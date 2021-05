HAY MEMORIAS QUE DUERMEN ENTRE LAS COLCHAS DE LA FANTASÍA

CUANDO REGRESÓ DIANA

Le dio el aviso apenas un poco antes de que se concretara la vuelta:

--Voy a estar ahí en 24 horas. Te lo aviso para que estés en casa cuando yo llegue.

Como él la conocía muy bien, tomó aquello como lo que era: un mandato inapelable y casi dictatorial. Y, al estilo ya asumido, se dispuso a cumplirlo para evitar conflictos innecesarios, que eran lo común en sus vidas cotidianas.

Así fueron pasando aquellas pocas horas, y en el instante exacto se abrió la puerta de entrada, porque ella prefería abrir por su cuenta en vez de llamar. Él estaba enfrente, aguardando, y en cuanto la vio se dio cuenta de que la que venía era muy distinta a la que se había ido:

--Hola, amor –se le acercó él para darle como siempre un beso en la mejilla.

Ella, entonces, le devolvió el gesto con inusual efusividad. Él se quedó asombrado en extremo, pero no dijo nada. Fue ella la que habló, tomándolo de la mano:

--Cariño, tenemos que hablar. Quiero decirte que vengo por mis cosas para irme del todo. Y esta es una decisión inapelable.

Él, estupefacto, se alejó un paso. Ella lo siguió sin dejar de sonreírle:

--No sé si volvamos a vernos, porque nuestras vidas van a cambiar.

--¿Hay alguien más? –le preguntó él frunciendo el ceño.

--Por Dios, ¡qué pregunta! En la vida siempre hay alguien más, porque las sonrisas no

vienen solas. Y nosotros, en cuanto dejamos de sonreírnos, dejamos de estar aquí…

EN EL LÍMITE HAY UNA QUEBRADA

Cuando fueron a ver aquella casita recién construida, desde el primer instante se sintieron unánimemente atraídos por ella. El bloque habitacional, ingeniosamente concebido, estaba muy cerca de la callecita de acceso, y el área de jardín quedaba al fondo, teniendo como límite posterior una hilera de árboles tupidos. Como estaban a punto de casarse, cerraron el trato casi de inmediato, sin más. Después, se dedicaron a los múltiples detalles de la boda, que querían que fuera algo casi mágico.

Ya enlazados por la ley y por la fe, se trasladaron de inmediato al nuevo hogar, que había que ajustar a sus gustos cotidianos; y entonces comenzaron a surgir los puntos de atención específicos, porque vivir tiene siempre otras connotaciones.

En una de las primeras mañanas, él se despertó y tuvo la sensación de que necesitaba más horizonte, que tenía que darse en el área de jardín. Se levantó de prisa y fue a revisar ese punto. Ahí se topó con la vegetación tupida. Y ese mismo día llamó a alguien para que cortara todos aquellos árboles.

Y cuando eso ocurrió lo que quedaba enfrente era un abismo. Se asomó con mucho cuidado, y muy al fondo se hallaba la quebrada casi invisible. Tembló de angustia.

--¡Vámonos, vámonos, vámonos ya!

¿Para dónde? Hacia su vida de siempre, cada uno en su antiguo refugio familiar.

CAMINITO DE POLVO

Eran jóvenes, prácticamente de la Generación Z; es decir, de esos que están dando apenas sus primeros pasos sobre el escenario de la extendida contemporaneidad. Y aunque desde luego no eran pareja, todo apuntaba a que lo serían muy pronto, porque la atracción entre ellos se mostraba notoria. Y como ella era cada vez más proclive a los temas esotéricos hizo que ambos acudieran a conectarse con un psíquico que residía en los alrededores.

El psíquico tenía pinta de campesino, y los recibió con discreta cordialidad:

--Hola, cipotes, ¿qué andan queriendo saber?

Ellos se quedaron callados y parpadeando. No esperaban ese inicio, pero como el psíquico no se dio por aludido con aquella muestra de estupor, sonrieron animándolo a continuar:

--Ya sé, quieren que le dé algunas pistas sobre su futuro, ¿verdad?... Bueno, pues yo lo que veo aquí es un caminito de polvo… que lleva hacia una casa de madera y cristal…

--¿Y eso qué significa? –preguntó ella.

--Pues el camino significa que van a volver a sus orígenes naturales y el polvo que ningún cemento artificial los va a detener… En cuanto a la casa, es el refugio natural de los buenos sueños. ¿Están conformes?

Y la respuesta de ellos fue mirarse entre sí, como si aquellas palabras fueran el culto anhelado.

TODOS LOS ESPEJOS HABLAN

Abrió los ojos cuando la luz apenas empezaba a entrar por las rendijas de la cortina mal corrida. Tanteó al otro lado de la cama y ahí ya no había nadie. Tatiana ya no estaba. Tuvo el impulso de llamarla por si andaba por ahí, pero se contuvo. Ella se había ido volviendo cada vez más impaciente, y él ya se cuidaba mucho con lo que decía y con lo que hacía para no provocar ninguna reacción airada por parte de ella. Se levantó, entonces, y se fue al baño.

Se quitó la ropa de dormir, y, como todos los días, se miró en el espejo de cuerpo entero. Lo que buscaba con eso era constatar que las líneas de su cuerpo seguían como siempre. Pero esta vez se detuvo en la contemplación, porque las imágenes parecían más activas que nunca, dando la inmediata sensación de que el espejo se estaba multiplicando sin explicación aparente.

Entonces cerró los ojos, como si respondiera a una orden superior inapelable, y dejó que la vorágine absorbente de las imágenes lo envolviera.

Cuando despertó de nuevo, ya el sol de estaba despidiendo en el horizonte. Tatiana, a su lado, sonreía.

--¿Me recuerdas, verdad? –preguntó ella con ánimo provocativo.

--No sé –respondió él, incorporándose hacia el espejo más cercano, con ansia de desvanecerse.

MENSAJE DESDE LO PROFUNDO

--¿Qué haces aquí a esta hora?

--No sé qué pasó. El reloj no estaba a mi alcance, y creí que era el momento de volver.

--¿Volver? ¿Pero de qué se trata esto? Apenas te reconozco.

--¡Elisa, no me digas eso! Aquí vivimos desde hace mucho tiempo… ¿Ya no recuerdas?

--Pues la verdad no lo sé. Han pasado tantas cosas. La vida es un laberinto.

--¡Elisa, por Dios, despierta de ese letargo que te tiene atrapada, por favor!

--No, no, no, yo estoy más normal que nunca. ¡Reconócelo!

--¿Y entonces por qué insistes en verme como un desconocido? Eso además me duele.

--No te hagas la víctima, por favor.

--¿Quieres, pues, que salgamos a dar un paseo? La tarde todavía es joven.

--Como tú y como yo. Es lo que quisimos ser siempre.

--Y lo somos, Elisa, no quieras confundirme sacándome del tiempo…

--Bueno, quizás estamos viéndonos desde distintas perspectivas. Es lo más normal.

--Pero es que estas perspectivas no parecen reales. Tú en tu mundo y yo en el mío.

--¡Ay, qué insistencia en lo mismo! Olvidémoslo, por favor. No puedo más…

--¿Y entonces?

--Que la tarde decida por nosotros…

--Dejémosla hablar, pues.

Un trueno remoto les recordó que el aire no admite discrepancias. Respiramos o no respiramos. Eso es todo.

PARÁBOLA DEL REENCUENTRO

El tiempo hace siempre de las suyas, y nosotros nunca somos capaces de superar esa voluntad etérea. Esto estaba pensándolo mientras esperaba a Camila, que se había ido hacia el interior de la casa a arreglarse para salir. Cuando ella apareció, él la observó como siempre, casi en éxtasis. Ella, como ocurría a diario en los tiempos recientes, pasó por alto tal actitud y le hizo el gesto de que salieran de inmediato.

--¿Dónde quieres que vayamos? –le preguntó él, como si esperara una orden.

Ella simplemente emprendió la marcha hacia la puerta de salida, sin decir más. Ya afuera, se detuvieron ambos a la vez, como si aguardaran alguna señal de orientación.

--Yo quiero ir a la orilla del riachuelo –indicó ella, ya emprendiendo camino.

--Está bien, ya sé que tus favoritas son las aguas que fluyen.

--Y yo sé que tus preferidas son las aguas estancadas.

--¿Quieres decir, como siempre, que nuestras diferencias vienen desde el fondo del ser?

--Sí, y tú lo sabes bien; pero eso no impide que nos entendamos…

Los dos guardaron silencio mientras seguían avanzando hasta llegar a un punto al que nunca habían llegado. No era ni un arroyo ni un estanque. Era una pequeña explanada que tenía en el centro una ermita minúscula. Ambos se miraron a los ojos. Eso bastaba.