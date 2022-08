"Hay que asumir los riesgos que la literatura trae"

El Festival Centroamérica Cuenta volvió este año a la presencialidad, y se realizó a finales de mayo en Guatemala.

Su creador y presidente fundador, el escritor Sergio Ramírez, conversó con La Prensa Gráfica sobre la trayectoria del festival, su vida en el exilio por culpa del régimen de Ortega y de cómo la realidad que vive Centroamérica es carne literaria.

¿Qué han implicado estos ocho años del Festival Centroamérica Cuenta? ¿Cómo ha evolucionado?

Bueno, la experiencia literaria en Centroamérica siempre provoca entusiasmo para mí, porque veo como los nombres de los escritores se multiplican; cómo surgen escritoras, que es un fenómeno nuevo. Ahora las mujeres están dominando el panorama literario y es una novedad muy positiva.

Me llama la atención muy agradablemente ver que hay jóvenes con interés de escribir, que los premiados del concurso Carátula cada vez son más jóvenes. Una compatriota salvadoreña que acabamos de premiar y además viene del oficio periodístico. Todo eso es lo que nosotros queremos provocar con Centroamérica Cuenta que la gente se interese en la literatura, que los escritores sepan que tienen un espacio y son apreciados por un público, ponerlos delante del público, darles herramientas e instrumentos de comunicación a través de las redes sociales, a través de las revistas, hacer que su obra sea conocida fuera de la frontera de Centroamérica; eso es lo que nos motiva a llevar adelante este festival y al mismo tiempo hacer que los ojos del mundo se fijen en Centroamérica. Además, vincular el periodismo con la literatura.

Si hablamos del caso suyo, de Gioconda Belli, que también ha tenido que salir del país, ¿qué ha implicado dejar todo nuevamente?

La literatura cuando uno la asume de verdad es un oficio que tiene riesgos y uno tiene que estar dispuesto a asumir esos riesgos y asumir las consecuencias que escribir trae. Parece que lo peor para un escritor es la autocensura y cuidarse de no decirlo impertinente o lo que vaya a ofender o lo que vaya a molestar al poder, al grado de provocar reacciones. Si uno escribe ese tipo de literatura edulcorada, descafeinada, entonces mejor dedicarse a otro oficio. Entonces, hay que asumir los riesgos que la literatura trae, siempre que uno la escriba con autenticidad. No se trata tampoco de ocupar la literatura como una herramienta de lucha política simplemente, sino que la obra desde la hora de creación literaria surgen las verdades y si esas verdades incomodan pues ni modo, la literatura no puede hacer concesiones en ese sentido.

¿Cómo estos hechos, que son tan duros de vivir en la región, también ayudan a la creatividad?

Es una gran contradicción, es decir que en la medida que tenemos regímenes autoritarios, que tenemos problemas graves de narcotráfico, la corrupción, las migraciones forzadas hacia la frontera con los Estados Unidos, pandillas juveniles eso es literatura, eso es materia literaria.

Desde la perspectiva ciudadana son un problema, no deberían existir, deberíamos tener regímenes democráticos con respeto a las instituciones, transparencia en el uso de los recursos públicos, respeto a la voluntad electoral de la gente, pero mientras eso no ocurra la normalidad es de lo que la literatura se nutre y es lo que tenemos que reflejar. Y a la hora de sentarnos a conversar sobre la literatura en estos foros, pues tienen que estar sobre la mesa también. Aquí es donde vinculamos literatura con periodismo e información con convicción que son cosas que tampoco podemos separar.

En el conversatorio estaban vinculando esa parte, de que a pesar de que el escritor no se puede abstraer de la realidad, al final lo que cuenta es desde donde ve esa realidad. Cuando en su libro Tongolele no sabía bailar (Alfaguara, 2021) usted hablaba de esa realidad del desencanto de la revolución, ¿qué significó?

Para eso es la literatura, para mostrarme mis frustraciones, mis desencantos a través de mis personajes. Yo creo que eso es más eficaz que el discurso político o que intentar un análisis sociológico.

Yo no soy sociólogo o político, yo no soy politólogo, yo lo que soy es escritor y entonces todo este caudal que me ofrece la realidad que me afecta a mí mismo y las cosas que son como yo no quisiera que fueran me llenan de desazón, pero son herramientas, materiales que al fin y al cabo van a dar a lo que yo escribo, es de lo que se nutren. Es mi propia realidad, lo que yo tengo que reflejar a través de lo subjetivo que es la escritura.

¿Desde donde está ahora usted, cómo cambia la perspectiva de la realidad?

Bueno, hace dos años yo estaba aislado en mi casa viviendo bajo los rigores de la pandemia, no se me ocurrió que yo iba a ir al exilio tan pronto como ocurrió. Los acontecimientos de Nicaragua se desencadenaron de otra manera que me empujaron fuera de las fronteras de Nicaragua. O el riego era ser detenido igual que tantos otros personajes políticos, candidatos presidenciales... entonces entre estar en la cárcel en Nicaragua y el exilio, pues obviamente yo me quedé en el exilio.

¿Cómo ve usted ahora la situación de Nicaragua desde afuera?

Específicamente, trato de verla con objetividad porque generalmente los exiliados mantienen todo más subjetivo, (hay que) apreciar las cosas como verdaderamente son, y hay que mantener la mente fría. Cuando uno analiza la situación con base en esa realidad hay que saber ubicarse. Falta mucho por hacer en Nicaragua para que haya un cambio verdaderamente democrático. No sé cuánto va a tomar eso. No se va a dar de la noche a la mañana.

¿Considera que otros países de la región están en una situación previa a como estaba Nicaragua?

Hay una crisis institucional en El Salvador, obviamente con la diferencia de que en El Salvador Bukele tiene respaldo popular, Ortega no. Esa diferencia me parece a mí que hay que tomar en cuenta; en Nicaragua lo único que sostiene a Ortega es la represión y el miedo, pero no la voluntad popular.

El respaldo popular no justifica violentar las leyes, ni las instituciones, no estoy diciendo eso, sino que marco una diferencia. Porque un autócrata, puede moverse con más facilidad cuando la gente le está aplaudiendo lo que hace.

¿Ahora qué viene después, hay más libros?

Bueno, ahora ya terminé un libro de cuentos que se va a publicar en Alfaguara en septiembre que se llama "Ese día cayó en domingo" y luego pues, cuando regrese a Madrid donde estoy viviendo ahora, pues voy a sentarme a escribir mi nueva novela.