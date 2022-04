EL AMOR SE DESCALZA CUANDO CAEN LAS SOMBRAS A FIN DE DEJAR HUELLAS PARA EL DÍA SIGUIENTE

ATARDECER CON ALAS

--Te gusta la casa en que vivimos, ¿verdad?

--Lo que yo espero es que nosotros le gustemos a ella…

Miradas sonrientes que eran la reiteración de cuanto albergaba el sentimiento. Y siguieron caminando hacia el rumbo en que el sol iba instalando sus antenas de despedida. Todavía no ascendían las sombras cuando llegaron al lugar al que se dirigían, que era aquel caserón antiguo donde vivían sus más cercanos conocidos.

Toda la gente del lugar murmuraba que los que estaban dentro del caserón eran fantasmas, y sólo ellos, los recién llegados, actuaban como si aquellos enigmáticos habitantes fueran viejos conocidos.

Antes de que tocaran a la puerta, ésta se fue abriendo con curiosa lentitud. De adentro surgió una voz murmurada:

--Son bienvenidos. Pasen adelante. Ya va a comenzar nuestra ceremonia.

Ya ellos adentro, se fue cerrando la puerta. Todo quedó en un absoluto silencio, como si ahí no hubiera nadie.

Al día siguiente, y ante el desaparecimiento de la pareja recién llegada, la leyenda tomó más fuerza: sí, ellos seguían en su sitio, pero moviéndose en el aire con las alas invisibles que les habían proporcionado los poderosos espíritus del lugar.

Y día tras día, al descender el sombrío telón nocturno, todos fueron aprendiendo a reconocer que cada presencia ejerce su propio destino.

EL ECO ENTRE LOS LIBROS

Fue un lector empedernido desde sus años iniciales, cuando en el ámbito escolar conoció los primeros libros, ya que en su casa éstos brillaron por su ausencia siempre. Y no era que sus padres fueran ignorantes, sino que en sus familias nunca hubo ni el mínimo interés intelectual; por el contrario, ahí se insistía de modo persistente en el trabajo material, dejando a un lado todo lo demás.

Y así llegó la adolescencia y con ella las visualizaciones del futuro personal. Un día, sentados los tres a la mesa a la hora del almuerzo, él se animó a decir:

--Voy a ser bibliotecario virtual. Eso me llenará de satisfacción. Los dos padres suspendieron el bocado para expresar al unísono:

--¿Y de dónde has sacado esa broma tan absurda, Marcelo?

Lo que vino fue el silencio. Siguieron comiendo, como si nada, y no volvieron a tocar el tema, hasta que él, también en la mesa, les avisó, mordiendo su bocado:

--Ya conseguí un empleo en la Biblioteca Nacional de la ciudad capital. Me voy mañana. Algún día vendré a verlos, y espero que ustedes hagan lo mismo.

Se fue y no volvió. Ellos tampoco intentaron comunicarse con él. Hasta que, años después, algo les movió a ir a su encuentro. Llegaron a la Biblioteca Nacional, y dieron sus nombres y el nombre de él:

--¡Ah, Marcelo! Estuvo trabajando aquí, sí; pero ya no está. Dijo que se iba a buscar los libros de sus sueños. Pero lo recordamos con gusto. Y era tan entregado que a veces oímos su voz entre los libros… ¡Ah, oigan, ahí está!

BROMA DEL TIEMPO

A su lado, en el vaso, el vodka aguardaba que él se acordara de que se hallaba a sólo unos minutos de su almuerzo, que también sería ahí en la terraza a la par del jardín arbolado, en el que sobresalían los helechos. Él tomó el vaso y lo sorbió hasta darle fin a su contenido. La persona que lo acompañaba, que era un joven contemporáneo, de seguro compañero de estudios, aspiró el aire a fondo y dijo:

--Este día era perfecto para que nos encontráramos después de tanto tiempo sin vernos. El tiempo cada día pasa con más rapidez, como si lo fueran persiguiendo…

--¡Jajá, los que lo perseguimos somos nosotros, porque nunca estamos quietos con lo que tenemos y siempre queremos más!

--Pues sí, así son las cosas; y cuando uno consigue lo que quiere, al instante le entran las dudas sobre si de veras lo ha conseguido.

--¡Hombre, hablás como un señor de los de antes!

--No, al contrario: estoy hablando como un señor de los de mañana.

Se rieron a carcajada limpia, como queriendo volver a su condición de millennials.

--¿Y cómo te ha ido, pues?

--Estoy solo, porque Melania me abandonó por otro. Eso me dejó hecho mierda.

--¿Melania? ¿Melania? No me digás que es Melania Voces.

--Sí, ella es. ¿Por qué?

--Porque Melania y yo somos pareja, y vamos a casarnos pronto. Si querés nos levantamos y nos vamos. ¿Estás furioso, verdad?

--No, hombre. Para mí todo esto es una broma pesada del tiempo. ¿Pedimos otro vodka?

NO HAY NORTE QUE VALGA MÁS QUE EL SUR

Su abuelo materno fue un técnico alemán que vino al país a trabajar en una empresa nacional, y aquí se quedó para siempre, sin mostrar ningún impulso por regresar a su mundo de origen. Por el contrario, con sus ahorros dejó el trabajo en la fábrica, compró una finquita remota y ahí se fue a vivir, dedicándose al cultivo de la tierra como un lugareño más.

Se juntó ahí con una muchacha del ambiente, y con ella se quedó para siempre. Tuvieron tres hijos, y uno de ellos era su padre, que siendo muy joven se fue a vivir a la ciudad más próxima para emprender estudios que le abrieran otra vida. El padre le enviaba para vivir, pero él nunca volvió a la finca.

Su padre se "rejuntó" –como se dice en el ambiente popular— con una maestra de primaria, y él fue el primogénito.

Todo hacía creer que la lógica familiar había entrado del todo en atmósfera de confort, pero él mostró de pronto la inquietud por alzar vuelo, y vuelo hacia el Norte. Todos los familiares se reunieron para indagar, con él al centro.

--¿Y por qué te querés ir, si aquí te estás abriendo campo?

--Pues porque quiero ir al encuentro del desarrollo y de la felicidad. Quiero cruzar fronteras…

--Es lo que yo hice, muchacho, del Norte hacia el Sur, y aquí estamos todos, haciendo cada quién lo suyo. La diferencia personal no es el Norte o el Sur, sino lo que cada uno haga con lo suyo… Si te vas, pues "buena suerte", y que te vaya

como a mí.

EL EXTRAÑO RITO DE ESTAR AQUÍ

Algo tenían ellos de seguro en sus personalidades expuestas a la convivencia con los demás para que en cualquier zona y ambiente en que vivieran se les fuera haciendo un vacío alrededor, como si la gente inmediata tuviera temor de entrar en algún tipo de relación con ellos. Y lo percibieron así con mayor intensidad cuando llegaron a aquel vecindario ubicado en las faldas del volcán, al que arribaran luego de la pérdida de su hija primogénita, la única que tenían.

--Ya viste: nos vuelve a pasar otra vez. Todo el mundo nos evade, como si fuéramos apestados. Estoy empezando a creer que lo mejor sería irnos a vivir a una cueva aquí mismo en el volcán…

Y prácticamente eso hicieron. Un poco más arriba, antes de llegar al cráter, había un espacio arbolado, y ahí levantaron una cabaña totalmente rústica, a la que se trasladaron de inmediato. Ya en el lugar, fueron percibiendo algo que era del todo contrastante con lo que les pasaba en el trato con los humanos: los seres silvestres, fueran de tierra o de aire, de ruido o de silencio, de espesura o de campo abierto, se les acercaban con una confianza que se volvía conmovedora.

Ellos entraron, entonces, en una especie de éxtasis que no les que privaba de la conciencia razonadora ni de la libertad de acción.

--¡Gracias, mi Dios, porque estamos en un Paraíso inimaginado!

--¡Como Adán y Eva, a los que nadie les perturbaba la intimidad recién descubierta!

FIDELIDAD SIN RETORNO

La ciudad se había venido transformando en los tiempos más recientes, y no por disposición de nadie, sino por efecto de los aconteceres emergentes. Ante el aumento acelerado de la población joven, la ciudad tenía cada vez menos disponibilidad de terrenos para la construcción, y eso detonaba la proliferación de edificaciones verticales, que iban apareciendo por doquier.

Ellos, que eran muy jóvenes, habían decidido ya formalizar su vida en común, y dieron inicio a los preparativos. Entre ellos, el lugar para vivir, al que los cuatro padres aportarían lo necesario.

Pero en cuanto se abrió la búsqueda surgió el punto crucial: él no quería vivir en un apartamento que no estuviera afincado en la tierra.

--Pero, amor, ¿y tener una amplia vista sobre todos los entornos no te llena de ilusión? Yo no quiero estar sólo rodeada de paredes y de muros. ¡Uy, me asfixio!

--La verdad es que yo lo que necesito es tener un árbol junto a mí, verlo cambiar de ramaje, observar cómo absorbe las aguas llovidas, sentir los pájaros que anidan en él… El aire no me basta, ni las nubes tampoco. ¡Necesito raíces y hojas!

Ahí quedó todo, porque alguno de los dos tenía que ceder. Y como nadie daba su brazo a torcer, la fecha se fue posponiendo, sin que dejaran la relación.

Ahora siguen así, cada quien en su mundo, sin perderse de vista. Y sólo muy de vez en cuando se dicen por aparte y sin palabras: "Decidimos ser fieles, en primer lugar, a lo que nos acompaña desde siempre. ¡Y sí, somos felices!"