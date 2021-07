Escritor Gabriel Velasco: "Me quedé con un paquete de libros y no podía salir a venderlos"

Tiene apenas 22 años y ya publicó cuatro libros. Su nombre es Gabriel Velasco, un estudiante de quinto año de la Licenciatura en Periodismo de la Universidad de El Salvador, un artista innato y una promesa para la literatura nacional.

Desde pequeño descubrió un vínculo muy fuerte con los libros y a los 18 años comenzó a escribir de manera profesional, aunque no tenía ningún acercamiento con este mundo. Por eso, pidió apoyo a otros escritores veteranos, pero nunca respondieron sus mensajes.

Cuando terminó su libro indagó sobre el costo de impresión, la realidad fue decepcionante, una imprenta ofreció publicar veinte de sus ejemplares por $600, algo imposible para sus bolsillos.

Luego conoció a un señor que recién instalaba su imprenta, quien le dio una oferta diferente y más accesible.

"Ninguna editorial quiere trabajar contigo sino le ofreces dinero y no van a perder su tiempo leyendo algo tuyo, es un problema que adolecen los escritores jóvenes", lamentó.

“Hay una brecha enorme de la escritura salvadoreña comparado con otros países y es algo que hemos intentado romper, pero cómo luchamos diez escritores salvadoreños contra el Estado”



Gabriel Velasco, escritor

Su primer libro "Historias Vacías" publicó en 2019, y con apoyo de una amiga logró reunir el dinero para cancelar a la imprenta. Lo presentó en un café de Santa Tecla, un 10 de mayo, recuerda que solo asistieron seis personas y se vendieron dos libros, un golpe duro para el joven escritor. "Uno tiene la esperanza de vender bastante", reveló.

Sin embargo, encontró en las redes sociales un impulso para dar a conocer su trabajo, y gracias a esas plataformas comenzó a vender sus libros, los primeros 100 en una semana. Con el paso del tiempo logró venderlos en otros países como Bélgica, México, Estados Unidos, Italia, entre otros.

Al primer libro le había ido bien y ya podía costear los gastos de impresión del segundo, "El recopilatorio de los indignos" siempre en 2019. Antes de finalizar el año publicó su primera novela "Cuestiones".

Relata que el 2019 le permitió recuperar algunos gastos que tuvo para la publicación de sus tres libros, sin embargo, el 2020 fue muy diferente, "muy beneficioso para escribir pero muy complicado para ingresar dinero", por la pandemia de covid-19.

"Pasó un mes de encierro pero los libros no se estaban vendiendo, yo tenía un ahorro de cinco meses donde mis otros libros se habían vendido bastante bien, para pasar tranquilamente unos días. Ya en la pandemia los libros no se vendían de ninguna forma, y el dinero estaba siendo muy escaso", dijo.

Gabriel aprovechaba esos días para leer mucho y escribir su último libro "El circo de los idiotas" que requirió un trabajo de investigación exhaustivo. En octubre de 2020, con las restricciones por covid-19 levantadas, publicó su segunda novela; el primero de sus libros que tuvo el apoyo de una editorial. Sonríe al recordar que la presentación se realizó con éxito en un café del Centro Histórico.

"Los libros se agotaron ese día, el problema es que antes de lanzar el nuevo, yo no había vendido ninguno de los anteriores, no tenía ni un centavo, no tenía ingresos, tuve que endeudarme para sacar el libro", dijo.

Además, su novela se vendía poco. En ese momento sintió el impacto, pasó de vender 100 libros a la semana, a vender seis, pero luego la situación empeoró más y vendía dos libros por semana, incluso pasó un par de semanas sin vender nada y estuvo obligado a disminuir los precios.

"El libro costaba $12 y se bajó a $6, yo ganaba apenas $2 por libro, pero fue para intentar venderlo porque la gente ya no lo compraba, y todos tuvieron reducción en ventas, no solo el último. A veces ganaba $40 a la semana y es imposible vivir con esa cantidad, porque no tengo otros ingresos", explicó a LA PRENSA GRÁFICA.

Velasco relata que prácticamente comenzó a regalar sus libros en los eventos donde participaba, vendía dos y regalaba diez. Además, redujo la impresión de los mismos, porque antes de la pandemia imprimía 100 pero le duraban una semana, luego, apenas lograba vender un par.

El escritor lamenta que las instituciones privadas y públicas no promuevan la literatura salvadoreña. Y considera que existe un desconocimiento sobre la realidad que enfrentan los autores emergentes.

"Tengo un amigo que por ser escritor joven ninguna editorial quiso trabajar con él, mandó su libro a España, le cobraron como mil dólares por trabajarle, y cuando lo vendió solo obtuvo $200, sufrió una pérdida de $800, no es que sea un mal escritor, pero sacar un libro en el país es caro, y por eso no lo podes vender a un dólar", dijo.

Velasco ha triunfado en competencias internacionales, y destaca el apoyo de otros países y no el local. Ganó en México y fue incluido dentro de los "100 relatos de toda Hispanoamérica durante la cuarentena", y recientemente compitió con más de 500 escritores en el Certamen Manzana Dorada de Guatemala, donde obtuvo el tercer lugar.

"No hay difusión de la literatura nacional, y si la hay es muy escasa. El ministerio de Cultura inaugura una biblioteca y la compra masiva es de libros extranjeros, no de salvadoreños", dijo. "Tengo demasiados libros en mi casa, que esperaba vender y ha sido complicado", finaliza.

Los libros de Gabriel Velasco están disponibles en Librería UCA y La Ceiba.

Obras. El escritor cuenta con dos novelas “Cuestiones” y “El Circo de los idiotas” y otros dos libros de cuentos.

¿Quién es?

Nombre: Gabriel Velasco

Edad: 22 años

Series o películas: Series

Cuál: Breaking Bad

Escritor: Juan Carlos Onetti

Deporte: Fútbol

Reguetón: Sí, Bad Bunny

Artista nacional: Los Redd

Bebida: Café

K-pop: No

Lugar favorito: Mi casa

Un color: Negro

Persona favorita: Mis amigos

Una comida: Lasaña