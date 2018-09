Escritor mexicano Alberto Chimal: "El cuento es como un río"

Manipulación, plagio, poder, vanidad o rock. En "Manos de lumbre" el escritor mexicano Alberto Chimal recorre estos y otros temas a través de seis cuentos en los que explora en clave fantástica diferentes facetas del ser humano. Un libro de relatos que el autor califica como su "álbum de rock progresivo". En entrevista con dpa, Chimal, que asegura que sus primeras lecciones de estructura literaria las aprendió escuchando discos de rock, habla de literatura y tecnología.

¿Por qué decidió titular su libro "Manos de lumbre"?

Cuando de chico hacía alguna torpeza, mi mamá se enojaba y me decía "tienes manos de lumbre". Es una expresión que usaban muchas mamás mexicanas y quiere decir que lo que tocas lo quemas, se refiere a la torpeza destructiva. Este es un tema que se asoma en el conjunto del libro. La torpeza, la imprudencia, la arrogancia tienen consecuencias destructivas y de ahí viene el título.

El tema de la arrogancia se observa en el relato del plagiario, "Los Leones del Norte". ¿Qué hay de autobiográfico en este cuento? ¿Ha sido víctima de plagio en alguna ocasión?

Sí, me sucedió este año. Un sitio web copió y pegó un artículo mío pero incluso con errores tipográficos. Pero en años anteriores también vi que les había sucedido a otros amigos y colegas. Me llamaron la atención ciertos rasgos constantes del carácter del plagiario. Una vez que es descubierto siempre hay una serie de pasos: negar que sucedió, decir que no es para tanto, decir que la víctima tiene la culpa, que exagera o que su trabajo no vale la pena y tratar de seguir adelante como si no hubiera pasado nada. Estas etapas responden a un cierto tipo de personalidad y conducta repetida. En el cuento, el personaje mantiene su autoengaño y lo hace por pura vanidad y desprecio hacia los demás.

En sus cuentos abundan los personajes que intentan manipular a los demás o ejercer poder sobre ellos, como en "Una historia de éxito" o "Marina". ¿Qué quiere contar con estas historias?

La imagen de la torpeza, de las manos de lumbre, es una torpeza inocente. Pero en estos cuentos las torpezas no son nada inocentes. Los seres humanos tenemos propensión a la arrogancia en nuestras propias ambiciones. El ansia de poder es algo que hemos visto constantemente en la historia. Para tratar de imponernos sobre otras personas inventamos toda clase de pretextos que justifiquen lo que hacemos. Todos los argumentos que inventamos esconden deseo de poder y dominio y casi siempre tienen consecuencias terribles.

¿Qué le inspira a la hora de escribir?

Hay mucho de invención pero también hay escenas basadas en casos reales, referencias literarias, noticias, lecturas... Cualquier estímulo puede ser parte del impulso para escribir. El cuento es una especie de río que se nutre de diferentes ideas.

¿Por qué recurre al género fantástico en sus historias?

Porque por azar, muchas lecturas iniciales de mi infancia fueron obras fantásticas. A muchos de los "figurones" que se conocen internacionalmente por su poesía o narrativa realista yo los conocí primero como autores fantásticos. A mí me tocó entrar en la literatura fantástica mexicana por la puerta de atrás y desde entonces tengo ese interés.

¿Qué diferencia este libro de sus trabajos anteriores?

Hay mucho más componente de realismo e incluso elementos explícitamente políticos como en "Voy hacia el cielo", que tiene que ver con el malestar que ha padecido México por las dificultades políticas que hemos tenido allá en los últimos años.

¿Por qué suele decantarse por la narrativa breve frente a la novela, los ensayos?

Por el azar de las primeras lecturas, que fueron cuentos.