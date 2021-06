Entrevista | Granadinosaurio: “Me gusta provocar sensaciones”: Gabriel Granadino, ilustrador y artista salvadoreño

Él se siente como "pez en el agua" cada vez que termina una ilustración, ama su trabajo y busca que sus creaciones provoquen sensaciones e interrogantes a través de las imágenes que plasma.

Hablamos de Gabriel Granadino, mejor conocido en el mundo del arte como "Granadinosaurio", un ilustrador salvadoreño que se dedicada profesionalmente a este arte gráfico desde el 2011, pero que descubrió su talento cuando estaba estudiando apenas primer grado.

Desde ese momento, el artista no ha dejado de evolucionar y aprender con cada uno de sus trabajos, algo que muchas veces no es fácil porque "cuando es una idea personal, puedo ser más libre, lo difícil es que en esos casos, yo soy mi principal filtro y crítico", dijo Granadinosaurio en una entrevista que concedió a PLUS.

Es por ello que dedicamos un espacio a este artista salvadoreño que a lo largo de los años ha destacado. Esto fue lo que nos contó.

¿Cómo iniciaste en el mundo de la ilustración?

Dibujo desde que tengo memoria, me di cuenta que tenía potencial cuando gané un concurso de dibujo cuando estaba en primer grado durante la semana cívica cuando estaba en la escuela, pero profesionalmente cuento mi trayectoria ilustrativa desde el 2011 cuando decidí irme a estudiar ilustración infantil a Barcelona.

¿Qué te animó a dar ese salto?

Me animó sentirme como pez en el agua cada vez que dibujo, encontré que era la mejor manera de expresar mis ideas.

¿De dónde surge el "Granadinosaurio"?

Desde pequeño me fascinaron los dinosaurios, especialmente su tamaño y su terrible presencia, me daban miedo pero también me encantaban. Como artista, quiero proyectar esa sensación a través de mi trabajo, encanto y terror con ideas de gran escala.

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo como ilustrador?

Vivir de las ideas que logro encontrar a mí al rededor, poder encontrarle sentido a la vida a través del dibujo y el arte.

¿Tienes algunos ilustradores que admires y que sean una referencia para ti? ¿Quiénes?

Tengo bastantes héroes del dibujo y la pintura, entre mis favoritos están Robert Crumb, El Bosco, Ralph Steadman, Tim Biskup y Quentin Blake.

¿Cómo es ese proceso que realizas para plasmar una idea en imagen? ¿Cómo llegan esos personajes a tu cabeza?

Cuando es un encargo, normalmente pido experimentar el producto, hay una entrevista con el cliente y juntos nos sumergimos en la esencia de la idea que hay que trabajar. Abordo el proyecto desde el arte, pero con una base de diseño. La idea no sólo debe ser hermosa si no antes que nada funcional.

Cuando es una idea personal, puedo ser más libre, lo difícil es que en esos casos, yo soy mi principal filtro y crítico. Y los personajes que aparecen en mis ilustraciones, están muchas veces basados en la vida real.

¿Qué es lo que buscas reflejar en cada una de tus ilustraciones?

Me gusta crear situaciones en un solo cuadro, me gusta provocar sensaciones y despertar preguntas a través de las imágenes.

¿Tienes algún trabajo que creas que es el mejor que has hecho hasta el momento? ¿Cuál?

Mi pieza favorita fue el mural que realicé en el museo MARTE en 2016, en el marco de la Bienal Centroamericana. Nos pidieron a varios artistas ilustrar monstruos que habitan en nuestra región, yo decidí ilustrar la ignorancia, como un monstruo gigante y estúpido que cubre a nuestra sociedad con su manto de oscuridad.

¿Has tenido la oportunidad de ilustrar algún libro? ¿Cuál?

En el año 2018 ilustré el Informe sobre Desarrollo Humano en El Salvador, lo trabajamos junto al PNUD. Fue una lectura muy reveladora y que te hace aterrizar de cara en la dura realidad que está viviendo la juventud salvadoreña.

Si hubieras tenido la oportunidad de ilustrar el libro que tú quisieras ¿cuál elegirías y por qué?

Además de algunos escritos personales que me gustaría ilustrar, me gustaría ilustrar "El corazón de las tinieblas", de Joseph Conrad, que habla sobre una misión en el río Congo en búsqueda de un traficante de marfil. Me interesa mucho el período de la colonia europea en África, en específico El Congo Belga, las selvas densas y una historia que tenga personajes profundos y complejos.

Háblame un poco sobre ti: gustos, hobbies, anécdotas curiosas y/o divertidas que hayas vivido en el mundo de la ilustración.

Me gustan mucho las películas de terror, los libros ilustrados y los animales. Creo que lo más curioso que me ha pasado ha sido ganar un concurso de ilustración que me llevó a conocer Japón, fue como un viaje a otro planeta.

¿Quién es Gabriel Granadino lejos de los lápices? ¿A qué te dedicas?

A parte de la ilustración, me gusta mucho experimentar con la música y los audiovisuales. También soy catedrático de la materia de Pensamiento Creativo en la Escuela de Comunicaciones Mónica Herrera.

Un ilustrador puede desempeñar diversidad de trabajos relacionados a las artes gráficas, ¿cuáles son las salidas laborales de un profesional de la ilustración?

Las posibilidades son muchas, la ilustración es un lenguaje que te ayuda a complementar una idea o un concepto y donde exista una buena idea, existe la posibilidad de una buena ilustración.

¿Podrías hablarme un poco sobre tu experiencia profesional? (puede ser una pequeña biografía sobre ti)

Estudié en la Escuela de diseño de la Universidad Dr. José Matías Delgado, después de eso me fui a estudiar ilustración infantil en la Escola Joso en Barcelona. Al regresar empecé a ser catedrático de la universidad y a buscar oportunidades en el campo de la ilustración.

¿Has tenido la oportunidad de trabajar como ilustrador fuera del país?

El hecho que mi trabajo me transporte a otros lugares es de las cosas que más me gustan. He tenido la oportunidad de trabajar en Nueva York y Miami. También un par de trabajos en Guatemala.

¿Cuáles son los proyectos en los que has participado?

Los proyectos son muchos, pero los que realmente recuerdo con cariño son cuando el cliente me da total libertad creativa y deposita toda su confianza en mí para poder darle algo que realmente disfruté realizar.

Has tenido diferentes exposiciones para mostrar tu trabajo como ilustrador, ¿podrías hablarme sobre ellas?

He tenido dos exposiciones, la primera en 2014 en la Casa Tomada que se llamó "Adiós Caballitos" en la que expuse algunas ilustraciones de mis diarios de dibujo personales; y la segunda, en el Centro Cultural de España que se llamó "Manos frías Corazón Caliente" que era una colección de pinturas que hice durante mis estancia en Barcelona.

Me gusta que mis exposiciones sean inmersivas, y que el público tenga una experiencia multisensorial. Recientemente hice una instalación que actualmente se expone en el Museo Marte que se llama "Área de desastre" y es la primera pieza de una serie de dioramas que quiero desarrollar utilizando el muralismo y las piñatas. Creo que la elaboración de piñatas es un arte vernáculo poco explorado y que tiene mucho potencial para llevar las ilustraciones al plano tridimensional.

¿Cuáles han sido tus mayores logros y retos en el mundo de la ilustración?

Mi mayor logro es vivir de la ilustración y el arte, y el mayor reto es mantenerme viviendo de la ilustración y el arte.

Desde tu punto de vista, ¿cómo ves la situación actual de los ilustradores a nivel nacional?

Cada vez hay más necesidad y oportunidades en este rubro y el internet te da la posibilidad de poder encontrar proyectos y trabajos alrededor del mundo. La cancha ya no le limita únicamente a tu país y aquí afortunadamente rebalsa el talento.

¿Qué consejo le darías a alguien que desee abrirse camino en el mundo de la ilustración?

Además de dibujar todos los días, que encuentre los temas que realmente le apasionen. La ilustración es la herramienta gráfica que nos ayuda a explicar un texto o una idea; por consecuencia, las mejores explicaciones o ilustraciones que haremos, serán de temas que conozcamos y entendamos.

¿Tienes proyectos a futuro? ¿Qué podemos esperar de ti en un futuro cercano?

Se vienen cosas… pero no me gustan los spoilers.