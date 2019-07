Diez actividades culturales y artísticas para disfrutar este fin de semana en El Salvador

"Recién Pari2" un show con más de 10 comediantes en escena. Para ver a la nueva generación de comediantes. Sábado 06 - 8pm - en @lacrafteriasbc Reservas al +503 7950 7245 WhatsApp de ComediaES. Comediantes: @fegarciaq @npineda93 @alex5estrellas @l_anicha @castro.fernandoe @papadetriplets @larebegonzalez @pachugirl @fer_actor @lagatada #standupcomedysv #lacrafteriasbc #standcomedy #ComediaES #ComediaSV #sivarcomedia #grupocaverna #elsalvador #sivareshumor

A post shared by ComediaES (@comediaes) on Jul 3, 2019 at 3:32pm PDT