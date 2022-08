"El país tiene una deuda histórica con los pueblos indígenas"

La Iniciativa Portadores del Náhuat (IPN) es un proyecto de la sociedad civil sin fines de lucro, bajo el pensar de los pueblos originarios, que trabaja por revitalizar, reconstruir, sistematizar, y preservar la intraculturalidad náhuat de El Salvador.

Se hacen llamar una fuente de conocimiento intercultural y han sistematizado la tradición oral de muchos descubrimientos de la etnología náhuat de los pueblos originarios del país, mientras luchan por la recuperación de los derechos de estas poblaciones.

De acuerdo a Alex Tepas, director de IPN, dentro de su trabajo buscan la convivencia social, y proponen cambios que pueden venir a fortalecer la identidad del país. También exigen al Estado que construya políticas públicas a favor de los pueblos indígenas.

En esta entrevista, Tepas explica los retos y logros que han tenido IPN desde su fundación hace 10 años.

¿Cómo nace la Iniciativa Portadores del Náhuat?

Nosotros nacimos como un colectivo, como una iniciativa de la sociedad civil, para impartir cursos y clases del idioma náhuat. Posteriormente, nos hemos convertido prácticamente en una escuela intercultural. Además, que tiene otros ingredientes como una comunidad.

¿Cuál es el objetivo del trabajo de IPN?

Nosotros tenemos dos grandes objetivos: uno es servir de apoyo a la escuela y de soporte para los diferentes sectores del país. El otro es que nosotros somos una comunidad resiliente que luchamos no sólo por el reconocimiento, sino por la restitución de los derechos de los pueblos originarios en El Salvador.

¿Qué valor tiene la interculturalidad para ustedes?

La interculturalidad es como la esencia de la cual existimos. Tenemos una necesidad cultural en el país, pero lo que más se ha vendido desde la Constitución de Estado no ha sido interculturalidad, es la transculturación, porque a partir de 1821 el Estado creó una cultura o una imagen originaria, una cultura en pintura, una cultura llena de folclor que no es nuestra verdadera identidad, entonces nosotros por eso es que estamos como apoyo para rescatar y no solo editar, sino que revalorizar verdaderamente lo que es nuestro.

Marco legal La reforma del artículo 63 de la Constitución de la República de El Salvador establece: “El Salvador reconoce a los pueblos indígenas y adoptará políticas a fin de mantener y desarrollar su identidad étnica y cultural, cosmovisión, valores y espiritualidad”.

¿Qué retos han enfrentado en estos 10 años?

Uno de los desafíos que nosotros enfrentamos en este país fue el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, porque históricamente, desde que se fundó este Estado nunca se reconocieron y fue hasta el año 2014 que se ratificó por luchas, protestas y propuestas de los pueblos indígenas. La reforma constitucional del artículo 63, en la cual se reconoce la existencia de tres pueblos indígenas en El Salvador, son mucho más, pero el Estado solamente aceptó en esa reforma o coincidió en reconocer a tres pueblos a nivel del país que son pueblos de origen Náhuat, Lenca y Kakawira.

¿Qué hay del náhuat, es un reto mantenerlo vivo?

Sin duda. Hemos enfrentado un reto en el tema de la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de nuestro país. Nosotros estuvimos luchando por proteger ciertas expresiones inmateriales y una de ellas es la lengua náhuatl. Y bueno, se logró hacer congreso lingüístico y también se logró en 2017 el Decreto Legislativo 598, en el cual se reconoce el 21 de febrero el Día Nacional de la Lengua Náhuat, en coincidencia con el Día Internacional de las Lenguas Indígenas decretado por la UNESCO. La pandemia fue uno de los desafíos más fuertes que tuvimos, porque teníamos espacios presenciales para la revitalización de la cultura a través de los diplomados y cursos, pero con eso de la pandemia se cerraron. Tuvimos que emigrar y también apostarle a la tecnología y a los cursos virtuales.

¿Han tenido el apoyo del Estado?

Exactamente nada. El único apoyo que hemos tenido desde del Estado ha sido algunas exoneraciones en eventos públicos, es una vergüenza en nuestro país, pero los pueblos originarios no tienen apoyo económico. Otro tipo de apoyo ha sido nulo… Nosotros sobrevivimos como un colectivo con nuestros propios recursos personales, con nuestros propios ingresos.

Pero, ¿algún acercamiento que busque apoyar su iniciativa?

El trabajo que realizamos tiene mucho valor, pero no ha recibido e interés por parte del Estado, para promoverlo, para apoyarlo. Definitivamente, no, nunca. El Gobierno anterior hizo algunos esfuerzos y lo único que nos pidió para nosotros es como ofrecer consultoría a los estudiantes que ya habían cruzado un nivel más avanzado en interculturalidad y lengua náhuatl.

¿Cuáles son las condiciones en las que viven las poblaciones indígenas? ¿Cuáles son sus principales necesidades?

Pues, las necesidades son diversas y las condiciones son precarias… ¿Pero por qué en nuestras comunidades ha sido precarias? No porque ellas hayan querido ser precarias, sino que el mismo sistema en el que se diseñó este país dio todas. Fue propicio para que las poblaciones originarias fueran sumergidas en un empobrecimiento sistemático. Así se lo digo técnicamente, es un empobrecimiento sistemático desde la construcción del Estado.

¿Cuál es el ideal? ¿Cómo debería verse a los pueblos indígenas en El Salvador?

Le copio y tomo la palabra al artículo 2 de la Constitución de México, que reza: "la nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país". Llevamos más de 200 años donde no se han realizados censos de la población indígena, es su derecho y tenemos que reconocerlo, tampoco se le puede mentir a las nuevas generaciones.

Este 9 de agosto es el Día Internacional de las poblaciones indígenas. ¿Hay algo que celebrar?

Pues nosotros creemos que hay algo que celebrar. Y todo aquel que se considera verdaderamente salvadoreño desde sus orígenes acá debería celebrar el 9 de agosto. Porque un estudio antropológico revela que más del 80% de la población tiene este origen, aunque la escuela no nos enseñó a esforzarnos por nuestra identidad y el Estado no nos enseñó a valorar nuestra identidad.