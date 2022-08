Erotismo femenino desde el arte del bordado

A través del tradicional arte del bordado, Gabriela Novoa ha logrado establecer un lenguaje estético y artístico que deconstruye la idea de que hablar de la sexualidad femenina es algo prohibido, culposo o vergonzoso. Ese proceso delicado y meditativo de bordar con hilo de seda sobre manta cruda, se transformó en un diálogo sobre "la autonomía del cuerpo de las mujeres, lejos de los mandatos sociales, religiosos o incluso del Estado".

El trabajo de Gabriela Novoa ha llegado a presentarse en países de Centroamérica, además de Uruguay, Estados Unidos e Italia. Desde una colección sobre "Instrucciones para masturbar vulvas" que formó parte de la exposición de bordados "Cuerpos que desbordan" en la Alianza Francesa; hasta la producción de cortos documentales como "Pulsión", que ganó a Mejor corto experimental en el Festival Ícaro de 2018; o "Dibujar el Deseo", que cuestiona el deseo sexual femenino dentro de un sistema patriarcal.

El proceso de introspección que le brinda esta técnica, ha hecho de Novoa una artista visual con una propuesta formidable y un mensaje claro: "La reivindicación de los cuerpos de las mujeres y sus luchas a través del arte del bordado". En esta entrevista con LA PRENSA GRÁFICA, te presentamos a Gabriela Novoa.

¿Qué historia hay detrás del bordado de Gabriela Novoa?

Todo empezó cuando estaba cursando el último año de mi carrera en la universidad que inicié este proceso de investigación sobre el placer sexual en las mujeres. Dentro de este proceso uno de los docentes animaba a que lográramos encontrar un lenguaje estético "honesto" que tuviera un vínculo directo con nosotros mismos. Desde las imágenes pornográficas como el primer acercamiento de todo adolescente al cuerpo y a la sexualidad, hasta la cosificación del cuerpo en las mujeres dentro de la publicidad y los medios de comunicación, cuestionando así la imagen erótica.

En este caso necesitaba vincular este proceso de investigación a un lenguaje estético y artístico para deconstruir la idea de que la sexualidad es mala o sucia, y combatir ese sentimiento de estar entre el miedo, la culpa y la vergüenza. De pronto ese proceso silencioso del bordado se transformó en ese diálogo de resistencia sobre la autonomía de mi cuerpo y el dominio que cada mujer tiene sobre su propio cuerpo.

¿En qué momento te das cuenta que quieres dedicarte a esto?

Siempre digo que el arte me ayudó a tener una voz más fuerte, en la universidad por ejemplo sufrí acoso de parte de uno de los docentes, que al dibujar desnudos, éste quería que me dibujara a mí misma. Me sentía incómoda, molesta, frustrada y creo que esa rabia hizo que dibujara desde ahí. Comencé a dibujar mujeres desnudas pero con partes de animales, con posturas sugerentes con una fuerza que aterrorizaba, se las mostré al docente y desde ese día no volvió a acosarme más. Fue ahí donde me di cuenta que el arte tiene una gran potencia y que no solo podría servir para entablar diálogos sino que podía generar múltiples emociones, podía ser un canal de denuncia y que incluso esa misma impotencia y rabia la podía convertir en poesía.

¿Cuál es el estilo que te caracteriza?

Me gusta jugar mucho con los diferentes lenguajes porque en el proceso de encontrar un lenguaje adecuado para establecer diálogos he experimentado con muchísimos materiales, desde el dibujo tradicional a carboncillo hasta esculturas de arte comestible, dibujar sobre empiñadas, trabajar con bordados, instalaciones y también en el cine. Todo depende de la emoción que me interese generar con la obra y así buscar el material que se acople a ese tipo de provocación que pretendo generar desde lo poético y lo simbólico.

¿Cómo es el proceso de creación, de dónde surge la inspiración?

Pues todo surge de la duda, de querer saber algo y hacerme esas mismas preguntas a través de procesos artísticos y de ahí van surgiendo imágenes, texturas, incluso sabores y olores. Para mí el arte es un proceso que nunca acaba, de una pregunta que probablemente no tenga respuesta y es eso lo que me motiva a seguir creando, pero también la curiosidad de cómo va a ser percibida la obra, sobre todo en un país tan conservador como el nuestro.

Al principio tenía mucho miedo de hablar sobre sexualidad, no solo por lo que dijeran o pensaran las personas, sino porque El Salvador es uno de los países con mayor índice en acoso, violaciones sexuales a mujeres y feminicidios.

Como artista feminista, hablar de placer me generaba mucha culpa al no hablar de temas relacionados a las violencias que vivimos las mujeres, pero con el tiempo me di cuenta que si lo hacía, no solo con la censura de mi obra sino al generar debates de la misma y lo importante que era mostrar las otras formas de ser mujeres, lo cual se convirtió en mi propia resistencia.

¿Qué temáticas plasmas en tus bordados?

La mayoría van sobre repensar el cuerpo y la historia. A principios de año bordé una bandera sobre María Feliciana de los Ángeles Miranda, una de las mujeres salvadoreñas olvidadas en la gesta independentista de El Salvador. Bordar su rostro en este elemento que habla de una nación que no les pertenece a las mujeres, la trae del olvido y de la impunidad de su muerte. Y en cambio mi última exposición "Cuerpos que desbordan" bordé retratos de mujeres fuertes, seguras de su cuerpo y de su sexualidad, desde los cuerpos disidentes y las diversas formas de amar y sentir.

También presenté una instalación de bordados sobre "Técnicas para masturbar vulvas", ya que mucha de la poca educación sexual está hecha para satisfacer a los hombres. En este caso presentar más de 21 técnicas para masturbar vulvas era evidenciar el placer en las mujeres y que los cuerpos de las mujeres importan y "desbordar" la idea de que las mujeres están para satisfacerlos a ellos, como un gesto en la búsqueda de autonomía y emancipación, cuestionando las viejas costumbres y reivindicar los cuerpos de las mujeres y sus luchas para vivir una vida en libertad y con dignidad.

¿A qué tipo de reacciones te has enfrentado?

Al hablar de sexualidad desde una perspectiva feminista me he visto enfrentado mucho a la censura, pero sobre todo al cuestionamiento de mi obra. Muchas personas dicen que es por llamar la atención, que incluso es vulgar, pero no todos ven el transfondo de lo importante que es hablar de sexualidad en Latinoamérica con el índice de embarazos no deseados tan alto que existe, con tantas violaciones y abusos a mujeres o incluso siendo este uno de los países con las penas mas duras en cuanto a la criminalización del aborto.

Esta censura es algo que me ha dejado pensando mucho, ya que mi trabajo en general está dirigido a personas adultas, pero me genera mucha tristeza el saber que no existen formas de hablar de sexualidad a los más jóvenes, ni de los cambios que están experimentando sus cuerpos. De hecho lo relaciono con mi propia experiencia, a mi nunca se me habló de los cambios que iba a experimentar en mi cuerpo o de la menstruación, lo único que me enseñaron en la escuela o incluso en casa fue sobre el miedo: el miedo a quedar embarazada, el miedo a perder la virginidad, el miedo a mostrar más de la cuenta.

¿Qué artistas han influenciado tu trabajo?

Inicialmente me influenciaron todas las artistas que no pudieron serlo, ya sea por los mandatos de género o por las injusticias del contexto y por todas aquellas que lucharon por hacer su arte desde la incomodidad y la injusticia. Como amante de la historia del arte me impactó mucho la historia de la escultora francesa Camille Claudel, la fuerza de las pinturas de la italiana Artemisia Gentileschi, lo introspectivo de la obra de la escultora francesa Louise Bourgeois y el humor absurdo de la artista visual Sophie Calle. Y del contexto Centroamericano no puedo dejar de mencionar a Patricia Belli, Paola Lorenzana y Abigail Reyes quienes influenciaron mucho mi obra.