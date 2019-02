Gaby Palaviccini lleva en la sangre el don musical

Gabriela Palaviccini nació en Estados Unidos hace casi 18 años (los cumple en abril). Es bisnieta de Francisco Palaviccini (mismo nombre que llevan su abuelo y padre) y es cantante, pianista, escritora y compositora.

No conoció al célebre músico, pero su padre le ha trasladado en muchísimas anécdotas lo importante que fue su bisabuelo, del cual se siente orgulloso.

"Sé que fue un gran músico. Él era muy bueno para tocar la música ‘jazz’, que a mí me encanta mucho y que es lo que más toco", comentó Gabi.

Se inició en la música desde muy pequeña y conforme se ha ido asentando en la música (‘jazz’, góspel, ‘country’, ‘blues’ y ‘soul’) ha escalado peldaños logrando participar en el Los Angeles Master Chorale y Los Angeles Opera. Actualmente es presidente del coro de su lugar de estudios, el California High School.

A futuro, tiene la idea de hacer un tributo a Paquito Palaviccini, ya que considera que "es un honor para un salvadoreño escuchar esa música" y asimismo proyectar su carrera personal en la que ya cuenta con el disco "Exactly What I Need".