Julieta Venegas sobre libro de salvadoreña Claudia Hernández: “Muy recomendado”

La cantante y compositora mexicana Julieta Venegas reveló en su cuenta de Twitter en diciembre del año pasado que estaba leyendo el libro “Roza tumba quema”, escrito por la salvadoreña Claudia Hernández.

Venegas, considerada una lectora voraz y autodidacta, participaba en aquel entonces de una maratón de lectura feminista identificada con el hashtag #GuadalupeReinas y publicó en dicha red social la fotografía del título que estaba sobre su mesa.

“Una recomendación para #GuadalupeReinas es la escritora salvadoreña Claudia Hernández. Una historia sobre guerra, y cómo el mundo femenino la vive. Hijas, madres, nietas, historias que se cruzan, y que cargan con el peso de un pasado feroz”, escribió junto a la foto de la portada del material.

Este año, ya consumidas las 272 páginas del libro, Venegas escribió el pasado mes de febrero su reseña, destacando lo encantada que se sentía de haberlo hecho.

“Es un libro super fuerte, aunque por el tono con el que está escrito parecería que no. La guerra vista desde el lugar femenino, madres, hermanas, hijas, abuelas, y cómo es que cargan con un pasado feroz”, escribió el sitio web www.goodreads.com, donde es vendido el libro.

Agregó: “Y lo fuerte es que el tono no es nada agresivo ni parece haber violencia. Solo secuelas, y recuerdos, pero me encantó. Me encanta que exista un libro que habla sobre la guerra, El Salvador, y el punto de vista tan femenino que tiene”.

“Me hizo pensar en La guerra tiene nombre de mujer, de Svetlana Alexeyevich. Pero su tono es muy distinto. Es la primera autora mujer de El Salvador que leo, y me gustó mucho leer esta historia, y la manera en como la cuenta. Muy recomendado”, finalizó.

Claudia Hernández (San Salvador, 1975) es una autora salvadoreña reconocida principalmente por su obra narrativa de ficción. “Roza tumba quema” es su segunda novela y fue publicada en Colombia en 2017. “They have fired her again” fue la primera un año antes.

Venegas es reconocida por su amor a la lectura. En sus redes sociales comparte constantemente su afición a la lectura a través de fotografías de las tapas de los títulos que consume o ella, leyendo.