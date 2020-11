Entrevista | "Creo que el coronavirus es un ensayo general" J.J. Benítez, escritor

¿Quién es?

Nombre Juan José Benítez López ( J.J. Benítez)



Nacimiento: 7 de septiembre de 1946, Pamplona, España



Trayectoria: periodista y escritor

Juan José Benítez lleva más de 70 libros a publicados y otros a la espera de salir en las librerías. Ha sido conferenciante sobre el fenómeno ovni, sobre temas de apariciones, de misterios, de descubrimientos sin aclarar, y su serie "Caballo de Troya", en el que sigue los pasos de Jesús de Nazareth, ha llegado a millones de personas.

Acaba de presentar su último trabajo, "La gran catástrofe amarilla", en el que cuenta su periplo como pasajero, junto a su mujer, en un crucero dando la vuelta al mundo cuando se desató la pandemia del covid-19, en las páginas finales, descubre un escrito que dice haber recibido de un confidente que tiene en Estados Unidos, con información sobre la pandemia.

¿Qué valores destaca de "La gran catástrofe amarilla"? y ¿cuál es la razón del título?

El título en realidad es una concesión a la editorial, porque el título era "Fort Apache". Sobre los valores, quizás no soy la persona indicada para hacer esa evaluación, pero lo más interesante es mostrar cómo el ser humano está indefenso ante determinadas situaciones y como el miedo a la muerte lo domina.

Una de las curiosidades que ofrece su libro es que, desde todas partes, siempre hay alguien que dice haber visto ovnis o naves extrañas y también quien ha visto a familiares difuntos ¿qué puede decirnos?

Es verdad, el fenómeno ovni es un fenómeno viejísimo, anterior al ser humano creo yo. Está en todas las leyendas, en todas las culturas. Respecto al segundo asunto exactamente igual.

Usted lleva investigando estos fenómenos desde hace muchos años…

Empecé a investigar en 1968 y tengo 2.000 casos en todo el mundo que han hablado con personas muertas y familiares. No me cabe la menor duda que hay vida después de la muerte a un 150% absolutamente seguro.

¿Alguna conclusión?

No me cabe la menor duda de que el fenómeno ovni es real. Pero no es una, sino muchas las civilizaciones no humanas que nos visitan, que proceden de múltiples lugares de la galaxia, de otras galaxias, de otras dimensiones, de mundos paralelos…

“En muy poco tiempo el coronavirus dichoso morirá, dejará de dar coletazos y podremos respirar un poco”

En su obra también reproduce, breve, pero conceptualmente, alguno de los núcleos de otros libros sobre conspiraciones, como el "presunto asesinado de Lady Di", o el caso de los primeros astronautas que pisaron la Luna. ¿Es este libro un poco compendio de sus investigaciones más globales?

En cierto modo sí, hay un resumen de algunas investigaciones capitales, como puede ser el proyecto Apolo o el asesinato de Diana Spencer que, para mí por lo menos, fue un asesinato y en mi libro explico quién dio el visto bueno.

Con respecto a lo de la Luna, el informe que aparece de uno de los testigos es primordial y es clave, es decir ese hombre, cuando era estudiante en Nueva Orleans, tuvo la suerte de coincidir con uno de los hijos de Armstrong y fueron a su casa, coincidieron cuatro amigos, y Armstrong, personalmente, les contó como en el primer viaje en julio de 1969, él y Aldrin vieron un edificio en ruinas y lo grabaron, lo filmaron. Cuando Armstrong y su compañero, desconcertados y muy nerviosos, lo pusieron en conocimiento de Houston, los señores de la Nasa le dijeron que se olvidaran del asunto, que aquello no tenía ninguna importancia.

Esta vuelta al mundo de J.J. Benítez es también una cierta vuelta a su mundo interior, con una serie de reflexiones íntimas. ¿Qué puede contarnos?

Creo que las nueve notas a pie de página que he contado, quizás es lo mejor del libro, porque profundizo en mis pensamientos, en mis reflexiones, en mi interior, el que yo vivo, al que le interese ese capítulo es muy interesante.

“Creo que el coronavirus es un ensayo general para lo que se avecina, si es que es cierta la noticia o la información sobre Gog (un meteorito). Aunque hay que ponerlo en tela de juicio y, ¡ojalá! sea un error. Creo que en 2027 se viene una verdadera y auténtica catástrofe global”

¿Qué cree que va a pasar ahora que manifiesta que el nuevo coronavirus, según su informante, no surgió en China?

Pues me imagino que está dando los últimos coletazos afortunadamente y que, a pesar de la clase política, creo que el mundo volverá a respirar medianamente bien.

¿Y sobre Yan Li-Meng, la doctora china que está difundiendo que el virus salió del laboratorio de Wuhan?

Creo que esto es una cortina de humo, la información que tengo y manejo y que sale en el libro, es que el virus fue sembrado desde un laboratorio militar, "Fort Apache" (nombre ficticio), de otra potencia militar, y desde ahí se difundió el coronavirus y se buscaron pantallas para echar la culpa. La pantalla primera fue Wuhan, fue China, pero eso no tiene ningún sentido. Es la información que manejo.

¿Qué deparan estos tiempos de pandemia, según sus fuentes e "inspiradores"?

Creo que el coronavirus es un ensayo general, un ensayo general para lo que se avecina, si es que es cierta la noticia o la información sobre el meteorito Gog. Si es verdad, hay que ponerlo en tela de juicio y ojalá sea un error. Creo que en 2027 se viene una verdadera y auténtica catástrofe global.

Sobre su intención al escribir este libro: “Lo más interesante es mostrar cómo el ser humano está indefenso ante situaciones que no están previstas y como el miedo a la muerte lo domina casi totalmente”.