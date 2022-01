“El tercer paraíso” gana el Premio Alfaguara de novela 2022

La novela “El tercer paraíso” del escritor y periodista Cristian Alarcón, ganó esta mañana el XXV de novela Alfaguara, uno de los premios literarios más reconocidos en la narrativa hispana.

Alarcón es chileno-argentino y cuenta que esta novela la escribió en plena pandemia y después de haber sobrevivido al covid-19, tomando conciencia en " un ejercicio de introspección vinculada a lo vital, a partir de la comprensión de eventos que nos exceden", dijo.

Y a pesar que el covid-19 le afectó fue lo que le permitió escribir y volcarse sobre sí mismo. "Esta novela surgió de la desesperación y la soledad, yo venía intentándolo con dos proyectos, pero la no ficción exige demasiado...Lo que me llevó a escribir la novela fue la soledad, el encierro liberado, y la memoria que ya me habitaba", dice.

El jurado ha destacado en esta novela "el vigor narrativo de una hermosa novela, con una estructura dual. Ambientada en diversos parajes de Chile y Argentina, el protagonista reconstruye la historia de sus antepasados, al tiempo que ahonda en su pasión por el cultivo de un jardín, en busca de un paraíso personal.

La novela abre una puerta a la esperanza de hallar en lo pequeño un refugio frente a las tragedias colectivas". "Es un homenaje a mis ancestros y ancestras que han sembrado todo lo que ha crecido en América", agrega Alarcón que es director de la revista Anfibia y de Cosecha Roja.

Los jurados señalan que la novela es redonda, optimista, y que tiene un lenguaje "híbrido" que combina ensayo, poesía, crónica. "La belleza comienza en la maravilla de las flores, tan hermosas como finitas, en las que siempre veremos el misterio que no puede ser resuelto”... reza un fragmento de la obra que fue seleccionada entre 799 manuscritos enviados desde América y España.

Alarcón que es cronista, detalló que el haber leído novelas le ayudó a encontrar y crear esa voz narrativa. El premio Alfaguara, se realizó por primera vez en 1965, pero fue relanzado en 1998 y desde esa vez se realiza cada año. Hasta hoy el único autor centroamericano que ha ganado este premio es Sergio Ramírez con "Margarita está linda la mar".

El jurado de esta edición del importante premio/Foto: Cortesía