Haruki Murakami se retira del premio Nobel alternativo

En los últimos años, cada vez que se iba a entregar el Nobel de Literatura, el nombre de Haruki Murakami se mencionaba como candidato. Al mismo tiempo, aparecían en la red artículos que argumentaban por qué no deberían de otorgarle el premio al escritor japonés.

Tras no resultar como ganador, pero sí blanco de memes, este año, de nuevo, Murakami no obtuvo el Nobel de Literatura. Pero no porque lo ganara otro, sino porque la Academia Sueca decidió suspender su entrega por el escándalo de acoso y abusos sexuales entorno a la institución.

La promesa de la organización cultural es que en 2019 se entregarán dos premios. Es decir, Murakami tendrá el próximo año una doble oportunidad de ganar el galardón.

A partir de la polémica entorno a la Academia Sueca, también surgió una iniciativa: la de entregar un Nobel alternativo.

La idea le gustó a muchos, pero parece que Murakami no está interesado en el galardón.

Según informan medios internacionales, su nombre formaba parte de los cuatro finalistas elegidos entre los 47 candidatos. Como Murakami,pidió ser retirado de la nómina, solo quedan tres finalistas Maryse Condé, Neil Gailman y Kim Thúy.

Captura de pantalla del sitio de The New Academy con la información de los finalistas al premio Nobel alternativo. Murakami ya se dio de baja en la lista.

Murakami dijo que quiere "concentrarse en escribir, lejos de la atención mediática", según informaron los mismos organizadores del nuevo premio.

la Nueva Academia entregará el premio Nobel Alternativo el 14 de octubre.