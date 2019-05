Estos son los nuevos hallazgos encontrados en Joya de Cerén

La Dirección Arqueología del Ministerio de Cultura reportó que fueron encontrados una estructura, seis vasijas de cerámica con semillas carbonizadas, tres mazorcas de maíz, una olla, abundante obsidiana y huesos de animales en los últimos meses, en el Parque Arqueológico Joya de Cerén.

Los hallazgos son fruto de las excavaciones que se realizan en el marco del proyecto "Construcción de Obras de Protección y Mejoramiento del Parque Arqueológico Joya de Cerén" valorado en $1,340.000.

Los fondos provienen del Comité Bilateral de Canje de Deuda Franco-Salvadoreño, que aportó $900,000.00, y del Gobierno de El Salvador, que aprobó $440,000.00, explicó el director de Arqueología, Hugo Díaz.

Foto: Cortesía Ministerio de Cultura

A propósito de los descubrimientos, la arqueóloga Michelle Toledo comentó: “En diciembre pasado se confirmó la sospecha de una nueva estructura en la zona sur del Complejo 1, la cual ha sido denominada como Estructura 19, y que la edificación, que podría ser una bodega, fue descubierta en el área donde se colocarán las zapatas de las columnas de los techos nuevos que se instalarán”.

De acuerdo a lo reportado, en dicho complejo fueron descubiertas también las vasijas con semillas carbonizadas, varias piezas de obsidiana, y un depósito de desechos cerámicos y orgánicos, entre los que se encuentran fragmentos de huesos de venado, mapache y cánidos, que podrían ser de coyote o de perro.

“Los huesos presentan calcificaciones que nos indican que el animal sufrió de artritis, por lo que es seguro que era un animal doméstico, porque con esa enfermedad no hubiera sobrevivido en vida silvestre”, apuntó Toledo, quien dirige los trabajos de excavación.

Foto: Cortesía Ministerio de Cultura

En el mismo Complejo 1, se ha identificado la remoción de suelos para nivelación. “Siempre se ha pensado que Joya de Cerén estaba en colinas, pero no es así. Hicieron nivelaciones para construir la aldea y para la irrigación de cultivos”, dijo la arqueóloga.

Bajo suelo cultural, donde caminaron por última vez los habitantes de Joya de Cerén, se ha identificado una ocupación previa que sugiere que la aldea permaneció en ese lugar por un periodo prolongado después de la erupción del lago de Ilopango (535 D. C.). Bajo la Tierra Blanca Joven (TBJ) —como es denominada la ceniza que expulsó el Ilopango—, se encontraron fragmentos de cerámica tipo Usulután, la cual corresponde al periodo Preclásico tardío, entre el 400 A. C. al 300 D. C.

Otra de las zonas donde se realizaron hallazgos fue en el Complejo 2, en el que se descubrió una vasija completa. Se trata de una olla de coloración rojiza, que correspondería a la ocupación del periodo Posclásico (900-1524 D. C.).

Equipo que trabajaen las excavaciones. /Foto: Cortesía Ministerio de Cultura