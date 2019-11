"El torito de fuego", la imagen triunfadora

El tema "Tus raíces" fue la base para que los concursantes inspiraran la captura de imágenes en recuerdos y exaltación de la identidad local.

Segovia Prado, inmerso en la fotografía y video desde hace 15 años, colocó tres de sus imágenes como candidatas en la categoría profesional; siendo "El torito de la fiesta", la ganadora.

Esfuerzo recompensado. Ernesto Rafael Segovia Prado posa junto a la foto del “Torito de fuego” que le dio el primer lugar. Ha perseverado en fotografía por 15 años.

La foto data de hace dos años, en el marco de las celebraciones a la Virgen de Guadalupe en El Salvador.

"La he documentado varios años seguidos y hasta me han quemado la ropa algunos cohetes. Pero de las tres fotos del torito pinto que he logrado desde entonces esta es la mejor", contó. "Siempre he estado fotografiando esa tradición en fiestas patronales y religiosas", agregó.

Gran promesa. La estudiante Lesly Marilú Hernández Yánez ganó en la categoría cuento, con su texto “Elena”. Su premio: una beca universitaria. ¡Felicidades!

En la noche de premiación el jueves, Segovia Prado fue el único en subir dos veces al estrado. Su otra imagen: "Café en las venas", que retrata las manos de una mujer de la tercera edad sosteniendo el fruto de la cosecha logró el título de "La más votada en puntos de exhibición".

"Retraté a las productoras de café en las diferentes fincas, personas de avanzada edad que suben veredas y bajan con sacos de café a finales del año 2018", reveló.

"Lágrimas de tradiciones" es el título del cuento de José Benjamín Cisneros Meléndez. Él también ganó beca para continuar estudios superiores.

Instagram, por Grupo LPG Guadalupe Ramírez, ganadora de la categoría Instagram recibió un reconocimiento especial por parte de La Prensa Gráfica, durante la gala. Su fotografía “Raíces” mostró el rostro de Francisca, una mujer indígena del país.