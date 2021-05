DESPERTAR CADA DÍA ES LA AVENTURA SUPERIOR

VERDAD DESENTERRADA

En los últimos tiempos, el sueño se le había ido volviendo cada vez más arisco, y él no atinaba a descifrar si eso era efecto de algún desajuste anímico o producto de alguna distorsión orgánica. El caso era que inevitablemente estaba teniendo que lidiar por su cuenta con tal acontecer, porque era reacio desde siempre a ir a consultas médicas del tipo que fueren.

Pero como el trastorno se le hacía más y más arraigado, le nació el impulso de acudir a un experto en situaciones paranormales. Éste lo recibió en su pequeñísimo cubículo al fondo de una vieja casa presuntamente abandonada:

--Ubíquese donde pueda, que aquí todo es inventable. Ya sé lo que le pasa, y ahora mismo tendrá mi consideración al respecto.

Él se sentó en el suelo, con las rodillas encogidas. Y aguardó cerrando los ojos.

--Usted lo que necesita es escapar de sí mismo. Libérese dejándolo todo atrás. Todo. Será como nacer de nuevo. Ya no se revuelva más. La noche lo acompaña y por eso no lo deja dormir. Usted ha vivido en un sepulcro, y ahora le toca salir de esa tumba y volver a caminar al aire libre. ¡Buen viaje, amigo!

Él, entonces, se tendió en el suelo, y murmuró sin dirigirse a nadie y con toda naturalidad:

--Voy a dormir.

MISIÓN DEL UNIGÉNITO

Sus padres fueron novios desde la adolescencia, allá en el barrio marginal donde nacieron; luego, cuando las respectivas familias se reubicaron en otras zonas, dejaron de verse, y el reencuentro se produjo por casualidad en una fiesta decembrina. Desde ese momento se unieron sin casarse, pero con un vínculo más fuerte que el que pudiera surgir de un enlace formal. Nueve meses después nació él, que sería el único quién sabe por qué disposición del mutuo destino.

Y ese enigma fue de seguro el motivo que hizo que ambos, aunque seguían conviviendo estrechamente, estuvieran tan distanciados de él, como si él tuviera la culpa.

--Hoy los he convocado para avisarles que me voy de la casa, para que estén tranquilos.

Ante tal decisión, que tenía todos los visos de ser inapelable, ellos se quedaron en grávido silencio; y entonces él mostró señales de conmoción inesperada.

--Aunque si quieren me quedo aquí para ayudarles a superar el trance…

Ambos se miraron a los ojos y sonrieron, hasta decir al unísono:

--No, hijo, tú tienes que hacer tu vida; y si quieres hacerla fuera de esta casa, te acompañamos en todo…

--¿En todo?

--Sí, en todo.

--Entonces, me quedo y me voy al mismo tiempo, para que sientan que yo no soy uno sino varios, esos que ustedes necesitan reconocer en mí para sentirse completos.

TERNURA INMEMORIAL

La máquina ferroviaria se detuvo justamente a la par de la rampa donde se realizaba el ingreso y la salida de los pasajeros. El ir y venir era estrictamente puntual, y aquel viajero adolescente lo comprobó una vez más en su reloj de puño que más bien parecía un aparatito de juguete. Salió con su mochila de siempre y se dirigió por la ruta polvorienta hacia la casa que estaba en el tope de la colina más próxima. Sólo él se había bajado, y muy pronto la máquina siguió su curso hacia el occidente.

Cuando iba a media cuesta, los perritos de la casa salieron jubilosamente a recibirlo; y como él llegaba todos los sábados, ellos tenían calculada la hora exacta. Arriba, aunque todos los miembros de la familia estaban presentes, nadie salió a recibirlo. Su madre de seguro estaba ocupada en sus labores de costura y su padrastro lo más probable era que estuviera en el establo vigilando a sus reses lecheras. Él se fue directamente hacia su cuartito lateral, a cambiarse de ropa.

Afuera, junto a la ventana, estaban los tres perritos aguardándolo. Y cuando él salió, ya dispuesto para su excursión por las rutas silvestres, ellos se alborotaron de júbilo.

--Gracias, amigos –pensó, mirándolos con ternura, mientras ellos circulaban a su alrededor con entusiasmo creciente--, porque sin ustedes yo preferiría ser un árbol plantado en algún lugar del camino…

Y ellos, como si lo entendieran palabra por palabra, se le acercaron con bullicio feliz.

CUANDO EL ALBA SE PONE SERIA

--¿Te acuerdas de nuestras excursiones en aquellos días en que nadie pensaba en tomar medidas de protección sanitaria?

--Y ahora en cambio sólo en eso pensamos… ¡Qué vaina!

--Bueno, pues hay que ajustarse a los mandatos de la realidad, como dice el poeta.

--Y hablando de eso: ¿Ya tenemos listo lo que vamos a ocupar este fin de semana?

--Pues todavía no, porque apenas está empezando a amanecer el sábado, y estoy bastante dominada por un desgano que se parece mucho al cansancio, aunque dormí de una sola pieza.

--Uy, ¿y eso qué será?

--Cualquier opinante rutinario diría que puede ser un síntoma de Covid, pero yo –tú bien me conoces— me resisto a las reacciones fáciles, y por eso te digo: esto que estoy sintiendo debe ser un llamado de la claridad para que me sume a su esfuerzo diario… Y mejor si lo hacemos en común.

--¡Ah, pues salgamos a pasear al campo a gozar de la intemperie!

--A mí me gustaría más al mar, porque se mueve contantemente y la espuma acaricia…

--¡Apareció el peine!

--¡Entonces peinémonos juntos, a la luz o a la sombra, que al final de cuentas es la misma cosa!

EL ANSIA DE MIGRAR A CUALQUIER PARTE

Andan preguntando insistentemente por ahí qué es lo que motiva la caudalosa migración de nuestra gente hacia el Norte. Las respuestas coyunturales abundan, que tienden a simplificarlo todo, poniendo siempre a un lado la que es de seguro la razón más poderosa de ello: el ansia de encontrar futuro de veras y a la mano, sobre todo en estos tiempos de intercomunicación sin fronteras. Ella –que es casi una "bicha", como se diría en lenguaje coloquial propio— se mira al espejo turbio del baño de la casa, con sonrisa de intensidad enigmática:

--Si se descuidan me van a ver aparecer en Broadway.

Una voz de procedencia desconocida le responde:

--Broadway ya está aquí porque los sueños son la vida…

--¡Pero no es lo mismo!

--¿Cómo que no?

--Sí, porque la vida es ingobernable y en cambio los sueños son sumisos.

--¡Jamás había escuchado un argumento tan traído de los pelos!

--Ni yo había presenciado una resistencia tan terca a reconocer las cosas como son.

El silencio subsiguiente hace que las cortinas desteñidas se vayan cerrando solas; pero de inmediato un murmullo revelador se hace presente, invitando a alzar vuelo.

EL INVIERNO ABRE LAS ALAS

Estamos ya en las primeras lluvias, y la frescura húmeda del aire invita a reconocer que nuestro clima es amigable por naturaleza, aunque ciertos desplantes se le manifiesten en el momento menos pensado. Él, sin ser campesino de origen, tiene experiencia de campo por motivos familiares; y ahora, cuando está totalmente arraigado en el ambiente de la ciudad que crece con impulsos cada vez más modernizadores, aquel antiguo sentir se le ha vuelto fibra de nostalgia anhelante.

Su padre, que es contador de pueblo en un negocio de máquinas agrícolas, mira de reojo las presuntas intenciones del muchacho de volver a la tierra:

--Filiberto…

--Dígame Fily, papá, que así me van a decir allá arriba…

--¿Allá arriba? ¿Dónde?

--En California, pues, a donde me voy a ir a trabajar en el campo. Allá nos necesitan, aunque los políticos norteños no quieran reconocerlo. Y cuando me instale no sólo voy a enviarle sus dineritos, sino que voy a hacer todo lo necesario para que toda la familia se vaya para allá…

--¿Y eso quién te lo ha soplado al oído?

--Pues este invierno, que llega con las alas abiertas, invitándonos a volar.