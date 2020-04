El teatro salvadoreño sigue a flote en línea

Tras superar la frustración de no poder presentar sus obras por causa de la pandemia del coronavirus, los grupos teatrales de El Salvador pusieron a disposición del público sus principales obras en línea para mantener así, viva, la cultura de las artes escénicas.

Conforme marzo fue entrando en calor y las posibilidades de no presentarse ante el público como de costumbre, las compañías liberaron los que han sido algunos de sus montajes escénicos más gustados por el público.

Ya sea en YouTube o Vimeo, las obras están gratis para quien desee verlas. Aquí compartimos un top seis de las principales:

“Alicia en el país de las maravillas”

Mírala en: Vimeo

Presenta: Más danza El Salvador

“Hoy es un día muy especial en nuestra historia, hace un año estrenamos ‘Alicia en el país de las maravillas’. Hoy en tiempo de cuarentena queremos hacer este regalo a todo nuestro público; para que dentro de nuestras casas sigamos soñando y animándonos a construir un futuro mejor”, dijo Más Danza al liberar la obra.

La obra es dirigida

por Fernando Hurtado.

“La pasión de Cristo”

Mírala en: YouTube

Presenta: Teatro Hamlet

Como cada año, el grupo de Teatro Hamlet realiza una temporada nutrida de presentaciones artísticas en alusión a la Semana Santa, la cual será imposible este 2020, debido a la cuarentena. Sin embargo, en 2017 esta obra fue grabada y se mantiene en YouTube libre para quien desea verla y esta semana, en ocasión de los días que están por delante en la “semana mayor”, el grupo la compartió en Facebook. El montaje escénico es dirigido por Nelson Portillo y José Antonio Ramírez.

“Si vos no hubieras nacido”

Mírala en: Vimeo

Presenta: La Cachada Teatro

Esta obra es dirigida por Egly Larreynaga. En el filme disponible participan Magdalena Vega, Ruth Vega, Magalí Lemus, Wendy Hernández, Evelyn Chileno y Katherine Zelaya. “Como Cachada hemos decidido compartir el link donde pueden ver nuestra obra ‘SI VOS NO HUBIERAS NACIDO’, véanla, debatan y luego nos cuentan, que la disfruten. Cuando todo esto pase, no olviden ir al teatro a verla”, escribió el grupo en su fanpage de Facebook.

“Los más solos”

Mírala en: Vimeo

Presenta: Teatro del Azoro

La obra utiliza la locura de cuatro condenados enfermos mentales abandonados, como metáfora para hablar de una sociedad violenta y desquiciada. El mismo sistema que los empujó hasta este pabellón psiquiátrico ahora les da la espalda y olvida en este lugar siniestro. “A ver teatro desde su casa. Con ustedes LOS MÁS SOLOS. Y después que pase todo esto a llenar los teatros. #YomeQuedoenCasa. Abrazos a todo el público de Teatro del Azoro”, escribieron desde ese grupo, también en Facebook.

“Yo, Lucía”

Mírala en: YouTube

Presenta: Teatro al viento

Esta obra es sobre Lucía, una niña tímida que no conoce a su familia y se lanza a un viaje impensable para encontrarla y por fin tener el rostro que tanto desea y tanto esconde. “En estos momentos difíciles, nada nos hace más felices que compartir nuestro arte con todas aquellas familias que estamos en casa, cuidándonos y cuidando a toda nuestra gente salvadoreña. Aquí dejamos el enlace a nuestra obra ‘Yo, Lucía’ para que la disfruten sin salir de casa”, comentó en Facebook este grupo.

“Detrás del espejo”

Mírala en YouTube

Presenta: Escuela Nacional de Danza Morena Celarié

“La producción ‘Detrás del espejo’ es una pieza coreográfica que refleja diferentes emociones de la vida cotidiana en el marco de la realidad salvadoreña”, dijo el ministerio de Cultura en la publicación de esta obra en YouTube.



Suspensión de última hora

“Si vos no hubieras nacido” se iba a presentar el 15 de marzo en San Miguel, justo la semana en la que todos los espectáculos públicos fueron clausurados en El Salvador por causa de la pandemia del coronavirus.

Funciones, en Facebook

El Teatro Luis Poma también ofreció algunas de sus obras a través de Facebook. La última de ellas fue ARTE. Están disponibles por un corto tiempo.