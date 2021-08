EN EL DESVÁN DONDE LOS SUEÑOS APRENDEN A SERVIR DE EJERCICIOS CONSAGRADOS

ENCUENTRO INICIAL CON EL DESTINO

La fiestecita juvenil, en la que aquel grupo de adolescentes intercambiaban sus emociones iniciales, tuvo aquella noche un elemento inesperado. Estaban en lo mejor del bullicio musical cuando se abrió la puerta de entrada y apareció el personaje que tenía toda la planta de oficiante. Se detuvo la música, y los presentes también se quedaron inmóviles. ¿Qué broma era aquella?

--Amigos, la noche avanza, y tenemos que salir ya para que el tiempo nos alcance.

Ellos se miraron entre sí, sin hacerse preguntas verbalizadas, pero lo que circulaba por la cerrada atmósfera era un latido totalmente compartido. Nunca habían experimentado nada semejante, lo cual les produjo el impulso de descubrir lo que pasaba sin alegatos inútiles.

--Quizás de veras es hora de salir, ¿pero hacia dónde? –la pregunta provenía de cualquiera de ellos.

--Hacia donde cada quién se proponga –respondió otro, sin titubear.

Unos segundos después ya no había nadie en el lugar, y el silencio era absoluto.

Al día siguiente se desató el rumor de que aquellos jóvenes habían desaparecido. Las familias, agobiadas, dieron parte del suceso, y comenzó la investigación. Pero como tiende a ocurrir en estos días, pasado el brote de sorpresa y de alarma, no se dijo nada más.

Lo más probable es que cada quien tomara su camino, como lo que eran y somos todos: almas en pena.

RUMBO AL FIN DEL AÑO

Toda la vida se había sentido profundamente vinculado con los movimientos del clima, y eso le produjo siempre una especie de gratificación superior, de la que no hablaba con nadie por temor a que eso le generara burlas o desprecios. Pero en esta época de intensivos trastornos climáticos la ansiedad se fue apoderando de su ánimo, hasta hacerlo ver como un inadaptado muy poco confiable. Afortunadamente llegó Lucía, que estaba ganando en el ambiente notoriedad por sus habilidades esotéricas.

--Te perturba el paso de los días, ¿verdad? –le preguntó ella muy poco después de conocerse, y sin que hubiera todavía confianza identicable.

Él reaccionó a la defensiva, pero sin acritud:

--¿De dónde sacás eso si apenas acabamos de conocernos?…

--Perdona, pero yo sí te conozco desde hace mucho. Te he visto en mis desvelos y en mis vigilias. Lo que me faltaba era conocerte en persona, y ahora aquí estás, como una presencia que ha venido avanzando por el aire… ¿Te parece poco?

En ese justo momento el cielo abierto pareció lanzar un suspiro de alivio. Al fin podía contar con una pareja de testigos inconfundibles.

--¿Y qué vamos a hacer entonces? –preguntó ella, con una vibración desconocida.

--Yo diría que tendríamos que avanzar juntos hacia el fin del año –apuntó él, como si acabara de ocurrírsele.

--¡Ay, qué ingenuo eres, porque el año ni concluye ni comienza! Esa es pura superficialidad nuestra. No sigamos en las mismas…

Y en ese exacto segundo parecieron cerrarse todas las cortinas externas, y ellos dos se quedaron solos en su mundo, que acababa de aparecérseles como una ilusión feliz.

EL ALTAR DE LA TÍA VALENTINA

En la familia, todos miraban a la tía Valentina como un ser casi extraterrestre, en el sentido más entrañable del término; y es que ella, que no tuvo descendencia propia, había asumido, desde que todos tenían memoria, la condición de hada madrina irreprochable, y eso hacía que todos la tuvieran como alguien muy especial.

Bueno, todos salvo Genoveva, la hija mayor de Norma, la díscola hermana de Valentina, que esparcía rumores contra ésta cuantas veces encontraba ocasión de hacerlo. Pero como ya todos estaban al tanto de tal animadversión, se le oía cada vez más como oír llover. Hasta que llegó del Norte el primo Germán y de inmediato se sumó a la maledicencia de Genoveva, ya que se enamoró de ella como por encanto.

¿Qué estaba pasando, entonces? Un enredo familiar que iba para peor, aunque sin consecuencias visibles. Hasta aquel día en que la tía Valentina apareció desvanecida en la escalera que conducía su habitación. Estaba muerta, y todo pasó como si fuera un hecho enteramente natural.

Transcurrieron los días, las semanas y los meses. Y de pronto Genoveva destapó la olla del escándalo:

--Yo la empujé con toda intención, y quiero pagar mi culpa. ¿Saben por qué lo hice? Porque la tía Valentina me desafiaba con su virtud, y eso me hacía sentir como si yo fuera un fruto del mal. Y para salir de ese hoyo negro quiero convertirme en un altar, el altar viviente de la tía Valentina.

REVELACIÓN DE LUNAS

--¿Cómo me dijo que se llama?

--Luna de Octubre.

--Perdón, ¿pero ese es su nombre real o es uno que usted ha inventado para llamar la atención?

--Oiga, no me ofenda. Así me llamo, y puedo comprobárselo. ¡Mire!

El empleado que estaba al otro lado del cristal tomó el documento que se le extendía y lo revisó detenidamente. La joven aguardó sin chistar el resultado de dicho examen, y cuando él levantó la vista del papel lo miró a los ojos con expresión inquisitiva.

--Sí --reconoció él, con seriedad arrogante--, en este documento dice que usted así se llama. Su marido tiene por nombre Fermán Octubre. Nombre raro, pero evidentemente legal. Puede pasar adelante.

--Gracias –murmuró ella con notorio sarcasmo.

Pasó adelante el siguiente y ella se dirigió hacia adentro en busca de la oficina a la que llegaba. Cuando llegó al sitio, y se sentó frente al escritorio donde atendía una mujer joven y reservada, de inmediato le preguntó:

--Disculpe, ¿usted cómo se llama?

--Yo, aunque pueda parecerle extraño, me llamo Luz de Luna.

--¡Ah, ya decía yo: tú eres mi prima Luz, la hija de mi tío Alberto Luna, hermano de mi madre!

--Y estoy casada con un joven que lleva mi mismo apellido. ¿Curioso, verdad?

Se miraron sonrientes, pero sin mucha emoción. Eran demasiadas lunas en el entorno.

UN PRINCIPIO CON ALAS

La luna de miel fue en un lugar que parecía olvidado por la luz y por la sombra, ya que tanto de día como de noche lo que ahí reinaba era una bruma que todo lo volvía borroso, y no sólo las imágenes sino también las sensaciones. En aquel ambiente tan insospechado, ambos comenzaron a sentir al unísono que estaban descubriendo la identidad del tiempo por primera vez, y eso les produjo un pulso de armonía inquieta que en ningún otro momento de su relación se les había evidenciado.

--Voy a preguntarte algo que puede parecer extraño, pero que es muy sincero: ¿Estás listo para emprender tu nuevo camino?

--Si es contigo, sí –respondió él con el impulso de acercarse corporalmente más a ella.

Ella entonces se retrajo, como si quisiera aclarar antes sus inquietudes personales:

--Es que yo anhelo y necesito que esto sea permanente, y por momentos te siento muy inquieto, como si hubiera en ti muchas cosas por resolver. ¿Es así?

--¡Pero claro que no! ¿De dónde sacas semejante cosa?

Al siguiente día fue él quien inició el abordaje dubitativo:

--¿Vamos a la piscina? Necesito un baño de frescura anímica. ¿Te parece oportuno?

--Más que oportuno, inspirador. Si seguimos así, vamos a llegar muy lejos. Tan lejos que tendremos al horizonte a nuestro servicio. ¡Adelante, pues, que la vida va con nosotros!

ESCOMBROS DEL ENSUEÑO

A las seis de la mañana sonó el despertador, y lo hizo con aquella especie de gemido que le era característico. Él dio vuelta en la cama para quedar mirando hacia el techo, ahí donde a aquella hora, sin falta, se oía como si alguien estuviera rascando la madera quizás buscando pasar hacia abajo. Él entonces murmuró:

--Ya está bien, Alexia, no te impacientes, ya voy a ir por ti.

Alexia era su gata, a quien le encantaba escurrirse por cualquier agujero que hallara disponible, y así luego llamar para que fueran a su rescate. Por las mañanas ese espacio entre el cielo falso y el tejado era su favorito.

Como aquel día era sábado, él saldría de seguro a hacer alguna compra faltante, sobre todo en el plano alimenticio, y luego se quedaría encerrado revisando papeles escritos, que en su caso eran sobre todo escritos versificados. Esa mañana, sin embargo, típica del invierno incipiente, a él le surgió una gana distinta: caminar entre la arboleda húmeda para sentirse parte viva del entorno.

Así lo hizo, sin pensarlo más, y a su lado iba ella, la compañera inseparable: Alexia, que se movía haciendo saber que estaba gozando a plenitud.

Todo permanecía tranquilo. Algunas gentes pasaban por ahí, sin duda haciendo lo mismo que él y su gata. Al otro lado de la calle la espesura era mayor, y él se dispuso a cruzarla para seguir en su aventura sabatina. Así lo hizo, sin percatarse de que en aquel mismo segundo venía a gran velocidad un microbús repleto de pasajeros. El golpe fue instantáneo. Ahí quedaron, sobre la calle empedrada, él y Alexia, inmóviles sin retorno. Y en ese instante comenzó a lloviznar, como si el agua de arriba quisiera envolverlos para darles protección perpetua.