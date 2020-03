Falleció Conchita Kuny Mena, notable artista salvadoreña

Conchita Kuny Mena, reconida como "Distinguida pintora salvadoreña" por la Asamblea Legislativa, falleció ayer.

Estudiante de la Academia de Dibujo y Pintura del maestro español Valero Lecha entre 1965 y 1967, Kuny Mena desarrolló en su obra las técnicas de óleo, acuarela y grabado.

Básicamente nació para el arte. Su primer concurso de dibujo lo ganó en el kindergarten y siguió triunfal en el camino hasta que su trabajo ganó reconocimiento en El Salvador y otros países del mundo.

Obtuvo el Premio Nacional del Tercer Salón Internacional Xerox (1979); fue seleccionada para el certamen "Homenaje a Benjamín Cañas" y también para representar a El Salvador en la Exposición de Pintura Latinoamericana en Bolivia (1991); obtuvo un reconocimiento por la Galería 91 (1992) y una mención honorífica de la Fundación Barceló en Montelimar, Nicaragua (1995), entre otras.

Pintar era su vida

En el 2007 Conchita se refirió a la pintura como el arte que le animaba. "Si no pinto todos los días, me deprimo", dijo en entrevista con LA PRENSA GRÁFICA.

En ese entonces recordó que a los 14 años fue cuando se "inauguró" como pintora y añadió que "los matices" que plasmaba eran "el resultado de los años que dedicó al bordado en su infancia".

También reveló su admiración por la obra de los maestros españoles Velázquez, Goya y Dalí, sus "arquetipos a seguir" y sus primeras pinturas estaban compuestas por muñecas levitando, meninas, bodegones, desnudos, bolsas de papel y autorretratos, hasta llegar a los voluptuosos aguacates que brillan con gran realismo y que tenían una poderosa razón de ser en sus obras.

"Los aguacates los he tomado como un símbolo, como un jade que se ha quedado solo, que subió tanto a idolatrar al dios poder, al dios de la riqueza, que se quedó solo en lo alto y ahora se está pudriendo", comentó a este medio.

Se mantuvo activa en las artes y, en noviembre pasado, en su faceta de maestra fue parte del conversatorio "La línea y sus posibilidades", en el marco de la II Muestra Colectiva de Dibujo Contemporáneo "Tránsito y permanencia 2019".

"No puedo dejar de dibujar o pintar, me pongo triste cuando no pinto o trazo con gráfico diferentes líneas", enfatizó.

Algunas de las obras de Kuny Mena forman parte de la Colección Nacional de Artes Visuales, la cual consta de 202 piezas artísticas en las que se ha plasmado parte de la historia de El Salvador a través de pinceladas, trazos y la imaginación de cada uno de sus creadores.

"La personalidad de Conchita está en cada una de sus obras", apuntó Augusto Crespín, jefe de sala de exposiciones San Jacinto, en la ex Casa Presidencial.