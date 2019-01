Jorge Alva y su cámara de historias

Jorge Alva, cuyo nombre real Jorge Alvarado, es un joven fotógrafo salvadoreño radicado en Alemania. Tiene 24 años. Como muchos en esta generación, su primera incursión en la fotografía fue gracias a un "smartphone", a pesar de que había estado expuesto a la fotografía mucho antes gracias a su hermano, que también es fotógrafo. Su interés en la fotografía empezó a crecer después de que se mudó a Berlín. Ahí documentó lo que lo rodeaba con su celular. Después se metió de lleno en la profesión.

Sus temáticas actuales son la arquitectura, los espacios urbanos, la naturaleza y las personas, entre otros. "No me gusta meterme en una caja. Por lo general, me gusta documentar lo que me llama la atención o cuenta una historia", expresó el fotógrafo.

Sobre su estilo, dijo que su objetivo principal es "crear fotografías interesantes y contar historias utilizando mi entorno".

"Trato de ver las cosas con un ojo cinematográfico, de crear escenas o nuevos mundos dentro del que todos vivimos. Me gusta combinar esta visión con la emoción y que esto lleve a fotografías cautivadoras", explicó.

Jorge Alva, también conocido como Urban Entdecker, dijo que no le gusta limitarse. "Siento que la única manera en la que se puede mejorar y crecer como artista y persona es estando abierto a nuevas inspiraciones y tomando riesgos", afirmó.

Fotografía de Jorge Alva.

Una de las fotos más significativas que ha tomado en su carrera fue una que le hizo a Errolson Hugh, fundador de ACRONYM para la portada de la revista polaca Newonce Paper. Fue importante porque fue su primera portada y porque admira a Errolson, en cuanto a su ética de trabajo y en lo que ha logrado.

El salvadoreño no solo ha mostrado su trabajo en revistas, diarios y espacios. En 2018 tuvo la oportunidad de exhibir sus creaciones con la fundación Artystyczna Podroz Hestii y el Polin Museum. Actualmente se está organizando una exhibición artística con temática de Japón, en la cual se exhibirá su trabajo de ese país.