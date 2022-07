En busca de la verdad

"Elena sabe" de Claudia Piñeiro es una novela cruda y dolorosa que retrata los diversos rostros de la maternidad y de las relaciones entre madre e hija. Y pone al lector en el cuerpo de Elena, una mujer de 65 años, pero con un cuerpo de anciana, terco, que no obedece sus órdenes, aquejado por el Parkinson.

"Elena sabe que desde hace un tiempo ya no es ella la que manda sobre algunas partes de su cuerpo, los pies por ejemplo. Manda él. O ella. Y se pregunta si al Parkinson habría que tratarlo de él o de ella, porque aunque el nombre propio le suena masculino no deja de ser una enfermedad, y una enfermedad es femenina. Como lo es una desgracia. O una condena. Entonces decide que lo va a llamar Ella, porque cuando la piensa, piensa ‘que enfermedad p…’."

Pero a pesar que ya no manda en su pies, Elena sabe que tiene que hacer que le obedezcan para buscar la verdad sobre su hija, Rita, que apareció muerta en la iglesia, y solo ella cree que se trata de un asesinato.

Y así en esa búsqueda de la verdad, Piñeiro nos lleva con un ritmo vertiginoso, de frases cortas que golpean y de la mano del angustiante paso de Elena, a navegar por los recuerdos, por las vacaciones en Mar de Plata, esos años pares, porque los años impares se quedaban en casa juntas.

A mirar hacia abajo, como mira Elena con su cuello rígido, a escuchar las discusiones entre madre e hija, que eran "latigazo, tras latigazo", en una vida sin mayores alegrías que ir a la peluquería, como esa tarde que llovía y que Rita murió.

Piñeiro habla de cuerpos, de cuerpos que no pertenecen a sus dueños, porque no hacen su voluntad sino la de otro, como el de Elena que "aunque no quiera llorar, no puede, y llora, las lágrimas salen… sin que nadie las pida…."

O el de Rita, que a veces quisiera salir corriendo, pero se levanta a media noche a ayudar a su madre, a limpiarla… Y así el libro se vuelve un espejo, para mirar el propio reflejo, y ¿si el lector fuera el hijo o fuera la madre?

O en el caso de Isabel, que permanece desde el inicio en el libro, como una sombra; pero también otras decidieron por ella.

Así el libro transcurre en un día de Elena, entre la primera y la tercera pastilla que ayudan con la levadopa a poderse mover.

"Elena sabe" inicia como una thriller, pero lleva a replantear la vida, las relaciones e incluso las propias creencias. Y genera ansiedad y angustia, que puede dejar hasta sin aire, donde hay momentos que hay que parar y respirar.

Esa es la magia de Piñeiro en todas sus obras, que envuelven, que atrapan, que generan un sinfín de emociones y que cuestionan, siempre cuestionan. Nadie sale igual después de leer sus libros y este no es la excepción.

Este poderío de la historia y de la forma de contarla, hizo que esta obra publicada en 2007 llegara este año a ser finalista del premio Premio Booker International, que se otorga a los mejores libros traducidos al inglés.