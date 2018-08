"El Pasillo", un oasis cultural en la capital

El Teatro Luis Poma, ubicado dentro del centro comercial Metrocentro, en San Salvador, ha convertido su lobby en la vitrina perfecta para exhibir piezas de arte en diferentes formatos, desde las artes plásticas, audiovisual y hasta el sonoro. Este impulso está acercando más a los amantes de estas manifestaciones artísticas y a las mentes detrás de estas magistrales obras.

"Es un espacio para expositores con trayectoria, asimismo para artistas jóvenes que están buscando expresarse. Es un espacio abierto," manifestó Fernando Rodríguez, jefe de Comunicaciones del Teatro Luis Poma.

Asimismo indica que "El Pasillo" se ha convertido en una sala de exposiciones con un dinamismo impresionante, desde 2003, cuando la Fundación Poma toma el Auditorio CAESS y lo remodela para poder hacerlo parte de su programa cultural y luego es nombrado como Teatro Luis Poma.

Este recinto, además de promover sus temporadas de teatro, busca dar el máximo apoyo a todo tipo de arte desde su lobby.

Desde hace dos años, el Teatro Luis Poma cuenta con un presupuesto definido para el rubro de exposiciones, indicó Rodríguez. Hasta el momento se realizaron 13 exhibiciones bajo el nuevo concepto de "El Pasillo".

"Me emociona haber exhibido mi colección 'La mirada de la bestia' (creada en 2010) en el Teatro Luis Poma por varias razones", dijo Antonio Cañas, artista plástico salvadoreño, entre estas se encuentra la dificultad de "exponerlas en los espacios oficiales", si bien la muestra fue expuesta en el Taller Encuentros, de Panchimalco (en 2012), por cuestiones de espacio no se pudo mostrar la colección completa.

"Tras seis años me llama por teléfono Roberto Salomón y él muy entusiasta y colaborador me invitó a que viniera a ver este espacio. Cuando vine a ver el espacio me pareció fenomenal, bastante amplio, acorde a las necesidades que yo tenía, sobre todo de exhibir mi exposición, y es un espacio muy cercano a la gente", aseguró.

Además agregó que la privilegiada ubicación del Teatro Luis Poma es de suma importancia pues pueden asistir coleccionistas, estudiantes de artes, y gente interesada por el arte.

"Es un espacio que puede brindar una ventana de cara al arte y la cultura de este país. Yo me siento muy contento y agradezco a Roberto Salomón, director artístico del Teatro Luis Poma, por su invitación. Me parece que es un espacio que da para más y es algo que yo agradezco mucho", puntualizó Cañas.