--Eso no puedo evitarlo. Me conocés muy bien, desde siempre.

--Bueno, pero es que una cosa es jugar y otra muy distinta escapar…

Aquella frase tenía cierto aire de sentencia anticipada.

--¿Y eso?

--Es que ahora me toca a mí pagarte con la misma moneda… Yo también me voy a ir, y nunca vas a saber con quién, porque ni siquiera te has imaginado mi secreto… Yo también tengo mis mañas, nene…

Silencio. En la cama vacía aquella respiración de hombre perturbado tenía un dejo de cólera y un eco de angustia.