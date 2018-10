"Deja que la cotidianidad te sorprenda"

El sábado se realizó la ceremonia de premiación del concurso Imágenes para Pensar y el Certamen de Literatura, que desarrolla la Organización Internacional Nueva Acrópolis. Este año, en su décima tercera edición, se adoptó el tema "Colores de mi país".

El ganador de la categoría profesional fue Frederick Meza Díaz, fotoperiodista salvadoreño con 11 años de trayectoria. Meza Díaz ha ganado los concursos Imágenes para Pensar (2016), Nuestros Mayores Derechos (2015) y Por Ser Niña (2017).

Desde tu trayectoria profesional, ¿qué reflexiones te ha dejado la fotografía?

Este es un oficio de nunca acabar, todos los días se descubre algo nuevo, porque al final la misma foto que tomaste hace 10 años no va a ser la misma, va a cambiar de colores, de energía, siempre te das cuenta de que podés contar cosas distintas; ver cómo la gente puede experimentar diferentes emociones al ver una foto y eso, para mí, es lo más importante al momento de contar historias con la fotografía.

¿Considerás que la fotografía puede provocar una reflexión en el espectador?

Sí, hay fotos que te marcan, en mi caso recuerdo dos: una que salió no recuerdo bien si fue en 2001 del Washington Post o The New York Times, pero era sobre el caso de las torres gemelas donde un hombre se lanzaba al vacío; hay otra que tomó un amigo mío, se llama Álvaro López, en el año 99/98, para el huracán Mitch, la tomó en el Bajo Lempa, era una niña que la llevaban muerta, eso me impactó mucho y sentí ese deseo de poder contar historias y transmitir un mensaje.

¿Qué le diría Frederick Meza a los jóvenes fotógrafos del país?

Desde que tengo 15 año, me gustó la fotografía, no de forma profesional, andaba con una camarita de rollo, probando. Sin embargo, pasando el tiempo, de repente la gente me comenzaba a preguntar por las fotos que había tomado, me decían que les gustaban, que si de verdad eran mías, y así me fui metiendo más y en mi caso yo no estudié fotografía, pero aprendí en mi trabajo como periodista, este es un oficio que se aprende haciendo, yo les diría que no se puede solo estar sentado, necesitás salir, explorar y dejar que la cotidianidad te sorprenda, de ver cosas que no viste antes.