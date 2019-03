Fernando Botero, nacido en Medellín en 1932, pintó el color y los volúmenes de la naturaleza de su país ubérrimo desde que era un adolescente. Esta semana abrió en la galería Marlborough, en Madrid, una exposición llena de color y alegría.

¿De dónde le viene esa facultad para el arte?

No había tradición en mi familia. No sé por qué empecé a dibujar toros, paisajes, naturalezas muertas, por qué vino la gente a mis cuadros... Lo cierto es que a los 19 años yo quería ser pintor. Y mi madre me dejó. A los 19 ya hice la primera exposición. Lo primero que hice verdaderamente boteriano fue una mandolina. Me atrajo la amplitud y la generosidad del trazo exterior de su cuerpo y la pequeñez del detalle. Ese boceto fue mi punto de partida. Figuras grandes y pequeños objetos al lado. Tardé 15 años en hacer lo que se llama un botero de principio a fin.

¿Qué es un botero de principio a fin?

Es lo que la gente ve ya como un botero. Corresponde a mi pintura. Hay gente que se cree que mi nombre viene de los cuadros, y a veces yo mismo he pensado que Picasso, por ejemplo, se llama así porque su pintura se ha hecho como picando. O que Chagall se llama así porque sus pinturas son como llamaradas. Y yo soy Botero. ¡No me llamo así por mis cuadros!

Desde el nacimiento de su pintura esas formas son así…

Siempre hubo una tendencia al volumen muy grande. Cuando empecé eran así; y luego, cuando supe de la historia del arte, sentí que podía parecerme a la época azul de Picasso. Y en seguida me perdí en un bosque de cosas atractivas, monumentales y volumétricas, me encontré con Masaccio, Giotto… Empecé a identificarme con esos artistas, pero en ningún momento dejé de creer que el camino que uno tiene es el verdadero. Pintar es crear un estilo; si hay convicción, el estilo nace por sí solo.

Hay muchas críticas por venderlos tanto…

La gente que ve un botero lo recuerda, se le graba en la mente, la gente lo busca. Está mal que lo diga, pero soy el pintor vivo que más ha expuesto en el mundo, incluido China. Allí dicen: "¡Hasta niños reconocen un botero!".

En esta exposición combina brindis que hacen personas de semblante triste, pero el colorido es muy alegre.

El arte debe producir placer, cierta tendencia a un sentimiento positivo. Tiziano o Botticelli tenían temas amables, daban placer. Pero yo he pintado cosas dramáticas. Siempre he buscado coherencia, estética, pero he pintado la violencia, la tortura, la pasión de Cristo… Hay un placer distinto en la pintura dramática, la pintura misma. El gozo mayor de la pintura, la belleza, no pone a reñir lo dramático y lo placentero. El placer de la pintura es placer por sí mismo.