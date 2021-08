Jairo Lara el joven que se abrió camino como escritor

Jairo Alejandro Mejía Lara es un joven salvadoreño que ama las letras, pasión que lo llevó a convertirse en escritor y profesor del municipio que lo vio nacer: Jucuapa, Usulután.

Y es precisamente ese municipio el que ocasionó que Lara se convirtiera en escritor, pues aseguró que la curiosidad por conocer sucesos históricos que golpearon fuertemente la ciudad lo incentivaron a indagar y conocer más sobre él.

Mejía Lara se especializa en la novela histórica, en donde incorpora elementos de ficticios y no ficticios para cada uno de sus relatos. Hasta ahora cuenta con tres libros publicados: "Tan Largo como la Vida", "Un Cuento de Mayo", y "1878".

El escritor, actualmente realiza trabajos de recuperación histórica de su pueblo natal de manera visual y escrita, próximamente lanzará su cuarto libro: "El Misterio de Apantli".

Para conocer más sobre este comprometido escritor de la nueva generación salvadoreña hablamos con él y esto fue lo que nos dijo.

¿Cómo fue que nació su pasión por las letras?

Me atrevo a decir que la pasión por escribir nació por la curiosidad de conocer acerca de algunos sucesos históricos trágicos que golpearon fuertemente la ciudad de Jucuapa.

¿Cuáles fueron sus primeros pasos para convertirse en escritor?

Puedo afirmar que mi novela "Tan Largo como la Vida" fue esa llave para la puerta indicada en el campo de la literatura, poco a poco a través de los mismos lectores se me pedía asistir a congresos y eventos a universidades, dando esto un positivo comienzo en dicha área.

Convertirse en escritor no es una tarea fácil y conlleva muchos retos, ¿cuáles son los retos a los que se ha enfrentado?

Encontrar la manera de poder publicar mis escritos, esto requiere mucho de tu atención, tiempo e inclusive una alta inversión comparada a lo que ganas, esto te atrapa y al darte cuenta que es algo difícil de lograr, simplemente te detienes.

¿Han existido dificultades?

Han existido y siempre van a estar. Una de muchas puede ser la falta de más editoriales en el país, no conocer el proceso de cómo poder publicar un libro pues no hay un lugar donde puedas obtener el total de esa información a la mano, es como un rompecabezas del cual inclusive tienes que buscar las piezas debajo de la mesa. Creo que logré superarlas al ser insistente y lanzarme a la búsqueda de todo, llegar a lugares donde no tenían dicha información y seguir buscando hasta completar todo el proceso.

¿Cuál fue su primer libro?

Tan Largo como la Vida, en el año 2015. Trata de las experiencias de un ex Guardia Nacional quien ahora vive junto a su familia y disfruta de su trabajo como profesor, un día una de sus hijas encuentra unos viejos cuadernos donde él había escrito muchas de sus experiencias y entonces la trama te arrastra al conflicto bélico de la Guerra Civil de El Salvador a inicios de los años ochenta.

¿Cómo se sintió después de publicar uno de sus trabajos?

Satisfecho, pero con ganas de más logros, lograrlo te provoca querer escribir más.

¿Tiene un libro de los que ha publicado que considere su favorito?

Un Cuento de Mayo, es a partir de este del cual partieron ideas para que el resto exista como tal.

¿Qué desea transmitir con sus textos?

Mucho valor histórico, cultura y demostrar que las buenas acciones de sus personajes ante situaciones trágicas son las que nos mantienen firmes y con esperanzas.

¿Tiene proyectos en un futuro cercano? ¿Cuáles?

Por ahora culminar un libro con un rescate histórico total de mi ciudad natal y apoyar a descubrir nuevos escritores.

¿Cómo ve el interés de las nuevas generaciones por convertirse en escritores?

Hay interés, pero no están las herramientas a disposición para facilitar un proceso de publicación, existe el amor por las letras, pero de manera muy reservada.

¿Ha tenido un libro que haya generado un impacto en su vida?

El Murmullo de las Abejas, Cien Años de Soledad y Un Día en la Vida.

Si pudiera elegir ser un personaje de un libro, ¿cuál sería y por qué?

Creo que sería Robert Langdon (El Código DaVinci, Ángeles y Demonios e Inferno) debido a la cantidad de información histórica religiosa que este sabe.

¿Tiene algún escritor o libro que haya influenciado tu trabajo?

Dr. Manlio Argueta, Stephen King y Gabo Márquez.

¿Tiene alguna manía a la hora de escribir o leer algún libro?

Creo que imaginarme todo viendo una fotografía antes de escribirlo, hacerme sentir en ese lugar en determinada época y para leer, me gusta leer en los buses.

¿Qué hace cuándo está alejado de los libros?

Disfruto mucho de acampar, escalar volcanes y visitar pueblos que tienen esa arquitectura colonial intacta.