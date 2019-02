En honor a Paquito Palaviccini

Un día como hoy, pero de 1996, murió el compositor y cantante Francisco "Paquito" Palaviccini. Lo venció el cáncer, justo a cuatro días de cumplir 84 años. Era uno de esos tipos extraordinarios, irrepetibles, únicos en lo que hacían, adelantado a su época y orgulloso de ser salvadoreño.

A los 4 años de nacido fue descubierto por su padre (de mismo nombre) como músico. Para ese tiempo, "aprendía con rapidez todas las lecciones que papá le daba", recordó hace años su hermana Clara en entrevista para el departamento de Audiovisuales de la UCA.

Lograrlo, para don Francisco, era fuerza para batallar con el hambre del día a día, ya que la habilidad de su hijo para tocar el violín le permitía ser parte de bautizos y cumpleaños, reveló Clara.

A los 6 años dio su primer concierto en el Teatro Variedades, con una habilidad tal que algunos de los espectadores bajaron desde la luneta para acercarse y verificar que no se trataba de un títere.

Su padre formó entonces un conjunto musical familiar: Clarita en el chelo, Julita en la lira, Ovidio en la trompeta, papá en la guitarra, Paquito en el violín, y juntos tocaban ante amigos y autoridades.

El niño creció y con él unas tremendas necesidades musicales que no encontraban sosiego. Estudió solfeo en el Conservatorio de El Salvador y ganó una beca por dos años en Guatemala.

A principios de la década de los 30 se incorporó a la Marimba Sonora de los hermanos Polío y viajó a Panamá y Venezuela. Años más tarde estudió trompeta en Cuba y, más adelante, se estableció en Buenos Aires por siete años hasta que decidió volver a El Salvador.

Aquí organizó la orquesta Dixie Pals y tocó "jazz" y otra música americana.

LLEGÓ EL XUC

Sus múltiples viajes por diferentes países del mundo le habían permitido conocer el folclor, música y bailes que exaltaban las raíces de los pueblos, pero no sabía cómo contestar a sus amigos ante la duda: "¿Cuál es la música folclórica de tu país?"

Fue así que el viaje se volvió local, hacia las raíces de la cultura y descubrió el xuc, onomatopeya del instrumento musical que se llama juco y hace un sonido similar a "xuc, xuc, xuc".

"De ahí lo tomé y gracias a mi pueblo se hizo muy popular y hay infinidad de música que sentí que llegaba a mi pueblo, por eso El Salvador ya tiene su música, me dije", resumió Palaviccini durante un reportaje en el extinto "Variedades del 6".

"Adentro Cojutepeque" fue la canción que dio a conocer el xuc, y luego vinieron "El carnaval de San Miguel", "El xuc", "Santa Ana", "El cocotero" y otros.

"Era realmente agradable escuchar y bailar con Paquito dirigiendo el xuc. Su sonrisa y buen humor contagiosos transmiten un nacionalismo intenso y verdadero que hace sentir en vivo nuestra tradición musical", dijo Eduardo Fuentes.

"Quienes tuvimos la honra de disfrutar de su amistad podemos recalcar su honestidad, su extraordinaria calidad musical, su buen humor y su sonrisa sincera", reforzó el músico, quien viajó y tocó con Palaviccini.

La vida del artista siguió. Tras disolverse la orquesta Polío, fundó Los Palaviccini, luego dirigió la orquesta de la UES y se integró al Grupo Bossa, todo esto entre los años 60 y 80.

Para entonces las condecoraciones y reconocimientos llegaron a montones.

"Yo soy feliz, muy feliz, todas esas demostraciones... Cuando me muera, quiero que me vayan a enterrar con música, porque esa es mi vida. Yo no me voy a retirar nunca, voy a estar en la música y la voy a vivir hasta que Dios quiera", dijo en televisión.