Exponen en el MUPI "Carlos Cañas, día de montaña"

La exposición “Carlos Cañas, días de montaña” integra la obra de uno de los artistas más relevantes de El Salvador, quien fue precursor del arte abstracto en el país. Esta fue inaugurada el 21 de julio en las instalaciones del Museo de la Palabra y la Imagen (MUPI).

En la apertura de la muestra, asistieron niños, niñas y jóvenes integrantes de las familias desalojadas de la finca del Espino, quienes participaron de una visita guiada al museo, y un recorrido por cada dibujo realizado por el pintor Edgardo Quijano.

“Los dibujos son de gran valor histórico y artístico, y contienen una poética interpretación del maestro Cañas sobre la cotidianidad que se vivía en los campamentos insurgentes durante el conflicto armado de los años ochenta. Estas obras recrean el imaginario visual de una época crucial de nuestra historia”, expresó el director del MUPI, Carlos Henríquez Consalvi.

Es la primera vez que la colección de dibujos se muestra en una sala del MUPI, aunque antes estuvo en otros espacios culturales.

El MUPI se encuentra ubicado en la 27 Av. Nte. Urbanización La Esperanza #1140 San Salvador, El Salvador.

CARLOS CAÑAS

Cañas nació el 3 de septiembre de 1924. Su trayectoria artística y sus méritos le valieron el Premio Nacional de Cultura 2012. El día que recibió el galardón en noviembre pasado, Cañas ofreció un discurso breve, pero sincero.

“Siempre me sentí un hombre solo, solitario; pero esta noche descubro que he tenido cientos, miles de amigos que me han llenado el alma de una honda satisfacción. Les doy las gracias”, manifestó ante los presentes.

Carlos Cañas. Archivo.

Según artículo del curador Jorge Palomo, Cañas se graduó como estudiante de la Escuela Nacional de Artes Gráficas durante la década de los cuarenta con una obra "paisajista y costumbrista, típica del muralismo mexicano, el arte moderno de las Américas".

La siguiente década, añade Palomo, Cañas la pasó en Europa, y "la abstracción cubista del modernismo europeo marca su obra. Su retorno a El Salvador en 1958 inaugura la abstracción cubista en el país".

Una de las obras más icónicas de Cañas es "Sumpul", que el artista realizó en 1984. Cañas también es reconocido por obras importantes como el mural de la cúpula de la Gran Sala del Teatro Nacional de San Salvador, así como diversas series.

Falleció el 14 de abril de 2013. Tenía 88 años.